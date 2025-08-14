Новини
Разследвания »
Идва ли краят на консервната ни промишленост? Къде са българските плодове и зеленчуци?

Идва ли краят на консервната ни промишленост? Къде са българските плодове и зеленчуци?

14 Август, 2025 22:32 399 6

  • консерви-
  • зеленчуци-
  • чушки

Кисели краставички от Индия, печени чушки от Македония, компоти от Гърция и конфитюри от Египет

Идва ли краят на консервната ни промишленост? Къде са българските плодове и зеленчуци? - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

"Консервната промишленост в България може би е пред своя край. Скоро на рафтовете в магазините ще се предлагат кисели краставички от Индия, печени чушки от Македония, компоти от Гърция и конфитюри от Египет".

Предупреждението е на Стойко Кировски - председател на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.

Пред БНР той отбеляза, че бизнесът им зависи от суровината, работната ръка и пазарите.

Пазарите за нас бяха най-силни, когато изнасяхме сериозни количества консерви за Русия, спомни си той, като уточни, че тогава производството на консерви у нас е било близо 900 хил. тона годишно. Сега обаче е 6 пъти по-малко - до около 150 хил. тона. На базата на този нисък спад, ние започнахме да произвеждаме все по-малко и по-малко, обясни Кировски в предаването "Преди всички".

"Европа е с 3 пъти повече население от Русия, но имиджът на българските стоки в Европа е много нисък. Не ни обичат много европейците. Работим с Европа, но с техни брандове. Никой не иска нашите брандове там. Вдигаме имиджа на европейските марки, но нас никой не ни познава. Нямаме сили сами като бранш да се промотираме в Европа. С това държавата може да ни помогне", призова Стойко Кировски и изтъкна, че качество на българската стока е много високо.

Той отбеляза и спада на производството на плодове и зеленчуци.

По думите му българският пазар е изключително затворен:

"Над 70% от пазара е в ръцете на търговските вериги, които ни притискат изключително много за цени. Работим с минимални печалби от 3 до 5%. Ние пък натискаме производителите на плодове и зеленчуци и започват да се отказват един по един. Нашият бранш е забравен от държавата".

Внасяме много суровини от цял свят, изтъкна Кировски. Според него обаче това противоречи на логиката за нормален бизнес. "Нямаме ли местна суровина и местни работници, които да я произведат, бизнесът малко по малко умира", предупреди той и добави мнението си:

"Държавата трябва да реши дали нашият сектор е приоритетен или не. Ако той е приоритетен, трябва да намерят начин да подпомогнат земеделските производители".

Около 2000 души са заети в нашия бранш, изчисли Кировски, като отбеляза, че това са участващите в тяхната браншова организация фирми.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    5 0 Отговор
    унищожих България !

    22:33 14.08.2025

  • 2 Ъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор
    Ганчо иска банани!
    Какво краставички, домати и т.н....Ганчо вече е европеец и предпочита всичко да му се внася. В клуба на богатите никой не копа на село.

    Коментиран от #4

    22:39 14.08.2025

  • 3 Пич

    4 0 Отговор
    Така става , когато в държавата се напълни с идиоти които рапат киноа и годжи бери , и отдавна са забравили какви полезни плодове и зеленчуци имахме ние !!!

    22:40 14.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ГЕРБмафи

    1 0 Отговор
    ГЕРБ разруха и разпад! Паразити живеещи само от кражби на еврофондове и държавни пари!

    22:42 14.08.2025

  • 6 Исторически парк

    0 0 Отговор
    То идва краят на България, те за консервите се закъхърили 😆😝

    22:48 14.08.2025