НПО-то на рейнджърите от "Петрохан" е вписано по времето на Надежда Йорданова

В мандата на Надежда Йорданова като министър на правосъдието, ресорната ѝ Агенция по вписванията регистрира НПО-то на рейнджърите от хижа "Петрохан" с подвеждащото наименование "Национална агенция за контрол над защитените територии".

Това сочат документи, с които Епицентър. бг разполага (Виж по-долу).

Установена е нова връзка на бивш министър и настоящ депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ с откритите мъртви шестима мъже в бившата хижа „Петрохан“ и връх Околчица.

Става въпрос за Надежда Йорданова, в чийто мандат като министър на правосъдието ресорната ѝ Агенция по вписванията допуска регистрацията на неправителствена организация "Националната агенция за контрол над защитените територии", което представлява сериозно нарушение на нормативната уредба, заради очевидното подвеждащо наименование.

От документите в Агенция по вписванията се разбира, че на 10 януари 2022 г. петима от намерените мъртви при хижа „Петрохан“ и под връх Околчица – Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Николай Златков, Дечо Василев, Пламен Статев, както и родителите на „Лама Калушев“ – Стилияна Димитрова и Николай Майсторов, учредяват неправителствено сдружение със заблуждаващото име "Национална агенция за контрол над защитените територии".

„Има много ясна разпоредба в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, където се казва, че наименованието не може да бъде подвеждащо. Извинявайте, но това наименование е откровено подвеждащо“, специално обърна внимание на този факт преди два дни деканът на Юридическия факултет на Алма Матер проф. Даниел Вълчев.

„Прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган“, заяви днес и Румен Радев, който на осмия ден от трагедията излезе с коментар.

Именно подвеждащото наименование, регистрирано преди четири години дава основание от самото начало на случая „Петрохан“, да се твърди за паравоенно формирование, чиято цел се различава от заявената в регистрацията.

Въпреки очевидното нарушение на чл. 7, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, според който наименованието не трябва да въвежда в заблуждение, само ден след като на 11 януари документите са внесени в Агенция по вписванията, НПО-то е регистрирано.

Документите на „Националната агенция“ са подадени от адвокат, който работи в одиторската кантора на счетоводителя Дечо Василев, а за председател на НПО-то е избран Ивайло Иванов, който в предходните две десетилетия е работил като адвокат и е бил напълно наясно, че подобно име на сдружение е нарушение на нормативната уредба.

Важен детайл е, че преди да регистрира НПО-то, длъжностното лице по вписванията дава указание, но те не са свързани с подвеждащото наименование, а с формални изисквания за заличаване на лични данни на учредителите.

Юристи са категорични, че подобно действие на служител от Агенция по вписванията, може да се допусне единствено под чуждо давление. Още повече, че от провеждане на учредителното събрание, през внасяне на документите, до регистрацията на НПО-то минават по-малко от 72 часа!

Към момента на регистрацията начело на Агенцията по вписванията е Даниела Митева, която е върната на поста в средата на 2021 г. от служебния министър на правосъдието Янаки Стоилов.

Митева остава на поста и в мандата на Надежда Йорданова, макар по това време да се стига до скандалното изтичане на личните данни на стотици хиляди български граждани, упражняващи свободни професии. Митева за втори път е начело на Агенция по вписванията, като първия ѝ мандат е през 2009 г.

С факта, че Агенция по вписванията скорострелно регистрира НПО-то с подвеждащо наименование Национална агенция за контрол на защитените територии, с което се дава основание, свързаните с него да се представят за паравоенна или дори държавна структура, нарежда Надежда Йорданова като поредния министър в правителството на „Продължаваме промяната – Демократична България“ с министър-председател Кирил Петков, които са обслужвали „Лама Калушев“ и последователите му – всичките мъже, без семейства и без деца.

Само месец след регистрация на НПО-то, министърът на екологията по това време Борислав Сандов подписва споразумение с „рейнджърите“ от „Петрохан“.

По същото време Бойко Рашков като министър на вътрешните работи се е заел със закриването на намиращия се наблизо полицейски участък в Годеч.

Николай Денков пък като министър на образованието набързо издава лиценз на частно училище, което партнира с школата на „Лама Калушев“.

А кметът на София Васил Терзиев сам призна, че е бил личен дарител на Националната агенция от „Петрохан“ през първите две години от мандата си.

Всичко това ясно показва, че водещи фигури в „Продължаваме промяната – Демократична България“ са имали тесен контакт с шестимата мъртви мъже, особено докато коалицията е имала свое представителство във властта.

Протокол от Учредителното събрание на Национална агенция за контрол на защитените територии - вижте ТУК - протокол_заверен_ЗЛД

Устава на агенцията - Устав_НАКЗТ

