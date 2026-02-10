НПО-то на рейнджърите от "Петрохан" е вписано по времето на Надежда Йорданова

В мандата на Надежда Йорданова като министър на правосъдието, ресорната ѝ Агенция по вписванията регистрира НПО-то на рейнджърите от хижа "Петрохан" с подвеждащото наименование "Национална агенция за контрол над защитените територии".
Това сочат документи, с които Епицентър. бг разполага (Виж по-долу).
Установена е нова връзка на бивш министър и настоящ депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ с откритите мъртви шестима мъже в бившата хижа „Петрохан“ и връх Околчица.
Става въпрос за Надежда Йорданова, в чийто мандат като министър на правосъдието ресорната ѝ Агенция по вписванията допуска регистрацията на неправителствена организация "Националната агенция за контрол над защитените територии", което представлява сериозно нарушение на нормативната уредба, заради очевидното подвеждащо наименование.
От документите в Агенция по вписванията се разбира, че на 10 януари 2022 г. петима от намерените мъртви при хижа „Петрохан“ и под връх Околчица – Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Николай Златков, Дечо Василев, Пламен Статев, както и родителите на „Лама Калушев“ – Стилияна Димитрова и Николай Майсторов, учредяват неправителствено сдружение със заблуждаващото име "Национална агенция за контрол над защитените територии".
„Има много ясна разпоредба в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, където се казва, че наименованието не може да бъде подвеждащо. Извинявайте, но това наименование е откровено подвеждащо“, специално обърна внимание на този факт преди два дни деканът на Юридическия факултет на Алма Матер проф. Даниел Вълчев.
„Прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган“, заяви днес и Румен Радев, който на осмия ден от трагедията излезе с коментар.
Именно подвеждащото наименование, регистрирано преди четири години дава основание от самото начало на случая „Петрохан“, да се твърди за паравоенно формирование, чиято цел се различава от заявената в регистрацията.
Въпреки очевидното нарушение на чл. 7, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, според който наименованието не трябва да въвежда в заблуждение, само ден след като на 11 януари документите са внесени в Агенция по вписванията, НПО-то е регистрирано.
Документите на „Националната агенция“ са подадени от адвокат, който работи в одиторската кантора на счетоводителя Дечо Василев, а за председател на НПО-то е избран Ивайло Иванов, който в предходните две десетилетия е работил като адвокат и е бил напълно наясно, че подобно име на сдружение е нарушение на нормативната уредба.
Важен детайл е, че преди да регистрира НПО-то, длъжностното лице по вписванията дава указание, но те не са свързани с подвеждащото наименование, а с формални изисквания за заличаване на лични данни на учредителите.
Юристи са категорични, че подобно действие на служител от Агенция по вписванията, може да се допусне единствено под чуждо давление. Още повече, че от провеждане на учредителното събрание, през внасяне на документите, до регистрацията на НПО-то минават по-малко от 72 часа!
Към момента на регистрацията начело на Агенцията по вписванията е Даниела Митева, която е върната на поста в средата на 2021 г. от служебния министър на правосъдието Янаки Стоилов.
Митева остава на поста и в мандата на Надежда Йорданова, макар по това време да се стига до скандалното изтичане на личните данни на стотици хиляди български граждани, упражняващи свободни професии. Митева за втори път е начело на Агенция по вписванията, като първия ѝ мандат е през 2009 г.
С факта, че Агенция по вписванията скорострелно регистрира НПО-то с подвеждащо наименование Национална агенция за контрол на защитените територии, с което се дава основание, свързаните с него да се представят за паравоенна или дори държавна структура, нарежда Надежда Йорданова като поредния министър в правителството на „Продължаваме промяната – Демократична България“ с министър-председател Кирил Петков, които са обслужвали „Лама Калушев“ и последователите му – всичките мъже, без семейства и без деца.
Само месец след регистрация на НПО-то, министърът на екологията по това време Борислав Сандов подписва споразумение с „рейнджърите“ от „Петрохан“.
По същото време Бойко Рашков като министър на вътрешните работи се е заел със закриването на намиращия се наблизо полицейски участък в Годеч.
Николай Денков пък като министър на образованието набързо издава лиценз на частно училище, което партнира с школата на „Лама Калушев“.
А кметът на София Васил Терзиев сам призна, че е бил личен дарител на Националната агенция от „Петрохан“ през първите две години от мандата си.
Всичко това ясно показва, че водещи фигури в „Продължаваме промяната – Демократична България“ са имали тесен контакт с шестимата мъртви мъже, особено докато коалицията е имала свое представителство във властта.
Документи:
Протокол от Учредителното събрание на Национална агенция за контрол на защитените територии - вижте ТУК - протокол_заверен_ЗЛД
Устава на агенцията - Устав_НАКЗТ
Източник: epicenter.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
07:37 10.02.2026
Коментиран от #6
07:38 10.02.2026
07:40 10.02.2026
07:41 10.02.2026
07:43 10.02.2026
6 НЕ СА САМО ПП-ТО
До коментар #2 от "хехе":От 35 години областни, министри и замовете им, шефове на агенции, депутати и подобни - всички са за прокурор.
Коментиран от #7, #43, #87
07:44 10.02.2026
7 Проблем
До коментар #6 от "НЕ СА САМО ПП-ТО":те и прокурорите са за прокурор
Коментиран от #52
07:45 10.02.2026
07:51 10.02.2026
07:51 10.02.2026
07:52 10.02.2026
16 Промяна
АТАНСКА КАРУЦА ВЪН ОТ ПАР.АМИНТА И РАЗСЛЕДВАНЕ КОЙ СЕГА Е ОВЛАДЯЛ ДЪРЖАВАТА НИ КОЙ А МУТРИТЕ КЪДЕ СА А ВЪТРЕ В ДЪРЖАВАТА А
07:52 10.02.2026
20 Тц,тц
07:53 10.02.2026
21 Ама
23 Не се разбира
24 ехааа
25 Съдията
26 Джо Кенда
Коментиран от #47
07:55 10.02.2026
27 Георгиев
Муухахаа, палячовци!
28 Стана тя
07:56 10.02.2026
07:57 10.02.2026
32 механик
07:58 10.02.2026
33 замеаени са лица от високо!!!
07:58 10.02.2026
34 Промяна
35 Озадачен
08:00 10.02.2026
36 Бай Араб
08:02 10.02.2026
37 Промяна
38 Какво
Коментиран от #40, #73
39 А бе
Коментиран от #53
08:04 10.02.2026
40 Промяна
До коментар #38 от "Какво":БОЛНИ МОЗЪЦИ СТЕ СТИГА ОТВРАТИТЕЛНИ СТЕ БОЛНИ МОЗЪЦИ СТЕ МАЛКИ МОМЧЕТА ИЗПОЛЗВАЛИ ВЪН ИЗВРАТЕНЯЦИ
08:07 10.02.2026
41 1234
08:07 10.02.2026
42 Надежда Крупская
Коментиран от #78
08:08 10.02.2026
43 1234
До коментар #6 от "НЕ СА САМО ПП-ТО":не,за затвора заедно с прокурора и съдийте и на стадиона,тез авгиеви обори и херкулес ще се озори
08:09 10.02.2026
44 неприятна
Коментиран от #68
08:10 10.02.2026
45 Делиормана
08:11 10.02.2026
46 Баба Надя
Коментиран от #48
08:14 10.02.2026
47 Бай Араб
До коментар #26 от "Джо Кенда":Те не са я карали да си вързва обувките ,а да подписва документи и колкото и да е смотан подписа и , е неиния и е легитимен .
08:18 10.02.2026
48 Писна ми от лъжци
До коментар #46 от "Баба Надя":Нищо не издават. Това вашето са клевети. Защо не ги направите публично под реално име, за да видим, дали няма да ви осъдят за клевета?
08:19 10.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Софиянец
Тия са по-опасни за България и от боко и шиши взети заедно!
08:21 10.02.2026
51 гост
08:22 10.02.2026
52 Семейство Свинсънс
До коментар #7 от "Проблем":Тъжно, но вярно
08:22 10.02.2026
53 Бай Араб
До коментар #39 от "А бе":Ааааа ,едва ли
08:23 10.02.2026
54 АКТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ИВАЙЛО МИЛУШЕВ УЧАСТАВАЛ ВЪВ ФИРМА КЪНЕКТ ЮРЪП 31 ООД
ЗАЕДНО СЪС СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
.....
ТАЯ ДИМИТРОВА Е В УПР.СЪВЕТ НА НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ
....
В НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ
.....
БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ Е БИЛ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ТОКУДА БАНК,
СОБСТВЕНОСТ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА
....
БИВША СОБСТВЕНИЧКА НА ИПОН 1 :))
08:27 10.02.2026
55 А КОЙ
Кой я НАЗНАЧИ?
На КОЙ е чонек?
Коментиран от #59
08:31 10.02.2026
56 Ирония
Коментиран от #66
08:33 10.02.2026
57 Глазгоу Рейнджър
Коментиран от #64
08:34 10.02.2026
58 има ли
08:34 10.02.2026
59 Коментар
До коментар #55 от "А КОЙ":Изпълнителен директор на Агенцията по вписванията Даниела Стоянова Митева.
От кога е на поста:
Тя е встъпила в длъжност на 17 юни 2021 г. като изпълнителен директор на агенцията.
Тя не е назначена от ПП-ДБ!!!
08:39 10.02.2026
60 Оставка на Директора на Агец. по Вписван
КОЙ е ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА ОТ ЗЕЛИ 5 ГОДИНИ?
ЗАЩО НЕ ГО ПИТАТ КАК Е СТАНАЛА ТАЗИ РЕГИСТРАЦИЯ И КАК СЕ РЕГИСТРИРАТ МНОГО ДРУГИ НПО- та С НОЗВАНИЕТО "НАЦИОНАЛНИ"???
Надежда Йорданова няма нищо общо с вписванията! Поредния опит на мафията да я оклеветят, само защото е от ПП-ДБ!!
08:44 10.02.2026
61 Цацаров
08:46 10.02.2026
62 Възмутен
А не да клеветите Надежда Йорданова!
Коментиран от #71
08:46 10.02.2026
63 Тити на Кака
Усещането за експертност на едноклетъчно ниво нараства главоломно, желанието да поверим отново съдебната реформа в ръцете на тези юридически гении / на чиито конституционни промени всички се радват / става неудържимо!
Скачайте хора, да не станете дебели!
Шиши дебне вероломно русите реформатори😂😂😂
08:47 10.02.2026
64 Луд
До коментар #57 от "Глазгоу Рейнджър":Какво означава разложението,Зад всяка последвала щета си има извършител.Преди години имахме прясно мляко във найлонови торбички ако се спука някои трябва да е притискал,Същото е и разложено общество ,Някои трябва да го е разложил.КОИ Е ТОИ.
08:49 10.02.2026
65 Анализ на отговорността:
2. Адвокатът, който е подал документите, също е знаел за закона и подвеждащото име.
3. Агенцията по вписванията и нейният директор (Даниела Митева) са длъжни да проверяват дали името е в съответствие със закона. От текста се разбира, че не е направена проверка или възражение срещу името, въпреки че законът изисква това.
Коментиран от #80
08:49 10.02.2026
66 Бай Араб
До коментар #56 от "Ирония":Е как ги натопи държаха им ръцете като подписваха договорите с НПО то ли ? Или с опряно оръжие в слепоочието ?
Коментиран от #69, #75
08:49 10.02.2026
67 Психоболните
08:50 10.02.2026
68 Бай Араб
До коментар #44 от "неприятна":Ама наистина е крайно неприятна.
08:50 10.02.2026
69 Альооо
До коментар #66 от "Бай Араб":Вписването като „национална агенция“ е резултат от комбинация на действията на УЧРЕДИТЕЛИТЕ, АДВОКАТА и БЕЗДЕЙСТВИЕТО на АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, като законовата отговорност за проверка формално пада върху длъжностното лице по вписванията и ИЗПЪЛНИТЕЛТИЯ ДИРЕКТОР Даниела Митева!!!!
Коментиран от #79
08:51 10.02.2026
70 Христо
До коментар #49 от "Бай Араб":На вас ПП-тата дай само някой да ви бърка по дупките. Само това ви е в главата, затова сте на тоя "хал"..
08:51 10.02.2026
71 Тити на Кака
До коментар #62 от "Възмутен":Забрави да споменеш и Шиши, камарад!
Да предположа ли, че и не скачаш в момента, дебелако?
08:52 10.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Бай Араб
До коментар #38 от "Какво":Те убийците се знаят ,какво има да ги търсим , кой е ипратил убийците е въпроса сега.
08:53 10.02.2026
74 Колко
08:53 10.02.2026
75 Истината
До коментар #66 от "Бай Араб":Надежда Йорданова НЕ е виновна за вписването на НПО-то с подвеждащото наименование. Ето защо:
Ролята ѝ - Тя е министър на правосъдието по време на регистрацията (януари 2022 г.).
Министерството на правосъдието е гореструктурен орган, под чиято шапка е Агенцията по вписванията, но НЕ РЕГИСТРИРА НПО-та директно. Това се прави от Агенцията по вписванията, чрез нейния изпълнителен директор - ДАНИЕЛА МИТЕВА.
Коментиран от #89
08:54 10.02.2026
76 Фактите говорят:
08:55 10.02.2026
77 Агенция по вписванията
Какво направиха:
Провериха формалностите (лични данни и други документи).
Не възразиха срещу подвеждащото наименование, което законът изисква.
Отговорност: Пряка – пропуск за проверка на името и вписване на НПО с нарушаващо закона име.
Още колко такива незаконни имена на НПО-та има?
08:57 10.02.2026
78 Не е
До коментар #42 от "Надежда Крупская":Не е от некадърност тази работа.Толкова бързо да се задейства системата,която иначе е много тромава,е прецедент за България. И от всякъде надписа някой от ПП.И понеже в новините въобще не говорят за това КАК Е ЗАПОЧНАЛО ВСИЧКО,хората се съмняваме и коментираме.
08:57 10.02.2026
79 Бай Араб
До коментар #69 от "Альооо":Аха, той и договора за охрана с министерството и той някак си така случайно е станал и се е самопшодписал .
08:58 10.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Реалист
НЕ е подписвала и НЕ е нареждала регистрацията на НПО-то.
08:59 10.02.2026
82 Скачащите
Коментиран от #90
08:59 10.02.2026
83 Майстора
09:00 10.02.2026
84 Реалист
Коментиран от #88
09:01 10.02.2026
85 Анализ на отговорността
До коментар #80 от "Тити на Кака":Няма точка 4 – всичко останало са догадки, а не факт. Ако ще се крещи за „системни насочвания“, нека поне го документираме. Засега имаме само учредители, адвокат и Агенция по вписванията – точка 4 е чисто фантазия. Ааа, ясно ти си трошляк на Шиши Магнитски, това обясвява тъпите ти коментари.
Коментиран от #103
09:02 10.02.2026
86 Хмм
09:02 10.02.2026
87 ганев
До коментар #6 от "НЕ СА САМО ПП-ТО":ХА..ХАА..ПРОКУРОР....САМО ОЛОВО..ВЕЧЕ
09:03 10.02.2026
88 Реалист
До коментар #84 от "Реалист":Първо, нека да го кажем без заобикалки: това е чисто лично и унизително обиждане, без никакви факти, аргументи или доказателства. Да наричаш човек „дърта чавретина“ и да го обвиняваш за всичко, само защото е част от дадена политическа група, е лов на емоции, а не анализ.
09:03 10.02.2026
89 Бай Араб
До коментар #75 от "Истината":Дай да видим кой управлява държавата по това време ,че в България е много важно кой е на власт за действията на всички държавни органи .
09:04 10.02.2026
90 Ами
До коментар #82 от "Скачащите":имам съмнения, че скачащите са украинци
09:04 10.02.2026
91 Тервел
09:06 10.02.2026
92 къде го кирото
09:08 10.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 поробен след демокрацията
09:14 10.02.2026
95 чужди интереси
09:14 10.02.2026
96 Искам да попитам
09:18 10.02.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 много мирише
09:23 10.02.2026
99 Това НПО
09:29 10.02.2026
100 Ичо Бойкуков
09:35 10.02.2026
101 Соросс
09:47 10.02.2026
102 дядото
09:52 10.02.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Опа
10:10 10.02.2026
105 Надето
10:43 10.02.2026
106 плоста
14:07 10.02.2026