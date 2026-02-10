Новини
НПО-то на рейнджърите от "Петрохан" е вписано по времето на Надежда Йорданова

НПО-то на рейнджърите от "Петрохан" е вписано по времето на Надежда Йорданова

10 Февруари, 2026

Нова скандална връзка с ПП-ДБ! Още повече, че от провеждане на учредителното събрание, през внасяне на документите, до регистрацията на НПО-то минават по-малко от 72 часа

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

В мандата на Надежда Йорданова като министър на правосъдието, ресорната ѝ Агенция по вписванията регистрира НПО-то на рейнджърите от хижа "Петрохан" с подвеждащото наименование "Национална агенция за контрол над защитените територии".

Това сочат документи, с които Епицентър. бг разполага (Виж по-долу).

Установена е нова връзка на бивш министър и настоящ депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ с откритите мъртви шестима мъже в бившата хижа „Петрохан“ и връх Околчица.

Става въпрос за Надежда Йорданова, в чийто мандат като министър на правосъдието ресорната ѝ Агенция по вписванията допуска регистрацията на неправителствена организация "Националната агенция за контрол над защитените територии", което представлява сериозно нарушение на нормативната уредба, заради очевидното подвеждащо наименование.

От документите в Агенция по вписванията се разбира, че на 10 януари 2022 г. петима от намерените мъртви при хижа „Петрохан“ и под връх Околчица – Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Николай Златков, Дечо Василев, Пламен Статев, както и родителите на „Лама Калушев“ – Стилияна Димитрова и Николай Майсторов, учредяват неправителствено сдружение със заблуждаващото име "Национална агенция за контрол над защитените територии".

„Има много ясна разпоредба в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, където се казва, че наименованието не може да бъде подвеждащо. Извинявайте, но това наименование е откровено подвеждащо“, специално обърна внимание на този факт преди два дни деканът на Юридическия факултет на Алма Матер проф. Даниел Вълчев.

„Прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган“, заяви днес и Румен Радев, който на осмия ден от трагедията излезе с коментар.

Именно подвеждащото наименование, регистрирано преди четири години дава основание от самото начало на случая „Петрохан“, да се твърди за паравоенно формирование, чиято цел се различава от заявената в регистрацията.

Въпреки очевидното нарушение на чл. 7, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, според който наименованието не трябва да въвежда в заблуждение, само ден след като на 11 януари документите са внесени в Агенция по вписванията, НПО-то е регистрирано.

Документите на „Националната агенция“ са подадени от адвокат, който работи в одиторската кантора на счетоводителя Дечо Василев, а за председател на НПО-то е избран Ивайло Иванов, който в предходните две десетилетия е работил като адвокат и е бил напълно наясно, че подобно име на сдружение е нарушение на нормативната уредба.

Важен детайл е, че преди да регистрира НПО-то, длъжностното лице по вписванията дава указание, но те не са свързани с подвеждащото наименование, а с формални изисквания за заличаване на лични данни на учредителите.

Юристи са категорични, че подобно действие на служител от Агенция по вписванията, може да се допусне единствено под чуждо давление. Още повече, че от провеждане на учредителното събрание, през внасяне на документите, до регистрацията на НПО-то минават по-малко от 72 часа!

Към момента на регистрацията начело на Агенцията по вписванията е Даниела Митева, която е върната на поста в средата на 2021 г. от служебния министър на правосъдието Янаки Стоилов.

Митева остава на поста и в мандата на Надежда Йорданова, макар по това време да се стига до скандалното изтичане на личните данни на стотици хиляди български граждани, упражняващи свободни професии. Митева за втори път е начело на Агенция по вписванията, като първия ѝ мандат е през 2009 г.

С факта, че Агенция по вписванията скорострелно регистрира НПО-то с подвеждащо наименование Национална агенция за контрол на защитените територии, с което се дава основание, свързаните с него да се представят за паравоенна или дори държавна структура, нарежда Надежда Йорданова като поредния министър в правителството на „Продължаваме промяната – Демократична България“ с министър-председател Кирил Петков, които са обслужвали „Лама Калушев“ и последователите му – всичките мъже, без семейства и без деца.

Само месец след регистрация на НПО-то, министърът на екологията по това време Борислав Сандов подписва споразумение с „рейнджърите“ от „Петрохан“.

По същото време Бойко Рашков като министър на вътрешните работи се е заел със закриването на намиращия се наблизо полицейски участък в Годеч.

Николай Денков пък като министър на образованието набързо издава лиценз на частно училище, което партнира с школата на „Лама Калушев“.

А кметът на София Васил Терзиев сам призна, че е бил личен дарител на Националната агенция от „Петрохан“ през първите две години от мандата си.

Всичко това ясно показва, че водещи фигури в „Продължаваме промяната – Демократична България“ са имали тесен контакт с шестимата мъртви мъже, особено докато коалицията е имала свое представителство във властта.

Документи:

Протокол от Учредителното събрание на Национална агенция за контрол на защитените територии - вижте ТУК - протокол_заверен_ЗЛД

Устава на агенцията - Устав_НАКЗТ

Източник: epicenter.bg


  • 1 Надка е по-куxa

    65 9 Отговор
    и от любовника си Бойкикеff

    07:37 10.02.2026

  • 2 хехе

    88 15 Отговор
    ппдб-то са затънали до шия във фекалиите.

    Коментиран от #6

    07:38 10.02.2026

  • 3 няма държава

    78 4 Отговор
    В тази територия където и да бръкнеш - все мирише !!!

    07:40 10.02.2026

  • 4 ООрана държава

    78 9 Отговор
    Айде сега баба надка да излиза да дава обяснения

    07:41 10.02.2026

  • 5 гтнгс

    26 21 Отговор
    Тая е тъ.па колко Нинова

    07:43 10.02.2026

  • 6 НЕ СА САМО ПП-ТО

    68 2 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    От 35 години областни, министри и замовете им, шефове на агенции, депутати и подобни - всички са за прокурор.

    Коментиран от #7, #43, #87

    07:44 10.02.2026

  • 7 Проблем

    74 2 Отговор

    До коментар #6 от "НЕ СА САМО ПП-ТО":

    те и прокурорите са за прокурор

    Коментиран от #52

    07:45 10.02.2026

  • 8 Ганьо

    65 8 Отговор
    Не ме гледай какво върша , слушай какво ти говоря - това е девиза на ПП-ДБ

    07:47 10.02.2026

  • 9 Гост

    19 16 Отговор
    Докато е била там са вписани Иляди такива! Е, и с тях ли има връзка? А по времето на кой е вписано НПОто на Сорос?

    07:51 10.02.2026

  • 10 АМАH OT ИДИOTИ

    60 8 Отговор
    ТИЯ ОТ ХИЖАТА НЕ СА СЕКТА. ТЕ СА ОБИКНОВЕНИ И3TPEЩЯЛHИЦИ. CEKTA CA ТЕ3И ОТ ППДБЛГБTИ. АКО ТЕРЗИЕВ, БЕ3УXAHОВА, HABEЖДA И ЦЯЛАТА ИМ ГРУПИЧКА СИ НАПРАВЯТ MACOBO CAMOУБИЙCTBO ЩЕ Е СУПЕР! 😝😆

    07:51 10.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бай Араб

    11 1 Отговор
    Говорящата челюст

    07:52 10.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Промяна

    17 10 Отговор
    ХАЙДЕ СЕГА ЦЯЛАТА ШАР
    АТАНСКА КАРУЦА ВЪН ОТ ПАР.АМИНТА И РАЗСЛЕДВАНЕ КОЙ СЕГА Е ОВЛАДЯЛ ДЪРЖАВАТА НИ КОЙ А МУТРИТЕ КЪДЕ СА А ВЪТРЕ В ДЪРЖАВАТА А

    07:52 10.02.2026

  • 17 Георги

    37 5 Отговор
    те сега ще се отрекат от агенцията и ще кажат, че не носят отговорност за чужди действия и готово. Всичкото десносектан т ще падне с ръце и ще каже, че бойко, пеевски и лично путин стоят за тази непровокирана агресия към ппдб.

    07:53 10.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тц,тц

    33 6 Отговор
    Затова ли не я виждаме да се обяснява по медиите.Нищо де,Николаев по Нова ще ни обясни! Вчера тази Тв разочарова с интервюто на майката на единия загинал.Добри хора,чудна обстановка,пушки за пейнтбол,липса на камери..просто било рай!? На някой направи ли впечатление ,че тази отнесена жена говореше за времето отпреди 10 г.,а не за сегашните събития???

    07:53 10.02.2026

  • 21 Ама

    33 5 Отговор
    Каква стана тя, за тези новите демократи законът май е врата в полето и те определено не обичат да се съобразяват с него

    07:54 10.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не се разбира

    10 10 Отговор
    Какво от това. Плоско е.

    07:54 10.02.2026

  • 24 ехааа

    28 7 Отговор
    Пак някава схема да се краде или за контрабанда на ПП ДБ. Тези неспират да се мислят за безнаказани и венчани за властта.

    07:54 10.02.2026

  • 25 Съдията

    20 10 Отговор
    Крайно време е журналя да ходят в затвор за клевети и лъжи.

    07:55 10.02.2026

  • 26 Джо Кенда

    21 2 Отговор
    Таз обувките си сигурно не може да си върже , търсете по нагоре 🤣

    Коментиран от #47

    07:55 10.02.2026

  • 27 Георгиев

    41 10 Отговор
    ППДБ-та, още ли ще се борите за 121 депутата?
    Муухахаа, палячовци!

    07:55 10.02.2026

  • 28 Стана тя

    37 6 Отговор
    Битката за четирите процента ще е епична.

    07:56 10.02.2026

  • 29 Софийски

    13 14 Отговор
    Няма да се учудя ако уцийствата са за да ги свържат с пп.

    07:56 10.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бай Араб

    25 8 Отговор
    Незабавно да бъде призована да дава обяснения по случая заедно със Сандов и Терзиев !!!!!!

    07:57 10.02.2026

  • 32 механик

    17 8 Отговор
    А, бе , сигурно са били разочаровани от ПП-ДБ и затова се самоубили . И аз съм разочарован от ГЕРБ, Възраждане, Новото начало и всички останали . Дали да не последвам примера им ? Не вярвам нито дума на разследващите .

    07:58 10.02.2026

  • 33 замеаени са лица от високо!!!

    10 7 Отговор
    и защо трябваше да избият шест човека че да се сезира заспалата държава за тези сериозни нарушения??? и ще продължавате ли още да ги защитавате тия “невинни” души който регистрира съзнателно фалшива организация която грубо нарушава законите на българия че чак и мвр-то им закриват да не им пречи …?

    07:58 10.02.2026

  • 34 Промяна

    10 10 Отговор
    МУТРИ ВЪТРЕ А ТАКА БИЛО ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ КОЙ ГИ ДОВЛЕЧЕ ТЕЗИ А МАЛКИТЕ МОМЧЕТА В ПЛАНИНАТА КОЙ ПАЗРЕШИ НА ТЕЗИ ДА ВЛАЧАТ МАЛКИ МОМЧЕТА В ПЛАНИНАТА

    08:00 10.02.2026

  • 35 Озадачен

    15 10 Отговор
    И какво като е вписано по времето на Йорданова??? И кой е тоя Епицентър.бг??? И защо всички доказано свързани с Шиши "шетат" по медиите и обясняват ли, обясняват - нали беше самоубийство???

    08:00 10.02.2026

  • 36 Бай Араб

    15 9 Отговор

    До коментар #30 от "Справедлив":

    Не пиши глупости ,под всички договори стои нечий подпис,то да не е анонимно . Защо не пишеш ,че са хора на Пеевски то сега е модерно той да е виновен за всичко, пиши че Пеевски ги е финансирал ,а кмета Терзиев от ПП само е гледал.

    08:02 10.02.2026

  • 37 Промяна

    8 8 Отговор
    МУТРИ ВЪТРЕ А ТАКА БИЛО ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ КОЙ ГИ ДОВЛЕЧЕ ТЕЗИ А МАЛКИТЕ МОМЧЕТА В ПЛАНИНАТА КОЙ ПАЗРЕШИ НА ТЕЗИ ДА ВЛАЧАТ МАЛКИ МОМЧЕТА В ПЛАНИНАТА

    08:03 10.02.2026

  • 38 Какво

    10 17 Отговор
    лошо има едно НПО да си партнира с държавата? И вместо да се търсят убийците на жертвите, седнали да правят изборни внушения. А и няма нищо престъпно в действията им на тези хора. Изкараха ги всякакви, а те просто са едни смели планинари, които са се борили с мафията.

    Коментиран от #40, #73

    08:04 10.02.2026

  • 39 А бе

    14 4 Отговор
    Тази фантомно призната организация да не е била практическата част на онова АЛА-БАЛА?

    Коментиран от #53

    08:04 10.02.2026

  • 40 Промяна

    12 4 Отговор

    До коментар #38 от "Какво":

    БОЛНИ МОЗЪЦИ СТЕ СТИГА ОТВРАТИТЕЛНИ СТЕ БОЛНИ МОЗЪЦИ СТЕ МАЛКИ МОМЧЕТА ИЗПОЛЗВАЛИ ВЪН ИЗВРАТЕНЯЦИ

    08:07 10.02.2026

  • 41 1234

    13 6 Отговор
    навсякъде все герб шарлатаните и свинефермата се оказват в дъното на далаверите

    08:07 10.02.2026

  • 42 Надежда Крупская

    24 4 Отговор
    Надежда Крупская е слаб юрист, много слаб. Нищо не разбира, говори много, плямпа, без нищо съществено. Секретарка на Ичо "министъра". Това са некадърници.

    Коментиран от #78

    08:08 10.02.2026

  • 43 1234

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "НЕ СА САМО ПП-ТО":

    не,за затвора заедно с прокурора и съдийте и на стадиона,тез авгиеви обори и херкулес ще се озори

    08:09 10.02.2026

  • 44 неприятна

    20 6 Отговор
    Това доказва връзката на рейнджърите с пепейците. А Безнадеждна Йорданова е посредствена, но послушна. Крайно неприятна.

    Коментиран от #68

    08:10 10.02.2026

  • 45 Делиормана

    17 3 Отговор
    Тази лелка е създател на Кубратската правна школа и Делиорманския правен кръг, на Рязградската мисловна доктрина.

    08:11 10.02.2026

  • 46 Баба Надя

    17 4 Отговор
    Тази неквалифицирана жена е от Кубрат, няма представа от Право, правни норми, правна култура.С нахалство и послушание се издига. Действията и издават ,че горските психари са били в отношения с ПП-ДБ. Те са били покровителствани от политически лица.

    Коментиран от #48

    08:14 10.02.2026

  • 47 Бай Араб

    14 3 Отговор

    До коментар #26 от "Джо Кенда":

    Те не са я карали да си вързва обувките ,а да подписва документи и колкото и да е смотан подписа и , е неиния и е легитимен .

    08:18 10.02.2026

  • 48 Писна ми от лъжци

    7 7 Отговор

    До коментар #46 от "Баба Надя":

    Нищо не издават. Това вашето са клевети. Защо не ги направите публично под реално име, за да видим, дали няма да ви осъдят за клевета?

    08:19 10.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Софиянец

    13 7 Отговор
    Всички знаем, че ппдб-лите са безродници и либерал фашисти!
    Тия са по-опасни за България и от боко и шиши взети заедно!

    08:21 10.02.2026

  • 51 гост

    17 0 Отговор
    Да се търси отговорност и на лицата, издали нотариален акт, както и тези участвали в покупко-продажбата на хижата, собственост на БТС.

    08:22 10.02.2026

  • 52 Семейство Свинсънс

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Проблем":

    Тъжно, но вярно

    08:22 10.02.2026

  • 53 Бай Араб

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "А бе":

    Ааааа ,едва ли

    08:23 10.02.2026

  • 54 АКТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии
    .....
    ИВАЙЛО МИЛУШЕВ УЧАСТАВАЛ ВЪВ ФИРМА КЪНЕКТ ЮРЪП 31 ООД
    ЗАЕДНО СЪС СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
    .....
    ТАЯ ДИМИТРОВА Е В УПР.СЪВЕТ НА НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ
    ....
    В НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ
    .....
    БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ Е БИЛ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ТОКУДА БАНК,
    СОБСТВЕНОСТ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА
    ....
    БИВША СОБСТВЕНИЧКА НА ИПОН 1 :))

    08:27 10.02.2026

  • 55 А КОЙ

    12 1 Отговор
    КОЙ е изпълнителен директор на Агенция по вписванията???
    Кой я НАЗНАЧИ?
    На КОЙ е чонек?

    Коментиран от #59

    08:31 10.02.2026

  • 56 Ирония

    5 10 Отговор
    Поредният опит на мафията ГЕРБ-ДПС да натопи опонентите си в кална предизборна борба!!

    Коментиран от #66

    08:33 10.02.2026

  • 57 Глазгоу Рейнджър

    9 0 Отговор
    Разложението в държавата е виновно за случилото се.

    Коментиран от #64

    08:34 10.02.2026

  • 58 има ли

    9 3 Отговор
    Има ли на някой да не му е ясно, че след като в политиката влиза нов играч, заличава компроматите си? Не ми разправяйте, че това НПО е колило и бесело в планината, без службите да са натиснати от най-високо ниво да не го пипат. Сега ясно ли ви е откъде идват купищата безотчетни пари за покупка доверието на гласоподавателите по време на избори?

    08:34 10.02.2026

  • 59 Коментар

    8 3 Отговор

    До коментар #55 от "А КОЙ":

    Изпълнителен директор на Агенцията по вписванията Даниела Стоянова Митева.
    От кога е на поста:
    Тя е встъпила в длъжност на 17 юни 2021 г. като изпълнителен директор на агенцията.
    Тя не е назначена от ПП-ДБ!!!

    08:39 10.02.2026

  • 60 Оставка на Директора на Агец. по Вписван

    5 4 Отговор
    ията!! Незабавно!!

    КОЙ е ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА ОТ ЗЕЛИ 5 ГОДИНИ?
    ЗАЩО НЕ ГО ПИТАТ КАК Е СТАНАЛА ТАЗИ РЕГИСТРАЦИЯ И КАК СЕ РЕГИСТРИРАТ МНОГО ДРУГИ НПО- та С НОЗВАНИЕТО "НАЦИОНАЛНИ"???

    Надежда Йорданова няма нищо общо с вписванията! Поредния опит на мафията да я оклеветят, само защото е от ПП-ДБ!!

    08:44 10.02.2026

  • 61 Цацаров

    8 4 Отговор
    Ако това е истина е основателна причина прокуратурата да им забрани участие на следващите избори! И да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със служебно положение!

    08:46 10.02.2026

  • 62 Възмутен

    8 6 Отговор
    Изкорайте на светло Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията Даниела Стоянова Митева.
    А не да клеветите Надежда Йорданова!

    Коментиран от #71

    08:46 10.02.2026

  • 63 Тити на Кака

    8 3 Отговор
    О-ППДС-аланкааааааа. появи се русата разносвачка на кафе в адвокатската кантора на Мравояда, в която няма никаква дейност освен пиенето на прогресивни еконапитки, гарнирана със закани за смислено законотворчество в бъдещо халюцинативно време...
    Усещането за експертност на едноклетъчно ниво нараства главоломно, желанието да поверим отново съдебната реформа в ръцете на тези юридически гении / на чиито конституционни промени всички се радват / става неудържимо!
    Скачайте хора, да не станете дебели!
    Шиши дебне вероломно русите реформатори😂😂😂

    08:47 10.02.2026

  • 64 Луд

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "Глазгоу Рейнджър":

    Какво означава разложението,Зад всяка последвала щета си има извършител.Преди години имахме прясно мляко във найлонови торбички ако се спука някои трябва да е притискал,Същото е и разложено общество ,Някои трябва да го е разложил.КОИ Е ТОИ.

    08:49 10.02.2026

  • 65 Анализ на отговорността:

    9 0 Отговор
    1. Учредителите на НПО-то (включително Ивайло Иванов) носят отговорност за избора на името, защото са го предложили и внесли документите.
    2. Адвокатът, който е подал документите, също е знаел за закона и подвеждащото име.
    3. Агенцията по вписванията и нейният директор (Даниела Митева) са длъжни да проверяват дали името е в съответствие със закона. От текста се разбира, че не е направена проверка или възражение срещу името, въпреки че законът изисква това.

    Коментиран от #80

    08:49 10.02.2026

  • 66 Бай Араб

    7 3 Отговор

    До коментар #56 от "Ирония":

    Е как ги натопи държаха им ръцете като подписваха договорите с НПО то ли ? Или с опряно оръжие в слепоочието ?

    Коментиран от #69, #75

    08:49 10.02.2026

  • 67 Психоболните

    7 2 Отговор
    Мръсно същество. Марш пр червеният космат мравояд

    08:50 10.02.2026

  • 68 Бай Араб

    8 3 Отговор

    До коментар #44 от "неприятна":

    Ама наистина е крайно неприятна.

    08:50 10.02.2026

  • 69 Альооо

    8 2 Отговор

    До коментар #66 от "Бай Араб":

    Вписването като „национална агенция“ е резултат от комбинация на действията на УЧРЕДИТЕЛИТЕ, АДВОКАТА и БЕЗДЕЙСТВИЕТО на АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, като законовата отговорност за проверка формално пада върху длъжностното лице по вписванията и ИЗПЪЛНИТЕЛТИЯ ДИРЕКТОР Даниела Митева!!!!

    Коментиран от #79

    08:51 10.02.2026

  • 70 Христо

    9 2 Отговор

    До коментар #49 от "Бай Араб":

    На вас ПП-тата дай само някой да ви бърка по дупките. Само това ви е в главата, затова сте на тоя "хал"..

    08:51 10.02.2026

  • 71 Тити на Кака

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "Възмутен":

    Забрави да споменеш и Шиши, камарад!
    Да предположа ли, че и не скачаш в момента, дебелако?

    08:52 10.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Бай Араб

    4 4 Отговор

    До коментар #38 от "Какво":

    Те убийците се знаят ,какво има да ги търсим , кой е ипратил убийците е въпроса сега.

    08:53 10.02.2026

  • 74 Колко

    9 2 Отговор
    Тъпо гледа

    08:53 10.02.2026

  • 75 Истината

    6 6 Отговор

    До коментар #66 от "Бай Араб":

    Надежда Йорданова НЕ е виновна за вписването на НПО-то с подвеждащото наименование. Ето защо:
    Ролята ѝ - Тя е министър на правосъдието по време на регистрацията (януари 2022 г.).
    Министерството на правосъдието е гореструктурен орган, под чиято шапка е Агенцията по вписванията, но НЕ РЕГИСТРИРА НПО-та директно. Това се прави от Агенцията по вписванията, чрез нейния изпълнителен директор - ДАНИЕЛА МИТЕВА.

    Коментиран от #89

    08:54 10.02.2026

  • 76 Фактите говорят:

    8 1 Отговор
    Директорът на Агенцията (Даниела Митева) и длъжностните лица са тези, които фактически извършват вписването и не възразяват срещу подвеждащото име.

    08:55 10.02.2026

  • 77 Агенция по вписванията

    8 1 Отговор
    Кой: изпълнителен директор Даниела Митева и служители
    Какво направиха:
    Провериха формалностите (лични данни и други документи).
    Не възразиха срещу подвеждащото наименование, което законът изисква.
    Отговорност: Пряка – пропуск за проверка на името и вписване на НПО с нарушаващо закона име.

    Още колко такива незаконни имена на НПО-та има?

    08:57 10.02.2026

  • 78 Не е

    10 0 Отговор

    До коментар #42 от "Надежда Крупская":

    Не е от некадърност тази работа.Толкова бързо да се задейства системата,която иначе е много тромава,е прецедент за България. И от всякъде надписа някой от ПП.И понеже в новините въобще не говорят за това КАК Е ЗАПОЧНАЛО ВСИЧКО,хората се съмняваме и коментираме.

    08:57 10.02.2026

  • 79 Бай Араб

    8 1 Отговор

    До коментар #69 от "Альооо":

    Аха, той и договора за охрана с министерството и той някак си така случайно е станал и се е самопшодписал .

    08:58 10.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Реалист

    5 8 Отговор
    Министър на правосъдието (Надежда Йорданова) -
    НЕ е подписвала и НЕ е нареждала регистрацията на НПО-то.

    08:59 10.02.2026

  • 82 Скачащите

    8 2 Отговор
    Скачате ли? Трябва да знаете че когато скачате срещу някой трябва да не сте вършили нищо нередно защото това ще ви извърти лошо! Ето колко бързо ви скроиха шапка!

    Коментиран от #90

    08:59 10.02.2026

  • 83 Майстора

    9 2 Отговор
    Умните и красивите я закъсаха от всякъде.

    09:00 10.02.2026

  • 84 Реалист

    10 2 Отговор
    Тази дърта па чавретина на Променкаджиите за нищо не става вече. Само я пускат да лае където няма нищо. Повечето вече ги е тнус тази даже да им го полигави...дъното е стигнала Надето!

    Коментиран от #88

    09:01 10.02.2026

  • 85 Анализ на отговорността

    4 2 Отговор

    До коментар #80 от "Тити на Кака":

    Няма точка 4 – всичко останало са догадки, а не факт. Ако ще се крещи за „системни насочвания“, нека поне го документираме. Засега имаме само учредители, адвокат и Агенция по вписванията – точка 4 е чисто фантазия. Ааа, ясно ти си трошляк на Шиши Магнитски, това обясвява тъпите ти коментари.

    Коментиран от #103

    09:02 10.02.2026

  • 86 Хмм

    7 3 Отговор
    всичко е направено по протестърска линия, сега отново Асен Василев иска на протестърите да се даде власт,а те са същите като загналите, Бог да гипрости!

    09:02 10.02.2026

  • 87 ганев

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "НЕ СА САМО ПП-ТО":

    ХА..ХАА..ПРОКУРОР....САМО ОЛОВО..ВЕЧЕ

    09:03 10.02.2026

  • 88 Реалист

    2 6 Отговор

    До коментар #84 от "Реалист":

    Първо, нека да го кажем без заобикалки: това е чисто лично и унизително обиждане, без никакви факти, аргументи или доказателства. Да наричаш човек „дърта чавретина“ и да го обвиняваш за всичко, само защото е част от дадена политическа група, е лов на емоции, а не анализ.

    09:03 10.02.2026

  • 89 Бай Араб

    8 0 Отговор

    До коментар #75 от "Истината":

    Дай да видим кой управлява държавата по това време ,че в България е много важно кой е на власт за действията на всички държавни органи .

    09:04 10.02.2026

  • 90 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #82 от "Скачащите":

    имам съмнения, че скачащите са украинци

    09:04 10.02.2026

  • 91 Тервел

    5 4 Отговор
    Всичко е заради строежа на Тунела под Петрохан, част от Паневропейски коридор 4. Всички партии проявяват апетити към строежа , защото Държавата ще го даде на концесия на строителя. Затова Пепетата са инсталирали там военнизорани еко организации ,за да овладеят и контролират терените около Петрохан ,които са в Натура 2000..Иначе терените досега да са със сменен статут, извадени от Натура 2000 и придобити от кръга на Пееффски и Боко .

    09:06 10.02.2026

  • 92 къде го кирото

    7 1 Отговор
    нали бе то Премиер (макар и незаконно, с канадския паспорт) ...

    09:08 10.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 поробен след демокрацията

    5 6 Отговор
    Българи не вярвайте на тези иишмишльотани на опгборисов пеевски костадинов прокуратура данс мвр.Теса организатори и извършители с една едничка цел -идват предварителни пресрочни избори и какво да направят за да окалпезят и обвинят пп -дп, пристъпват към наказателна акция .Вижте само какви са измислените мотиви че ппдб е виновно за всичко това .За да излезе всичко това как е станало кой е извършителя причините за екзекуцията ппдб да извършат независимо разследване със външни и независими експерти които да докажат че няма самоубийство а е извършено от мутри мафия бандите и разбойници които са завладели държавата и се разпореждат нея като тяхна частна собственост .Това е истината Тия които са за версиите за самоубийства действащи лице които са на хранилка в завладената държава

    09:14 10.02.2026

  • 95 чужди интереси

    9 1 Отговор
    Всички НПО-та, свързани със соросоидни организации, трябва да бъдат ЗАКРИТИ!

    09:14 10.02.2026

  • 96 Искам да попитам

    8 0 Отговор
    как така на сина на Тошко Йорданов - Сибил му беше даден лиценз за търговия на Ел. енергия от КЕВР, а го финансира Цветелина Бориславова.

    09:18 10.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 много мирише

    6 2 Отговор
    Радев беше прав като нарече ПП-тата шарлатани и сега керливите им ризи излизат на яве. Сенсея спаси Кирчо ама кой ще спаси сега баба Надка се пита в задачката.

    09:23 10.02.2026

  • 99 Това НПО

    3 3 Отговор
    е засегнало интереси на строителната мафия, там ще се строи тунел при Петрохан; друга версия е, че са открили пещера с редки земни минерали или злато, трето имало е скандал с ДПС НН и неговите хора. Има свидетел, който е видял четири черни джипа в Петрохан. Защо не се издирят?

    09:29 10.02.2026

  • 100 Ичо Бойкуков

    4 0 Отговор
    Секретарката на Ичо е гола вода. Как може да има такива министри?

    09:35 10.02.2026

  • 101 Соросс

    2 0 Отговор
    това са мойте хора

    09:47 10.02.2026

  • 102 дядото

    2 2 Отговор
    бавно,но сигурно- борислав сандов,кмета терзийски,сега йорданова,а утре кои-ще видим.целта е една- разколебаване и объркване на стотиците хиляди протестиращи от площадите и улиците,които са реалната заплаха за властта на дебелите и мафията.

    09:52 10.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Опа

    3 0 Отговор
    Секретарката на Христо Иванов пак е замесена. Този път в педофилска схема завършила с шесторно убийство.

    10:10 10.02.2026

  • 105 Надето

    4 0 Отговор
    Обичам те мила Родино защото си ми на далавера.

    10:43 10.02.2026

  • 106 плоста

    1 0 Отговор
    разградска поот ка

    14:07 10.02.2026