Преди приемането на еврото цял куп министерства вдигат държавни такси

Десетки наредби и постановления за промени в тарифи подготвя правителството до края на годината заради въвеждането на еврото като национална валута от 1 януари 2026 година. Това става ясно от приетата оперативна програма на Министерски съвет за втората половина на годината, в която отделните министерства са посочили кои подзаконови документи трябва да бъдат променени, пише "Сега".

Покрай превалутирането от левове в евро някои министерства предлагат съществено повишение на таксите, които събират за различни административни услуги, с мотива че са били замразени от години и не отговарят на новите реалности. Така държавата от една страна критикува фирмите от частния сектор, които надуват цените преди въвеждането на единната валута, а от друга - нейни структури правят същото.

Най-много промени в наредби и тарифи заради въвеждането на еврото са предвидени от Министерството на земеделието и храните - общо 13 документа. Една от тези промени вече е факт - от 25 юли е в сила нова тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

Освен че сумите вече са изписани в двете валути, някои от тях са съществено завишени. Издаването на акт за категоризация на земеделска земя доскоро струваше 15 лева, но от 25 юли вече е 48.90 лева. От 1 януари тази такса ще стане 25 евро. По същия начин издаването на дубликати или препис-извлечения скача от 20 лева на 25 евро.

Министерството на земеделието обяснява, че тарифата за таксите, които събират поземлените комисии, не е актуализирана от 2011 година, а те имат нараснали разходи и много повече работа. Тарифата на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството също не е променяна в последните 14 години.

Министерството на здравеопазването планира изменения в десетина тарифи и наредби. Сред тях е тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол. Покрай превалутирането някои от таксите ще бъдат завишени от сегашните им нива.

Целта е да се осигури необходимият финансов ресурс за изпълнението на ангажиментите на органите на държавния здравен контрол във връзка с изпълнението на националното законодателство и предоставянето на услуги. Актуализирането на размера на таксите спрямо макроикономическите показатели ще доведе до увеличаване на приходите в националния бюджет.

Същото ще се случи и с таксите, които се събират от Изпълнителна агенция по лозата и виното. Сегашната тарифа на услугите на агенцията е от 2022 година, но трябва да се актуализира с действащите пазарни цени. Увеличават се таксите за извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ заради нарасналите разходи за консумативи и издръжката на тази дейност.

По същата причина ще се завишат и таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване и семеконтрол - за да се постигне "реална разходоориентираност на стойността на извършваните от агенцията услуги".

Повечето министерства обявяват, че предстоящите промени в тарифите са свързани само с изискванията за превалутиране на сегашните левови суми в еврови по фиксиран курс 1.95583 лева за 1 евро. Остава да се проследи дали държавните ведомства няма да се изкушат да завишат таксите си преди въвеждането на еврото с оправдания за нараснали разходи и издръжка.