Преди приемането на еврото цял куп министерства вдигат държавни такси

18 Август, 2025 12:49 645 16

Най-много промени в наредби и тарифи заради въвеждането на еврото са предвидени от Министерството на земеделието и храните - общо 13 документа

Преди приемането на еврото цял куп министерства вдигат държавни такси - 1
Снимка: Shutterstock
СЕГА СЕГА
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Десетки наредби и постановления за промени в тарифи подготвя правителството до края на годината заради въвеждането на еврото като национална валута от 1 януари 2026 година. Това става ясно от приетата оперативна програма на Министерски съвет за втората половина на годината, в която отделните министерства са посочили кои подзаконови документи трябва да бъдат променени, пише "Сега".

Покрай превалутирането от левове в евро някои министерства предлагат съществено повишение на таксите, които събират за различни административни услуги, с мотива че са били замразени от години и не отговарят на новите реалности. Така държавата от една страна критикува фирмите от частния сектор, които надуват цените преди въвеждането на единната валута, а от друга - нейни структури правят същото.

Най-много промени в наредби и тарифи заради въвеждането на еврото са предвидени от Министерството на земеделието и храните - общо 13 документа. Една от тези промени вече е факт - от 25 юли е в сила нова тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

Освен че сумите вече са изписани в двете валути, някои от тях са съществено завишени. Издаването на акт за категоризация на земеделска земя доскоро струваше 15 лева, но от 25 юли вече е 48.90 лева. От 1 януари тази такса ще стане 25 евро. По същия начин издаването на дубликати или препис-извлечения скача от 20 лева на 25 евро.

Министерството на земеделието обяснява, че тарифата за таксите, които събират поземлените комисии, не е актуализирана от 2011 година, а те имат нараснали разходи и много повече работа. Тарифата на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството също не е променяна в последните 14 години.

Министерството на здравеопазването планира изменения в десетина тарифи и наредби. Сред тях е тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол. Покрай превалутирането някои от таксите ще бъдат завишени от сегашните им нива.

Целта е да се осигури необходимият финансов ресурс за изпълнението на ангажиментите на органите на държавния здравен контрол във връзка с изпълнението на националното законодателство и предоставянето на услуги. Актуализирането на размера на таксите спрямо макроикономическите показатели ще доведе до увеличаване на приходите в националния бюджет.

Същото ще се случи и с таксите, които се събират от Изпълнителна агенция по лозата и виното. Сегашната тарифа на услугите на агенцията е от 2022 година, но трябва да се актуализира с действащите пазарни цени. Увеличават се таксите за извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ заради нарасналите разходи за консумативи и издръжката на тази дейност.

По същата причина ще се завишат и таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване и семеконтрол - за да се постигне "реална разходоориентираност на стойността на извършваните от агенцията услуги".

Повечето министерства обявяват, че предстоящите промени в тарифите са свързани само с изискванията за превалутиране на сегашните левови суми в еврови по фиксиран курс 1.95583 лева за 1 евро. Остава да се проследи дали държавните ведомства няма да се изкушат да завишат таксите си преди въвеждането на еврото с оправдания за нараснали разходи и издръжка.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    19 1 Отговор
    Дам, никаква инфлация няма да има свързана с еврото :) Преди доклада държавата смъкна куп такси да нагласят инфлацията под 3 процента, сега нещата си идват на мястото, но голямата лъжа лъсва.

    Коментиран от #3, #5

    12:51 18.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Връщам се от Гърция.Храните и дрехите са истински и на половината цена у нас.Всички около нас живеят нормално а у нас Мафията ни храни за боклуци.

    Коментиран от #6

    12:51 18.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Осигуровките от 25 процента ще станат до 70 процента.Фирмите вече съкращават персонал.

    12:52 18.08.2025

  • 4 Това

    13 0 Отговор
    €вро май ще ни излезе през носа !

    12:52 18.08.2025

  • 5 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    лъсва ама какво от това?

    12:53 18.08.2025

  • 6 Затова

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    от 01.01.2026 г. ще плащаме за боклуците с €вро !

    12:54 18.08.2025

  • 7 Сталин

    6 1 Отговор
    Хората в България веднъж завинаги трябва да разберат че държавата и държавните органи са там за да упражняват геноцид над българския народ ,защо във всяко министерство има американски чиновници които определят политиките на министерството според глобалния план за редуциране на населението,хората в България трябва да разберат че държавните служители и органи от турско-американската колониална администрация са терористи които единствено се занимават да правят живота на българите труден и да убиват хора,пример Здравно министерство,в България няма такова нещо като здравеопазване ,има търговия със здравето .В България хората трябва да разберат че тези държавни терористи политици са заплаха за живота и здравето им и като такива тези държавни негодници трябва да бъдат преследвани и ликвидирани

    12:54 18.08.2025

  • 8 редник

    3 0 Отговор
    Преди време имаше решение документи от държавата да струват колкото носителя - най-често лист хартия...

    12:54 18.08.2025

  • 9 Пецо

    8 0 Отговор
    A вие друго ли учакваате :Д . Това е само началото баламурници Ура за ЕФРОТОООО

    12:55 18.08.2025

  • 10 Сталин

    10 0 Отговор
    Къде е тук закона за спекулата ,според закона министрите които са вдигнали цените на таксите е необосновано и незаконно и следва да бъдат арестувани за спекула

    12:56 18.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Коментиращ

    3 1 Отговор
    А.0у др@ск@чите, сменете си заглавието на статията!

    Не е преди приемането на еврото, а ПРЕДИ НАТuКВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ, НAСИЛА В ЕВРОЗОНАТА, БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМ, И ТО ОТ УПРАВЛЯВАЩА МАФИЯ, ЗА КОЯТО ИМА ПОВЕЧЕ ПУБЛИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА КОРУПЦИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ НАРОДА СИ, ОТКОЛКОТО ИМАШЕ СКАЛЪПЕНИ ЗА ИВAHЧЕВА, ДЕТО Я СГOТВИХА!

    В ДЪРЖАВА, В КОЯТО УПРАВЛЯВАЩИТЕ МРАЗЯТ НАРОДА СИ, НЯМА КАК ТЕХНИТЕ ПРИЕТИ ЗАКОНИ И ПОЛИТИКИ ДА СА В ПОЛЗА НА ХОРАТА!

    13:03 18.08.2025

  • 13 1917

    5 0 Отговор
    Къде са всичките отрепки и подметки, които твърдят по телевизора, че еврото няма да вдига цените. Да - не ги вдига - цените летят - сто процента повишение!!!!!

    Коментиран от #15

    13:05 18.08.2025

  • 14 ахахаха

    0 0 Отговор
    То не е от еврото, а след еврото, ахахахаа

    Коментиран от #16

    13:07 18.08.2025

  • 15 Коментиращ

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "1917":

    Част от тях избягаха по островите, а другата част ще забегнат едва когато опоскат и последната народна "мазнинка"!

    Толкова очевадни престъпници никога не са управлявали България (вероятно дори през цялата й история)!

    Ама така е ,щом народа разрешава, мафията го краде и закрива!

    13:08 18.08.2025

  • 16 Пецо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ахахаха":

    Споко. След него пак ще вдигат няма страшно

    13:15 18.08.2025