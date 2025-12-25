Новини
Крими »
Над килограм марихуана е иззет при поредната акция в столицата

25 Декември, 2025 15:05 503 4

  • марихуана-
  • акция

В хода на проведената специализирана полицейска операция са задържани четирима мъже, на двама от тях са повдигнати обвинения

Над килограм марихуана е иззет при поредната акция в столицата - 1
Снимка: МВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 23 декември, около 20 часа, в столичното Четвърто РУ е получена оперативна информация, че в апартамент се съхраняват наркотични вещества. Изпратените на място полицейски служители извършили претърсване. Униформените намерили и иззели 6 опаковки растителна маса, увита и пресована в черно тиксо, 2 полиетиленови плика със същото вещество, електронна везна и гриндер. Направените експертни справки показват, че иззетото количество е над 840 грама марихуана. На място с полицейска заповед до 24 часа са задържани 30-годишен чужд гражданин, с право на продължително пребиваване у нас и други двама постоянно пребиваващи чужденци на по 31-години. Образувано е досъдебно производство по чл. 354 а, ал.1 от НК, работата по което продължава под надзора на Софийска градска прокуратура. На единия от задържаните след доклад на материалите му е повдигнато обвинение и изменила мярката в „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

На 22 декември, около 19 часа, след получена оперативна информация криминалисти от Девето РУ спрели за проверка пред жилищен блок 19-годишен софиянец. При последвалите процесуално-следствени действия в апартамента му, в нощно шкафче е отрит и иззет вакуумиран пакет, съдържащ суха растителна маса, 3 по-малки полиетиленови плика със същото съдържание и електронна везна. Според експертната справка иззето количество е 300 грама марихуана. Младежът е задържан до 24 часа, образувано е досъдебно производство. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура му е повдигнато обвинение, а мярката му е удължена до 72 часа.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP

    1 0 Отговор
    по "празниците" хиляди богаташчета, бизнесмени, уродливитe и чaaветтa и цялата и жaaлкa cмpъдливa poда ще претърпят инциденти. Ще се надуят, вмиришят, ще се разнесе вoня и смpaд на paзлoженно и ще пъплят чеpвeи по гноясалите и paзложeни телеса!

    Коментиран от #2

    15:06 25.12.2025

  • 2 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP":

    Господин Гробар, да Ви питам, Глухото Град КОЗЛОДУЙ се е споминал лятото. Можеш ли да ми изясниш състоянието му към ден днешен?

    15:09 25.12.2025

  • 3 838338

    2 0 Отговор
    А ве оставете вече тая тева е ?Какво се занимавате с нея .Пафкат я всички вече.

    15:10 25.12.2025

  • 4 Иво Андонов

    0 0 Отговор
    Технически зян.

    15:36 25.12.2025