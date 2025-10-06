Vevesti.bg: Готвят скрита концесия на рекламата по софийските спирки

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Докладът, който група общински съветници от „Спаси София“, БСП и „Синя София“ вкараха за разглеждане на комисиите в СОС цели скрита концесия от Любомир Павлов на рекламата по софийските спирки и разчистване на конкуренцията на outdoor пазара, чрез премахване на рекламните формати, с които той не оперира – покривни знаци и реклами по калкани на сгради, пише Vevesti.bg, позовавайки се на свой източник.

Въпреки абсурдните изменения в норматива за външна реклама, които бяха предприети в сезона на отпуските – месец август, скрито от бранша и Направление „Архитектура и градоустройство“, въпреки масовите протести от страна на Етажните собствености, които ще останат без приход за поддръжка на сградите си, скандалният доклад не беше спрян за преразглеждане.

Напротив, след остро изразеното недоумение от страна на водещи рекламни асоциации и надигащото се обществено недоволство на последното заседание на архитектурната комисия (КУТАЖП) в СОС на 24.09.2025, той продължава да присъства в дневния ред на същата комисия на 08.10.2025. Пряко засегнатите страни от промяната в Наредбата за реклама, като Направление „Архитектура и градоустройство“ и рекламните асоциации, поискаха преразглеждане на целия доклад и време за подготовка и осмисляне на заложените в него промени, но такова явно няма да им бъде дадено.

Любомир Павлов ще затвърди напълно своя монопол във външната реклама в София - контрол върху всички рекламни елементи по спирките на градския транспорт в София, с които той така или иначе оперира от 1998 г. чрез скрити договори и на символични наеми към Столична община.

Чрез премахването на другите два сериозни рекламни формата в София – мегаформатите по калкани на сгради и покривната реклама, всичките големи рекламодатели ще бъдат пренасочени към неговата рекламна мрежа – 100% спирки и 70% от билбордовете върху общински терени и 60% от билбордовете върху частни терени в града. За сметка на това ще бъдат фалирани по-малките компании в бранша, които оперират с „пречещите“ рекламни формати, а етажните собствености ще останат без право да отдават свободните си пространства по сградите и по този начин да ги поддържат. Погазват се интереси на бизнеси и граждани, няма обществен дебат и отзвук по създадения скандал, медийното отразяване е много дозирано, без да се стига до широка публичност.

Това се случва без да бъде взето под внимание становището на основната дирекция в Столична община, която отговаря за градската среда в столицата и участва в писането на наредбите за нейното регулиране – Направление „Архитектура и градоустройство“. За това говори фактът, че за първи път няма сформирана работна група, не е поискано навреме експертното мнение на гладния архитект относно предприетите промени, а даже за тези действия дирекцията разбира непосредствено преди заседанието на специализираната комисия, така че да няма време за реакция и докато се усетят останалите, той да „мине“ и да бъде гласуван даже на заседанието на СОС на 09.10.2025.

Ето и мотивите на вносителите за премахването на покривните знаци в София, както и рекламата по сградите: покривните реклами са опасни, а относно рекламите по фасадите – „право на Столична община е да формулира изисквания към градската среда, с които да ограничи използването на преместваеми обекти или рекламни елементи“ или Столична община може да прави каквото си иска?!

