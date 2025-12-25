Христо Стоичков сподели личен кадър с внучетата си и пожела смирение за Коледа (ВИДЕО)

Носителят на „Златната топка“ за 1994-а година – Христо Стоичков, публикува силно емоционално обръщение в социалните мрежи по повод Рождество Христово.

Легендата на българския футбол сподели личен кадър с внучетата си, както и видео послание, с което отправи топли коледни пожелания към своите последователи и всички хора.

„На този ден сме с най-близките хора. Ще се прегърнем, ще седнем на масата. Елхата ще е до нас. Ще се смирим и ще се помолим за всички, които не са сред нас. Бъдни вечер е денят на семейството. В очакване на Рождество Христово ще изпием по чаша вино. Приятели, нека духът да е с нас. Весела Коледа“.