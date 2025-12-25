Новини
Христо Стоичков сподели личен кадър с внучетата си и пожела смирение за Коледа (ВИДЕО)

Христо Стоичков сподели личен кадър с внучетата си и пожела смирение за Коледа (ВИДЕО)

25 Декември, 2025 14:59

На този ден сме с най-близките хора

Христо Стоичков сподели личен кадър с внучетата си и пожела смирение за Коледа (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Носителят на „Златната топка“ за 1994-а година – Христо Стоичков, публикува силно емоционално обръщение в социалните мрежи по повод Рождество Христово.

Легендата на българския футбол сподели личен кадър с внучетата си, както и видео послание, с което отправи топли коледни пожелания към своите последователи и всички хора.

„На този ден сме с най-близките хора. Ще се прегърнем, ще седнем на масата. Елхата ще е до нас. Ще се смирим и ще се помолим за всички, които не са сред нас. Бъдни вечер е денят на семейството. В очакване на Рождество Христово ще изпием по чаша вино. Приятели, нека духът да е с нас. Весела Коледа“.


  • 1 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP

    6 4 Отговор
    по "празниците" хиляди богаташчета, бизнесмени, уродливитe и чaaветтa и цялата и жaaлкa cмpъдливa poда ще претърпят инциденти. Ще се надуят, вмиришят, ще се разнесе вoня и смpaд на paзлoженно и ще пъплят чеpвeи по гноясалите и paзложeни телеса!

    15:00 25.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Евгени от Алфапласт

    14 5 Отговор
    Бате-е-е, само тоя селяндур п.рост ми липсваше на Коледа! 🤣🤣🤣🤣

    15:03 25.12.2025

  • 4 Алчно и ненаситно човече

    12 2 Отговор
    И то ще получи смирение но не и докато се перчи и заблуждава наивните хора от рекламите с боклуците

    15:04 25.12.2025

  • 5 Любопитен

    11 3 Отговор
    Бате Ицо, смирено да те питам, доматите у Кауфланд днес колко го даваш? У Маями ще отворят ли Кауфланд или ще остане само с желанието. Щото аз съм от Враца.

    15:06 25.12.2025

  • 6 Къдя бре

    7 2 Отговор
    Пред щанда на ,,Kaufland "-а ли???

    15:07 25.12.2025

  • 7 Хмм

    10 0 Отговор
    Живот и здраве на всяко българско семейство, на земята мир!

    15:18 25.12.2025

  • 8 Как

    3 1 Отговор
    Добър футбилист ни голям цървул!

    15:24 25.12.2025

  • 9 БайГаню

    4 0 Отговор
    колко кинта е поискал за кадрото ?

    15:30 25.12.2025

  • 10 Кюрдите празнуват само Айрян Айрян

    5 0 Отговор
    Тоя мършав кюрд си е пожелал дъщерите му отново да си намерят черни турски бургии за мъже през 2026.Хареса му първия път. Може и той да е облажил амбрияжа.

    15:32 25.12.2025

  • 11 Прави се на верик

    5 0 Отговор
    Боклук,цяла България те мрази

    15:32 25.12.2025

  • 12 Камата

    0 1 Отговор
    Честит имен ден бат Ицо черпня да има днеска за приятелите за семейството беше вчера.

    15:40 25.12.2025

