Христо Стоичков сподели личен кадър с внучетата си и пожела смирение за Коледа (ВИДЕО)

Носителят на „Златната топка“ за 1994-а година – Христо Стоичков, публикува силно емоционално обръщение в социалните мрежи по повод Рождество Христово.
Легендата на българския футбол сподели личен кадър с внучетата си, както и видео послание, с което отправи топли коледни пожелания към своите последователи и всички хора.
„На този ден сме с най-близките хора. Ще се прегърнем, ще седнем на масата. Елхата ще е до нас. Ще се смирим и ще се помолим за всички, които не са сред нас. Бъдни вечер е денят на семейството. В очакване на Рождество Христово ще изпием по чаша вино. Приятели, нека духът да е с нас. Весела Коледа“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP
15:00 25.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Евгени от Алфапласт
15:03 25.12.2025
4 Алчно и ненаситно човече
15:04 25.12.2025
5 Любопитен
15:06 25.12.2025
6 Къдя бре
15:07 25.12.2025
7 Хмм
15:18 25.12.2025
8 Как
15:24 25.12.2025
9 БайГаню
15:30 25.12.2025
10 Кюрдите празнуват само Айрян Айрян
15:32 25.12.2025
11 Прави се на верик
15:32 25.12.2025
12 Камата
15:40 25.12.2025