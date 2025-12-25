Новини
Бен Афлек и Дженифър Лопес обядваха заедно в скъп ресторант, после отидоха на шопинг (СНИМКИ)

25 Декември, 2025 14:53

Явно двамата са в добри отношения, въпреки че се разведоха по-рано тази година

Бен Афлек и Дженифър Лопес обядваха заедно в скъп ресторант, после отидоха на шопинг (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бен Афлек явно е в добри отношения с бившата си - Дженифър Лопес. Доказателство за това са снимки, споделени от Page Six.

От тях става ясно, че Афлек и тринадесетгодишният му син Самюъл са обядвали в ресторант в престижния район Брентуд, Калифорния, в компанията на Дженифър Лопес. След обяда тримата посетиха няколко луксозни бутика, а след това Афлек и синът му се разделиха с Дженифър, пише woman.bg.

Дженифър Лопес за пореден път показа защо е смятана за модна икона. За срещата си с Бен тя избра кафяво-бяла рокля на точки с отворен гръб, която е комбинирала с пуловер и каубойски ботуши. Косата си с цвят на мед Джен бе вързала на опашка.

Афлек, от друга страна, заложи на семпла, но елегантна визия - бежови панталони, кремава ленена риза и яке в същия цвят, с кафяви ботуши.

  • 1 Гергана Сотирова

    4 1 Отговор
    Аз пък помислих, че са отишли да пазаруват...

    Коментиран от #3

    14:55 25.12.2025

  • 2 🤣🤣🤣🤣🤣

    0 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    14:56 25.12.2025

  • 3 Мяу

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гергана Сотирова":

    Джей Ло не е била допусната в магазин на "Шанел" в Истанбул

    Коментиран от #11

    14:58 25.12.2025

  • 4 амче така ли венче

    1 1 Отговор
    а ти с тях ли беше
    та знаеш

    14:59 25.12.2025

  • 5 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP

    1 1 Отговор
    по "празниците" хиляди богаташчета, бизнесмени, уродливитe и чaaветтa и цялата и жaaлкa cмpъдливa poда ще претърпят инциденти. Ще се надуят, вмиришят, ще се разнесе вoня и смpaд на paзлoженно и ще пъплят чеpвeи по гноясалите и paзложeни телеса!

    15:00 25.12.2025

  • 6 и какво от това

    1 0 Отговор
    най-много Фъфлека да влезе в Гинес ако настъпи мотиката за трети път като се ожени за това нещо с огромния диференциал.

    15:00 25.12.2025

  • 7 кабел

    0 0 Отговор
    после отидоха на шопинг .....ОТИШЛИ СА ДА ПАЗАРУВАТ......тя е избрала кафява рокля на бели точки с отворен гръб,

    15:12 25.12.2025

  • 8 Факт

    0 0 Отговор
    Дописката се пуска заради коментара!

    15:17 25.12.2025

  • 9 Име

    0 0 Отговор
    Както винаги с елемент на интрига!

    15:18 25.12.2025

  • 10 Тодор

    1 0 Отговор
    Боли ме дедовеца за тия!

    15:19 25.12.2025

  • 11 Бай Тошо

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мяу":

    И, кво? Да си разплета чорапите?

    Коментиран от #12

    15:21 25.12.2025

  • 12 Мяу

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Тошо":

    Сложи си ги на носа и си лягай

    15:27 25.12.2025