Бен Афлек и Дженифър Лопес обядваха заедно в скъп ресторант, после отидоха на шопинг (СНИМКИ)

Бен Афлек явно е в добри отношения с бившата си - Дженифър Лопес. Доказателство за това са снимки, споделени от Page Six.
От тях става ясно, че Афлек и тринадесетгодишният му син Самюъл са обядвали в ресторант в престижния район Брентуд, Калифорния, в компанията на Дженифър Лопес. След обяда тримата посетиха няколко луксозни бутика, а след това Афлек и синът му се разделиха с Дженифър, пише woman.bg.
Дженифър Лопес за пореден път показа защо е смятана за модна икона. За срещата си с Бен тя избра кафяво-бяла рокля на точки с отворен гръб, която е комбинирала с пуловер и каубойски ботуши. Косата си с цвят на мед Джен бе вързала на опашка.
Афлек, от друга страна, заложи на семпла, но елегантна визия - бежови панталони, кремава ленена риза и яке в същия цвят, с кафяви ботуши.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гергана Сотирова
Коментиран от #3
14:55 25.12.2025
2 🤣🤣🤣🤣🤣
14:56 25.12.2025
3 Мяу
До коментар #1 от "Гергана Сотирова":Джей Ло не е била допусната в магазин на "Шанел" в Истанбул
Коментиран от #11
14:58 25.12.2025
4 амче така ли венче
та знаеш
14:59 25.12.2025
5 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP
15:00 25.12.2025
6 и какво от това
15:00 25.12.2025
7 кабел
15:12 25.12.2025
8 Факт
15:17 25.12.2025
9 Име
15:18 25.12.2025
10 Тодор
15:19 25.12.2025
11 Бай Тошо
До коментар #3 от "Мяу":И, кво? Да си разплета чорапите?
Коментиран от #12
15:21 25.12.2025
12 Мяу
До коментар #11 от "Бай Тошо":Сложи си ги на носа и си лягай
15:27 25.12.2025