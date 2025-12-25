Бен Афлек и Дженифър Лопес обядваха заедно в скъп ресторант, после отидоха на шопинг (СНИМКИ)

Бен Афлек явно е в добри отношения с бившата си - Дженифър Лопес. Доказателство за това са снимки, споделени от Page Six.



От тях става ясно, че Афлек и тринадесетгодишният му син Самюъл са обядвали в ресторант в престижния район Брентуд, Калифорния, в компанията на Дженифър Лопес. След обяда тримата посетиха няколко луксозни бутика, а след това Афлек и синът му се разделиха с Дженифър, пише woman.bg.



Дженифър Лопес за пореден път показа защо е смятана за модна икона. За срещата си с Бен тя избра кафяво-бяла рокля на точки с отворен гръб, която е комбинирала с пуловер и каубойски ботуши. Косата си с цвят на мед Джен бе вързала на опашка.

Афлек, от друга страна, заложи на семпла, но елегантна визия - бежови панталони, кремава ленена риза и яке в същия цвят, с кафяви ботуши.