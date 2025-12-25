Кремъл анализира предложенията за мир в Украйна, представени на Владимир Путин

Кремъл съобщи, че в момента проучва предложенията за мирно уреждане на конфликта в Украйна, които са били представени на руския президент Владимир Путин от специалния пратеник Кирил Дмитриев. Информацията бе разпространена от световните агенции, позовавайки се на изявление на руската президентска администрация, предава БТА.

„В момента анализираме този материал. След това, в зависимост от решението на държавния глава, ще бъде определено дали и как ще продължат контактите с американската страна“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Още новини от Украйна

По думите му, Кирил Дмитриев е участвал през изминалия уикенд в разговори в Маями, посветени на възможностите за прекратяване на войната в Украйна. В срещите са се включили специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф, както и Джаред Къшнър – зет на американския президент. Паралелно с това представители на САЩ са провели отделни консултации с главния украински преговарящ Рустем Умеров и с европейски представители в търсене на обща формула за мир.

Песков допълни още, че Владимир Путин е изпратил поздравителна телеграма до президента на САЩ Доналд Тръмп по повод Рождество Христово, като уточни, че на този етап не се предвижда телефонен разговор между двамата лидери.

Говорителят на Кремъл коментира и коледното обръщение на украинския президент Володимир Зеленски, определяйки го като „некултурно“ и „злобно“.

В своето послание Зеленски заяви, че основното желание на украинците е мирът. „Днес мечтата ни е една и си пожелаваме едно - мир за Украйна. Борим се за него, молим се за него и вярваме, че го заслужаваме“, каза украинският държавен глава.