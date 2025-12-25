Новини
Кремъл анализира предложенията за мир в Украйна, представени на Владимир Путин
25 Декември, 2025

Москва ще реши дали да продължи разговорите със САЩ след оценка на инициативите от преговорите в Маями

Кремъл анализира предложенията за мир в Украйна, представени на Владимир Путин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Кремъл съобщи, че в момента проучва предложенията за мирно уреждане на конфликта в Украйна, които са били представени на руския президент Владимир Путин от специалния пратеник Кирил Дмитриев. Информацията бе разпространена от световните агенции, позовавайки се на изявление на руската президентска администрация, предава БТА.

„В момента анализираме този материал. След това, в зависимост от решението на държавния глава, ще бъде определено дали и как ще продължат контактите с американската страна“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

По думите му, Кирил Дмитриев е участвал през изминалия уикенд в разговори в Маями, посветени на възможностите за прекратяване на войната в Украйна. В срещите са се включили специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф, както и Джаред Къшнър – зет на американския президент. Паралелно с това представители на САЩ са провели отделни консултации с главния украински преговарящ Рустем Умеров и с европейски представители в търсене на обща формула за мир.

Песков допълни още, че Владимир Путин е изпратил поздравителна телеграма до президента на САЩ Доналд Тръмп по повод Рождество Христово, като уточни, че на този етап не се предвижда телефонен разговор между двамата лидери.

Говорителят на Кремъл коментира и коледното обръщение на украинския президент Володимир Зеленски, определяйки го като „некултурно“ и „злобно“.

В своето послание Зеленски заяви, че основното желание на украинците е мирът. „Днес мечтата ни е една и си пожелаваме едно - мир за Украйна. Борим се за него, молим се за него и вярваме, че го заслужаваме“, каза украинският държавен глава.


  • 1 Българин

    17 10 Отговор
    Целта на СВО е унищожението на окраината и всички окраинци. И СВО няма да е завършена, докато това не бъде постигнато!

    Коментиран от #7, #15

    15:11 25.12.2025

  • 2 Анализирай

    2 1 Отговор
    Това!

    15:11 25.12.2025

  • 3 Отговорът

    12 3 Отговор
    е "Тц!"

    15:15 25.12.2025

  • 4 Защо не

    15 4 Отговор
    Уточните за кои предложения става въпрос? Ако са вчерашните на наркомана това решение е естествено.

    15:16 25.12.2025

  • 5 Да внимават

    15 8 Отговор
    Без да им върнат Берлин, Варшава и Виена, в никакъв случай да не приемат! НАТО да си ходи във Флорида.

    15:16 25.12.2025

  • 6 Баба ти от Украина

    12 14 Отговор
    Мир скоро няма да има Трябва Путлер да бъде наврян в миша дупка в Сибир Руснаците да обеднеят и никъде да не могат да пътуват и бягат Тогава ще има МИР

    Коментиран от #12, #35

    15:16 25.12.2025

  • 7 Ако беше това целта

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    щеше да бъде постигната с един ядрен залп за < 15 мин.
    Очевидно не е това. Седни си , слаб 2.

    15:18 25.12.2025

  • 8 Българин

    11 10 Отговор
    Злобно е защото Зеленски е заявил,че иска Путин да умре,но това не го пишете,нали?.Това е фашисткия режим на Зеленски.

    Коментиран от #11, #14, #24

    15:19 25.12.2025

  • 9 Кремълски кЪпути сдухани

    7 12 Отговор
    Заради вас два братски народа дадоха милиони жертви.

    15:19 25.12.2025

  • 10 европеец

    7 12 Отговор
    Некултурно, злобно и нахално е поведението и съществуването на путин . Очакваме коледно чудо . Европа без руска заплаха , без путин и подобни нему екземпляри .

    Коментиран от #29

    15:19 25.12.2025

  • 11 Пише го навсякъде

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Що нещо против ли имаш подлог0?

    Коментиран от #23

    15:21 25.12.2025

  • 12 Защо не

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Баба ти от Украина":

    опиташ да го направиш на място а пишеш простотии? Гледай мерака Ти да не те изпрати и да поживееш в Сибир на разноски на РФ!

    Коментиран от #16, #19

    15:21 25.12.2025

  • 13 мдам

    7 8 Отговор
    През 2022-а година Русия владее 27% от територията на Украйна. Днес владее 19%. Иначе напредвали...

    Коментиран от #21

    15:22 25.12.2025

  • 14 Макс

    9 10 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Че това кой не го иска ? Мислиш ли само Зеленски и украинците желаят краят на Путин ? Милиони руснаци искат това .

    Коментиран от #18

    15:23 25.12.2025

  • 15 ИСТИНАТА

    11 10 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Тръмп не усеща ли, че фашиста Путлер му се подиграва с тия преговори? Толкова ли е малоумен? Не е ли чел Меморандума от Будапеща?

    15:24 25.12.2025

  • 16 Град Пловдив

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "Защо не":

    чер ва та си ще гледаш

    15:25 25.12.2025

  • 17 Свобода за Русия

    5 8 Отговор
    Новия/преправен стар/план,предвижда пълно унищожение на руската федерация и редуцирането на обитателите и,до двадесет милиона русна
    ци и десет милиона русияни.

    15:26 25.12.2025

  • 18 Руснак

    6 6 Отговор

    До коментар #14 от "Макс":

    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    15:28 25.12.2025

  • 19 Копейкотрошач

    1 7 Отговор

    До коментар #12 от "Защо не":

    Ти гледай да те не докопам.

    15:29 25.12.2025

  • 20 Линда

    4 6 Отговор
    Рассияе един голям виц

    15:30 25.12.2025

  • 21 Йосиф Кобзон

    2 6 Отговор

    До коментар #13 от "мдам":

    Напредват...

    15:30 25.12.2025

  • 22 Пепи Волгата

    4 6 Отговор
    Хаха безмозъчни тролове, аз избрах еврото.

    15:31 25.12.2025

  • 23 Това, че го пише навсякъде е добре,та

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пише го навсякъде":

    Хората да са информирани що за ,, политик” е Зеленски. При това е президент на Украйна и в момента неговите условия за мир са на масата в Кремъл.Да заснемеш роля в ,,Слуга на народа” не го прави политик, видно е от изказването му.

    15:32 25.12.2025

  • 24 Европеец

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Прав си, не го пишат..... Зеления просяк милионер каза наистина ,чуе мечтаят да бъде мъртъв....не Спомена директно на руския президент Владимир Путин, но и за неродените деца е ясно, че имаше предвид Путин..... Но грешката на Путин, бе ще обеща на тогавашния израелски министър-председател Бенет да остави зеленият просяк жив.... След което зеления просяк милионер стана най-големия световен пътешественик и турист, А преди Бенет да обяви казаното от Путин, зеленото не смееше да се покаже от Мишата дупка, в която се беше заврял....

    15:32 25.12.2025

  • 25 Путин, В. В.

    6 1 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    Коментиран от #30, #32

    15:33 25.12.2025

  • 26 Мисля

    5 2 Отговор
    дека предложенията за мир,представени на Путин,не устройват както руснаците и украинските,така и европейците.Тези предложения са само в интерес на САЩ.ЕООД-Тръмп.

    15:33 25.12.2025

  • 27 Гърч

    3 0 Отговор
    Пак фърчат Щорм Шадоу над руска територия!!Кво станА с червените линии и червените копчета на Путлер?

    15:37 25.12.2025

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    КАКВО ЩЕ АНАЛИЗИРА ПУТЛЕР , КАТО Е .................. БЛОКИРАЛ (КАТО ЧОРАПА) СТАРЕЦ .................... ФАКТ !

    15:37 25.12.2025

  • 29 пони, ама розАво

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "европеец":

    Колежке, ти как се справяш с когнитивния си дисонанс дисонанс?
    На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса ми, ни синтетика. За себе си съм решила да си се самоумра или да си посегна на живота си по други начини. Черния си елекрически пингвин си го завещавам на тебе, да си го ползваш за спомен от мене си.

    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    15:39 25.12.2025

  • 30 Ганчев

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Путин, В. В.":

    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    15:39 25.12.2025

  • 31 Фройд

    0 0 Отговор
    Както винаги за анализ на укро болен мозък си трябва армия психолози.

    15:39 25.12.2025

  • 32 Копейкотрошач

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Путин, В. В.":

    Малко ще помниш.

    15:40 25.12.2025

  • 33 Бялджип

    2 1 Отговор
    Путин не е оповестил коледното си пожелание, защото там Рождество Христово настъпва по-късно. Но вероятно лично ще се замисли върху думите на великия им пълководец Суворов. Недоизсечената до дъно гора, ще прорастне отново!

    15:40 25.12.2025

  • 34 Ами

    1 2 Отговор
    Предложенията за мир в Украйна,не са предадени на Путин за да ги анализира,а да ги подпише.Какво ще анализира?Руснак,аналитична мисъл няма.Просто подписва и толкоз.

    15:42 25.12.2025

  • 35 не може да бъде

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Баба ти от Украина":

    И все пак Картаген трябва да бъде разрушен ...и ще бъде разрушен!?

    15:42 25.12.2025

  • 36 Гошев

    1 0 Отговор
    Предвиждам :до една седмица съсела путнкин ще пукне.

    15:43 25.12.2025

Новини по държави:
