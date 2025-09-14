Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Легендарен боксьор бе открит мъртъв на 46 г.

Легендарен боксьор бе открит мъртъв на 46 г.

14 Септември, 2025 15:14 867 1

  • бокс-
  • рики хатън-
  • боксьор

Полицейската сводка посочва, че "в момента не се смята, че има подозрителни обстоятелства"

Легендарен боксьор бе открит мъртъв на 46 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият двукратен световен шампион Рики Хатън беше намерен мъртъв в дома си в Манчестър, Англия, съобщава Manchester Evening News, предаде MMA.bg.

Полицейска сводка посочва, че "в момента не се смята, че има подозрителни обстоятелства". Хатън, британска боксова икона, популярна по целия свят, беше на 46 години.

Хатън спечели световната титла на IBF в супер лека категория през 2005 г., като победи бъдещия член на Залата на славата Костя Цзю с нокаут в 11-ия рунд пред бурна публика у дома в Манчестър. Той също спечели титлата на WBA в лека категория срещу Луис Колазо през 2006 г. Хатън се изправи срещу най-добрите боксьори от поколението си, включително Костя Цзю, Флойд Мейуедър и Мани Пакиао.

След загубата от Пакиао, Хатън се оттегли от спорта, връщайки се да се изправи срещу Вячеслав Сенченко в края на 2012 г., където водеше по точки, преди да бъде спрян с удар по корема в деветия рунд. Хатън обяви ново оттегляне след този мач, казвайки, че се нуждае от "още една битка", за да види дали все още има сили за ринга.

"The Hitman" беше въведен в Международната боксова зала на славата в класа от 2024 г. Статистиката му беше 45-3 (32 нокаута). Хатън беше открит относно проблемите с психичното здраве и зависимостите в живота си и остана популярен сред феновете на бокса и в пенсията си.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бая хорица си отиват от инфаркт

    0 0 Отговор
    или свръхдоза когато не са в славата и парите които са изпитвали преди

    що не чуваме за кифли да си отиват от инфаркт
    щом има все още лапнишарани да им обръщат внимание живеят средно до 90

    15:37 14.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ