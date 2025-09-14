Легендарен боксьор бе открит мъртъв на 46 г.

Бившият двукратен световен шампион Рики Хатън беше намерен мъртъв в дома си в Манчестър, Англия, съобщава Manchester Evening News, предаде MMA.bg.

Полицейска сводка посочва, че "в момента не се смята, че има подозрителни обстоятелства". Хатън, британска боксова икона, популярна по целия свят, беше на 46 години.

Хатън спечели световната титла на IBF в супер лека категория през 2005 г., като победи бъдещия член на Залата на славата Костя Цзю с нокаут в 11-ия рунд пред бурна публика у дома в Манчестър. Той също спечели титлата на WBA в лека категория срещу Луис Колазо през 2006 г. Хатън се изправи срещу най-добрите боксьори от поколението си, включително Костя Цзю, Флойд Мейуедър и Мани Пакиао.

След загубата от Пакиао, Хатън се оттегли от спорта, връщайки се да се изправи срещу Вячеслав Сенченко в края на 2012 г., където водеше по точки, преди да бъде спрян с удар по корема в деветия рунд. Хатън обяви ново оттегляне след този мач, казвайки, че се нуждае от "още една битка", за да види дали все още има сили за ринга.

"The Hitman" беше въведен в Международната боксова зала на славата в класа от 2024 г. Статистиката му беше 45-3 (32 нокаута). Хатън беше открит относно проблемите с психичното здраве и зависимостите в живота си и остана популярен сред феновете на бокса и в пенсията си.