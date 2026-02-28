Новини
Любопитно »
Пенелопе Крус блести с елегантност на премиерата на "Булката" в Лондон (ВИДЕО)

28 Февруари, 2026 12:25 541 3

51-годишната актриса демонстрира безупречен стил

Пенелопе Крус блести с елегантност на премиерата на "Булката" в Лондон (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Испанската киноикона Пенелопе Крус отново прикова всички погледи, този път на бляскавата премиера на филма "The Bride!" ("Булката"), която се състоя в луксозния хотел Corinthia в сърцето на Лондон, информира WWD.

51-годишната актриса демонстрира безупречен стил, избирайки впечатляваща черна рокля по тялото, подчертана от смело деколте и изкусителна цепка, достигаща до бедрото. Визията ѝ бе завършена с изящни златни обеци и класически обувки на висок ток, които придаваха допълнителна доза изтънченост. Косата на Крус бе оформена в нежни вълни, а гримът ѝ акцентираше върху очите с драматична черна очна линия – истинско въплъщение на холивудския блясък.


Само преди няколко седмици звездата бе забелязана и на престижното модно шоу на Chanel в Париж, където отново впечатли модните критици със своята изтънченост и усет към тенденциите.



  • 1 Игнат мотокариста

    2 0 Отговор
    Коректна, с терен.

    12:26 28.02.2026

  • 2 а венка пък блести с

    2 0 Отговор
    пълнежите си кифленски

    12:49 28.02.2026

  • 3 Лелиий

    2 0 Отговор
    Що е милф за яздене, лигите ми потекоха...

    12:51 28.02.2026