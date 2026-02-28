Пенелопе Крус блести с елегантност на премиерата на "Булката" в Лондон (ВИДЕО)

Испанската киноикона Пенелопе Крус отново прикова всички погледи, този път на бляскавата премиера на филма "The Bride!" ("Булката"), която се състоя в луксозния хотел Corinthia в сърцето на Лондон, информира WWD.

51-годишната актриса демонстрира безупречен стил, избирайки впечатляваща черна рокля по тялото, подчертана от смело деколте и изкусителна цепка, достигаща до бедрото. Визията ѝ бе завършена с изящни златни обеци и класически обувки на висок ток, които придаваха допълнителна доза изтънченост. Косата на Крус бе оформена в нежни вълни, а гримът ѝ акцентираше върху очите с драматична черна очна линия – истинско въплъщение на холивудския блясък.

Само преди няколко седмици звездата бе забелязана и на престижното модно шоу на Chanel в Париж, където отново впечатли модните критици със своята изтънченост и усет към тенденциите.