Българският боксьор Рами Киуан спечели сребърен медал на Световното първенство

14 Септември, 2025 07:51 414 2

  • рами киуан-
  • бокс-
  • боксьор-
  • фазлидин еркинбоев

Това беше първо участие на български боксьор на финал за световна титла от 16 години насам

Българският боксьор Рами Киуан спечели сребърен медал на Световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рами Киуан загуби финала в категория до 75 кг на Световното първенство по бокс в Ливърпул, отстъпвайки с 0:5 съдийски гласа на узбекистанеца Фазлидин Еркинбоев, предаде БТА.

Това беше първо участие на български боксьор на финал за световна титла от 16 години насам, когато Детелин Далаклиев спечели златния медал в Милано.

Съперникът от Узбекистан е трикратен шампион на Азия и световен юношески първенец. 20-годишният Еркинбоев доминираше и в трите рунда днес срещу българина, като особено сериозно превъзходството му се видя във втория. Киуан направи добър трети рунд и опита да обърне хода на мача, но след първите две части шансовете му не бяха особено големи.

25-годишният Киуан, който е Европейски шампион от 2024-а година в Белград, вчера на полуфинала беше категоричен над англичанина Калъм Мейкин. Преди това пък отстрани Алън Пери от Шотландия и Сумит Кунду от Индия.

Това бе 20-ти финал с българско участие на Световни първенства по бокс, а сребърното отличие на Киуан е 11-то. С това представяне България завърши изключително успешния за страната ни турнир в Ливърпул. Той бе гарниран и от бронзовия медал на 21-годишния Радослав Росенов в категория до 60 килограма. Дебютантите Уилиам Чолов (80 кг) и Семион Болдирев (85 кг) останаха в подножието на отличията, нареждайки се на пето място.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 много българско

    2 0 Отговор
    българско от всякъде , от целия свят, Станке къде си ?

    07:57 14.09.2025

  • 2 засрамете се малко

    2 0 Отговор
    да ви имам и българина!!! утре ще пишете че и някой си чунг чин ши е българин…

    08:00 14.09.2025

