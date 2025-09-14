Американецът Терънс Крауфорд стана абсолютен световен шампион

Американецът Терънс Крауфорд спечели титлата абсолютен световен шампион по бокс в категория до 76.2 килограма. В 12-рундов двубой, който се проведе в Лас Вегас (САЩ), той победи мексиканеца Канело Алварес с единодушно решение на съдиите. На двубоя присъстваха 70 482 души, което се превърна в нов рекорд за посещаемост на "Алиджиънт Стейдиъм", предаде БТА.

И тримата съдии дадоха победата на Крауфорд - 115:113, 115:113, 116:112.

37-годишният американец заслужи поясите на Световния боксов съвет (WBC), Световната боксова асоциация (WBA), Световната боксова организация (WBO) и Международната боксова федерация (IBF). Той беше удостоен и с първия в историята пръстен на абсолютния световен шампион на WBC.

Крауфорд остава непобеден на професионалния ринг с 42 победи (31 с нокаут). Той държи рекорда за най-дългата победна серия сред настоящите световни шампиони. Американецът дебютира в категория до 76,2 кг и стана световен шампион в пета теглова категория.Той спечели пояси в престижни версии в категориите до 61,23 кг, 63,5 кг, 66,68 кг и 69,9 кг, стана и абсолютен световен шампион в трета категория, след като преди това събра всички пояси от престижните версии в категориите до 63,5 кг и до 66,68 кг.

Крауфорд стана първият боксьор в историята, спечелил титлата абсолютен световен шампион в три теглови категории, когато броят на професионалните версии се разшири до четири. Той притежаваше титлата световен шампион на WBO в категория до 66,68 кг от 2018 до 2024 година, защитавайки я седем пъти.