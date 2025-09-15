Пари Сен Жермен пред изпитание: Травмите разклащат амбициите на парижани

Пари Сен Жермен се изправя пред сериозно предизвикателство, след като лавината от контузии в отбора заплашва да провали плановете на Луис Енрике за успешна кампания в Шампионската лига. Френският шампион, който наскоро надделя над Ланс с 2:0, се оказа в центъра на истинска медицинска криза, която може да се окаже решаваща за представянето на тима през следващите седмици.

След последния двубой към списъка с контузени се присъединиха Квича Кварацхелия, Ли Канг-ин и Лукас Бералдо, които напуснаха терена преждевременно. Те се присъединиха към вече отсъстващите Дезире Дуе и Усман Дембеле, оставяйки атаката на ПСЖ сериозно окастрена.

В навечерието на сблъсъка с Аталанта в сряда, Луис Енрике разполага само с Брадли Баркола и Гонсало Рамош като здрави опции в предни позиции. Възможно е наставникът да заложи на младите таланти Ибрахим Мбае или Сени Маюлу, който вече влезе в историята като един от най-младите голмайстори във финал на Шампионската лига.

Всички погледи обаче са насочени към Баркола – героят от мача с Ланс, който реализира и двете попадения с впечатляващи удари извън наказателното поле. Феновете и ръководството се надяват неговата форма да се запази и в предстоящите ключови срещи.

За Гонсало Рамош, който все още търси първия си гол за сезона, двубоят с Аталанта е шанс да се докаже и да върне самочувствието си на терена.

ПСЖ е изправен пред натоварен график – предстоят тежки гостувания на Марсилия и Лил в Лига 1, както и сблъсък с Барселона в основната фаза на Шампионската лига. В този труден момент, отборът ще трябва да разчита на колективния дух и на младите си надежди, за да преодолее бурята от травми и да запази амбициите си за трофеи живи.