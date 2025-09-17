Първа лига остава сред най-празните стадиони в Европа, сочи доклад на УЕФА

Българската Първа лига продължава да се нарежда сред първенствата с най-слаба посещаемост на Стария континент, разкрива последният анализ на УЕФА.

Данните са категорични – през изминалия сезон средно едва 1 795 зрители са присъствали на мач от родния футболен елит.

Това бележи спад от 16% спрямо предходната кампания 2023/24, което ни изпраща на незавидното 32-ро място в Европа.

В класацията непосредствено преди България се нареждат Сърбия с 1 993 души средно на двубой и Беларус с 2 105. Зад нас остават първенства като тези на Азербайджан, Северна Ирландия, Албания, Грузия и Словения – страни, които традиционно не се славят с футболна публика.

Още по-обезкуражаваща е статистиката, когато се разгледа процентът на запълване на стадионите. В България този показател е едва 11%, което ни поставя на 45-о място от 54 възможни, като Лихтенщайн не участва поради липса на собствено първенство.

Празните трибуни и ехото на стадионите се превръщат в символ на тревожната тенденция, която продължава да измъчва българския футбол. Тези данни подчертават необходимостта от спешни мерки за привличане на повече фенове по стадионите и за повишаване на интереса към родното първенство.