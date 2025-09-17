Новини
Първа лига остава сред най-празните стадиони в Европа, сочи доклад на УЕФА

17 Септември, 2025 16:20 494 5

През изминалия сезон средно едва 1 795 зрители са присъствали на мач от родния футболен елит

Първа лига остава сред най-празните стадиони в Европа, сочи доклад на УЕФА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Българската Първа лига продължава да се нарежда сред първенствата с най-слаба посещаемост на Стария континент, разкрива последният анализ на УЕФА.

Данните са категорични – през изминалия сезон средно едва 1 795 зрители са присъствали на мач от родния футболен елит.

Това бележи спад от 16% спрямо предходната кампания 2023/24, което ни изпраща на незавидното 32-ро място в Европа.

В класацията непосредствено преди България се нареждат Сърбия с 1 993 души средно на двубой и Беларус с 2 105. Зад нас остават първенства като тези на Азербайджан, Северна Ирландия, Албания, Грузия и Словения – страни, които традиционно не се славят с футболна публика.

Още по-обезкуражаваща е статистиката, когато се разгледа процентът на запълване на стадионите. В България този показател е едва 11%, което ни поставя на 45-о място от 54 възможни, като Лихтенщайн не участва поради липса на собствено първенство.

Празните трибуни и ехото на стадионите се превръщат в символ на тревожната тенденция, която продължава да измъчва българския футбол. Тези данни подчертават необходимостта от спешни мерки за привличане на повече фенове по стадионите и за повишаване на интереса към родното първенство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    6 0 Отговор
    Това е много лоша новина за наркобизнеса.

    16:29 17.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Питам:

    7 0 Отговор
    Ама тази първа ЛИГЛА българска ли е? Защото в т.н. "отбори" и с трън да завъртиш на българче няма да попаднеш! Момчетата от 4-та конгоанска до 8-ма бразилска лига не са виновни! Те са дошли за пари ! А собствениците - перат пари и се радват на "спортните си постижения"!

    16:39 17.09.2025

  • 4 Клоуните в Българския футбол

    6 0 Отговор
    Да продължават да събират сбиртоци от чужбина за препродажба, ще си ходят сами на стадионите! Била българска лига, само че няма българи в нея!

    17:00 17.09.2025

  • 5 чичо Менци

    1 0 Отговор
    Пример: едно време на стадион Славия идваха по 15000-20000 публика, а сега ходят-- 200-300 човека.Това е заради предварително уговорените мачове от бензинджията, врътки, продажби, услуга за услуга и др.

    17:27 17.09.2025

