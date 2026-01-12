Новини
Свят »
Великобритания »
The Sun: Джон Хийли бил на ръба на смъртта край Лвов, руската атака с "Орешник" спряла влака му ВИДЕО
  Тема: Украйна

The Sun: Джон Хийли бил на ръба на смъртта край Лвов, руската атака с "Орешник" спряла влака му ВИДЕО

12 Януари, 2026 05:59, обновена 12 Януари, 2026 06:08 1 115 23

  • великобритания-
  • министър-
  • джон хийли-
  • влак-
  • орешник-
  • лвов

Бяхме достатъчно близо, за да чуем сирените за въздушна тревога. Беше сериозен момент, призна британският министър на отбраната

The Sun: Джон Хийли бил на ръба на смъртта край Лвов, руската атака с "Орешник" спряла влака му ВИДЕО - 1
Снимка: Киев Индипендънт
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Влакът, превозващ министъра на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли за Киев, е бил принуден да спре извънредно поради сирена за въздушна тревога в нощта на 9 януари.

Информация за инцидента представи самият Хийли, цитиран от британското Министерство на отбраната в изявление относно проекта Nightfall за разработване на ракети с голям обсег за Украйна.

Още новини от Украйна

„Бяхме достатъчно близо, за да чуем сирените за въздушна тревога. Беше сериозен момент“, каза министърът.

Източник на таблоида The Sun твърди, че Хийли е бил „на ръба на смъртта“ близо до Лвов, когато Русия е атакувала украински цели, използвайки ракетната система със среден обсег „Орешник“.

Руското Министерство на отбраната съобщи за масиран удар с прецизни оръжия с голям обсег по критични цели в Украйна в нощта на 9 януари, включително използването на ракетната система „Орешник“. Министерството подчерта, че този удар е отговор на опита на Украйна да атакува резиденцията на Владимир Путин в Новгородска област в края на декември.

Министърът на външните работи Сергей Лавров обяви, че Украйна се е опитала да атакува резиденцията на Путин с дронове в нощта на 29 декември. Той заяви, че в атаката са участвали 91 дрона, всички от които са били свалени. Лавров добави, че Москва ще преразгледа преговорната си позиция в това отношение, но не възнамерява да се оттегля от процеса. Киев отхвърля всякаква съпричастност към руската версия.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорбара

    21 1 Отговор
    Жалко,но има и следващ път.

    Коментиран от #20

    06:10 12.01.2026

  • 2 Гларус

    20 1 Отговор
    Тоя яко е напълнил памперса

    06:10 12.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Джон Хийли

    17 0 Отговор
    Иска да се представи за Ричард Лъвското сърце но си е ми@ж@Тур@ка. Да се срещне с инжинерите и докторите първо!

    06:12 12.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ахаха

    6 1 Отговор
    Горското жалкарче, влакчето му спряло, пул бил сирена.. Пу-пу.. Питка

    06:18 12.01.2026

  • 9 дядото

    11 0 Отговор
    ами чи дедов го крепи там.

    06:18 12.01.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    1 7 Отговор
    Всъщност не !!!
    Опитахме се да нацелим бункера на Зеленски, но както винаги что-то пошло не так. Украинците толкоз се уплашиха че няколко часа след това разбомбиха Воронеж и изгасиха тока в цяла Белгородска област.
    Рассия сила и съм убеден че след 10-15, най-много 20-25 години ще постигнем заявените цели и поставени задачи 💪🎅🎅

    06:19 12.01.2026

  • 11 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    АБЕ, КАКВИ СИРЕНИ? ОНИЯ УКРИ КАЗАХА, ЧЕ ИЗОБЩО НЕ СА РАЗБРАЛИ ЗА ИДВАНЕТО НА РАКЕТАТА! И ТОЗИ СЕ ПРАВИ НА ГЕРОЙ! И КАКВО ТЪРСИ?

    06:20 12.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Старец

    7 0 Отговор
    Да не би Лвов да е станала туристическа дестинация.

    06:23 12.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Какво дири там на баба си хвърчилото тоя, това да не им е туристическа дестинация

    06:28 12.01.2026

  • 19 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Дано поне е имало топла вода във влака ,да се поизкъпе и да си смени памперса

    06:28 12.01.2026

  • 20 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чорбара":

    А какво би било тоя Хийли да усети и "посейдона" край Мало Британия....

    06:29 12.01.2026

  • 21 Някой

    2 0 Отговор
    На 50 км от мястото на удара, но се почувствал герой!
    Браво на дядката. Само да си е носил памперси за смяна. Не за друго, сми защото е дърт и се изпуска.

    Коментиран от #23

    06:34 12.01.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ТОАЛЕТНАТА НА ВЛАКА БИЛА С БРОНИРАНА КАПСУЛА
    ПРЕКАРАЛ ТАМ 45 МИНУТИ:)

    06:37 12.01.2026

  • 23 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    то като чуеш че идва орешника , много ясно че ще се изпуснеш още във влака

    06:47 12.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания