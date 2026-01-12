Влакът, превозващ министъра на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли за Киев, е бил принуден да спре извънредно поради сирена за въздушна тревога в нощта на 9 януари.

Информация за инцидента представи самият Хийли, цитиран от британското Министерство на отбраната в изявление относно проекта Nightfall за разработване на ракети с голям обсег за Украйна.

Още новини от Украйна

„Бяхме достатъчно близо, за да чуем сирените за въздушна тревога. Беше сериозен момент“, каза министърът.

Източник на таблоида The Sun твърди, че Хийли е бил „на ръба на смъртта“ близо до Лвов, когато Русия е атакувала украински цели, използвайки ракетната система със среден обсег „Орешник“.

Руското Министерство на отбраната съобщи за масиран удар с прецизни оръжия с голям обсег по критични цели в Украйна в нощта на 9 януари, включително използването на ракетната система „Орешник“. Министерството подчерта, че този удар е отговор на опита на Украйна да атакува резиденцията на Владимир Путин в Новгородска област в края на декември.

Министърът на външните работи Сергей Лавров обяви, че Украйна се е опитала да атакува резиденцията на Путин с дронове в нощта на 29 декември. Той заяви, че в атаката са участвали 91 дрона, всички от които са били свалени. Лавров добави, че Москва ще преразгледа преговорната си позиция в това отношение, но не възнамерява да се оттегля от процеса. Киев отхвърля всякаква съпричастност към руската версия.