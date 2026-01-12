The Sun: Джон Хийли бил на ръба на смъртта край Лвов, руската атака с "Орешник" спряла влака му ВИДЕО

Влакът, превозващ министъра на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли за Киев, е бил принуден да спре извънредно поради сирена за въздушна тревога в нощта на 9 януари.
Информация за инцидента представи самият Хийли, цитиран от британското Министерство на отбраната в изявление относно проекта Nightfall за разработване на ракети с голям обсег за Украйна.
„Бяхме достатъчно близо, за да чуем сирените за въздушна тревога. Беше сериозен момент“, каза министърът.
Източник на таблоида The Sun твърди, че Хийли е бил „на ръба на смъртта“ близо до Лвов, когато Русия е атакувала украински цели, използвайки ракетната система със среден обсег „Орешник“.
Руското Министерство на отбраната съобщи за масиран удар с прецизни оръжия с голям обсег по критични цели в Украйна в нощта на 9 януари, включително използването на ракетната система „Орешник“. Министерството подчерта, че този удар е отговор на опита на Украйна да атакува резиденцията на Владимир Путин в Новгородска област в края на декември.
Министърът на външните работи Сергей Лавров обяви, че Украйна се е опитала да атакува резиденцията на Путин с дронове в нощта на 29 декември. Той заяви, че в атаката са участвали 91 дрона, всички от които са били свалени. Лавров добави, че Москва ще преразгледа преговорната си позиция в това отношение, но не възнамерява да се оттегля от процеса. Киев отхвърля всякаква съпричастност към руската версия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чорбара
Коментиран от #20
06:10 12.01.2026
2 Гларус
06:10 12.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Джон Хийли
06:12 12.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ахаха
06:18 12.01.2026
9 дядото
06:18 12.01.2026
10 Владимир Путин, президент
Опитахме се да нацелим бункера на Зеленски, но както винаги что-то пошло не так. Украинците толкоз се уплашиха че няколко часа след това разбомбиха Воронеж и изгасиха тока в цяла Белгородска област.
Рассия сила и съм убеден че след 10-15, най-много 20-25 години ще постигнем заявените цели и поставени задачи 💪🎅🎅
06:19 12.01.2026
11 Боруна Лом
06:20 12.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Старец
06:23 12.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ООрана държава
06:28 12.01.2026
19 Kaлпазанин
06:28 12.01.2026
20 Европеец
До коментар #1 от "Чорбара":А какво би било тоя Хийли да усети и "посейдона" край Мало Британия....
06:29 12.01.2026
21 Някой
Браво на дядката. Само да си е носил памперси за смяна. Не за друго, сми защото е дърт и се изпуска.
Коментиран от #23
06:34 12.01.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРЕКАРАЛ ТАМ 45 МИНУТИ:)
06:37 12.01.2026
23 оня с коня
До коментар #21 от "Някой":то като чуеш че идва орешника , много ясно че ще се изпуснеш още във влака
06:47 12.01.2026