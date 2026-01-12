Орбан: Киев иска €800 милиарда през следващото десетилетие, без военните разходи. Отказваме!

Удовлетворяването на искането на Украйна за 800 милиарда евро през следващите 10 години ще отслаби Европа и ще доведе до икономически колапс, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в X.

„Украйна иска 800 милиарда евро през следващото десетилетие, без да се броят военните разходи. Отказваме! Този път отслабва Европа и я води до икономически колапс“, се казва в публикацията.

На 10 януари, по време на реч пред управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз, премиерът потвърди, че правителството му няма да финансира Украйна, тъй като това би изисквало Унгария да се откаже от много социални програми, включително повишаване на минималната работна заплата, изплащане на 14-та пенсия и подкрепа на млади семейства.

На 3 януари украинският вицепремиер Тарас Качка обяви споразумение с представители на ЕС за отпускане на „глобален пакет от помощ“ от 800 милиарда долара на Киев за 10 години. Според украинските власти то е предназначено да бъде част от така наречения мирен план, който те представиха на 24 декември на преговори в Съединените щати.