Орбан: Киев иска €800 милиарда през следващото десетилетие, без военните разходи. Отказваме!

Удовлетворяването на искането на Украйна за 800 милиарда евро през следващите 10 години ще отслаби Европа и ще доведе до икономически колапс, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в X.
„Украйна иска 800 милиарда евро през следващото десетилетие, без да се броят военните разходи. Отказваме! Този път отслабва Европа и я води до икономически колапс“, се казва в публикацията.
На 10 януари, по време на реч пред управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз, премиерът потвърди, че правителството му няма да финансира Украйна, тъй като това би изисквало Унгария да се откаже от много социални програми, включително повишаване на минималната работна заплата, изплащане на 14-та пенсия и подкрепа на млади семейства.
На 3 януари украинският вицепремиер Тарас Качка обяви споразумение с представители на ЕС за отпускане на „глобален пакет от помощ“ от 800 милиарда долара на Киев за 10 години. Според украинските власти то е предназначено да бъде част от така наречения мирен план, който те представиха на 24 декември на преговори в Съединените щати.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тодор Тагарев, военен министър
Киев иска по 40млрд на година.
Това са нищо пари за да живеем в сигурност, безопасност и без ру3ките прищевки и указания 👍
Коментиран от #6, #13
06:02 12.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Даа
06:03 12.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Еее стига де
06:04 12.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тодор Тагарев, военен министър
До коментар #6 от "тагаренко каза по 1 заплата всеки месец!":Ами да !!!
Каква е една заплата разделена на хиляди българи ?
Бълха ни уапала 🎅
06:07 12.01.2026
10 Управител
Коментиран от #12
06:08 12.01.2026
11 дядото
06:16 12.01.2026
12 А бе,
До коментар #10 от "Управител":ходи пазарувай !
06:18 12.01.2026
13 Защо тогава в началото на януари 2026 г.
До коментар #3 от "Тодор Тагарев, военен министър":Уиткоф обяви партньорство с BlackRock за финансиране на икономическото възстановяване на Украйна след конфликта?Тези 800 млрд.са европейското участие във възстановяването на Украйна.
06:29 12.01.2026
14 Европеец
До коментар #1 от "оня с коня":Ако е казал това Ердоган е прав.... Орбан също е прав в това което говори.... А исканията на зеленият просяк милионера и посредствен актьор показват нахалство и наглост-типични черти на украинците....
06:35 12.01.2026