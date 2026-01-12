Новини
Орбан: Киев иска €800 милиарда през следващото десетилетие, без военните разходи. Отказваме!
  Тема: Украйна

Орбан: Киев иска €800 милиарда през следващото десетилетие, без военните разходи. Отказваме!

12 Януари, 2026 05:52, обновена 12 Януари, 2026 05:57 914 14

  • виктор орбан-
  • унгария-
  • украйна

Това ще доведе Европа до колапс, убеден е унгарският премиер

Орбан: Киев иска €800 милиарда през следващото десетилетие, без военните разходи. Отказваме! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Удовлетворяването на искането на Украйна за 800 милиарда евро през следващите 10 години ще отслаби Европа и ще доведе до икономически колапс, заяви унгарският премиер Виктор Орбан в X.

„Украйна иска 800 милиарда евро през следващото десетилетие, без да се броят военните разходи. Отказваме! Този път отслабва Европа и я води до икономически колапс“, се казва в публикацията.

На 10 януари, по време на реч пред управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз, премиерът потвърди, че правителството му няма да финансира Украйна, тъй като това би изисквало Унгария да се откаже от много социални програми, включително повишаване на минималната работна заплата, изплащане на 14-та пенсия и подкрепа на млади семейства.

На 3 януари украинският вицепремиер Тарас Качка обяви споразумение с представители на ЕС за отпускане на „глобален пакет от помощ“ от 800 милиарда долара на Киев за 10 години. Според украинските власти то е предназначено да бъде част от така наречения мирен план, който те представиха на 24 декември на преговори в Съединените щати.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 Тодор Тагарев, военен министър

    8 19 Отговор
    Не заблуждавай !!!
    Киев иска по 40млрд на година.
    Това са нищо пари за да живеем в сигурност, безопасност и без ру3ките прищевки и указания 👍

    Коментиран от #6, #13

    06:02 12.01.2026

  • 5 Даа

    6 10 Отговор
    Орбан може да извади стеаната си от ЕС. Направо да действа, пък да видим колко ще се задържи на този пост.

    06:03 12.01.2026

  • 7 Еее стига де

    13 2 Отговор
    Тия станаха БЕЗочливи… жалки като тия на слънчака.. по хотелите и на социални помощи

    06:04 12.01.2026

  • 9 Тодор Тагарев, военен министър

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "тагаренко каза по 1 заплата всеки месец!":

    Ами да !!!
    Каква е една заплата разделена на хиляди българи ?
    Бълха ни уапала 🎅

    06:07 12.01.2026

  • 10 Управител

    20 13 Отговор
    Унгарският мазен тулуп е бита карта като бункерния кремълски фашист .Никой няма да го пита

    Коментиран от #12

    06:08 12.01.2026

  • 11 дядото

    11 1 Отговор
    орбан отказва сляпо да се подчинява на ес и нато за да са добре унгарците.кога ще ги стигнем и по бвп и по доходи,да не мечтаем за 13,камо ли за 14-та пенсия

    06:16 12.01.2026

  • 12 А бе,

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Управител":

    ходи пазарувай !

    06:18 12.01.2026

  • 13 Защо тогава в началото на януари 2026 г.

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тодор Тагарев, военен министър":

    Уиткоф обяви партньорство с BlackRock за финансиране на икономическото възстановяване на Украйна след конфликта?Тези 800 млрд.са европейското участие във възстановяването на Украйна.

    06:29 12.01.2026

  • 14 Европеец

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ако е казал това Ердоган е прав.... Орбан също е прав в това което говори.... А исканията на зеленият просяк милионера и посредствен актьор показват нахалство и наглост-типични черти на украинците....

    06:35 12.01.2026

