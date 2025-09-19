Новини
Билетите за мача България – Турция са в продажба

19 Септември, 2025 14:38 575 9

Мачът е на 11 октомври от 21:45 ч. на стадион “Васил Левски”

От днес в продажба в мрежата на Eventim са билетите за предстоящата световна квалификация между България и Турция на 11 октомври от 21:45 ч. на стадион “Васил Левски” в София. Можете да закупите своите билети онлайн ТУК.

Всеки привърженик ще има право да се сдобие с до 8 пропуска за срещата, а закупените онлайн талони ще бъдат изпратени непосредствено след закупуването им на предварително посочен имейл.

При влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител.

Важно уточнение е, че фенове с артикули на гостуващия отбор ще бъдат пренасочени към сектора, предназначен за привърженици на гостите.

Ден преди мача (10 октомври) и в деня на срещата (11 октомври) запалянковците ще може да закупят пропуски за срещата и от билетните каси на стадион “Васил Левски”, които са разположени на ъгъла на ул. “Граф Игнатиев” и бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”, както и пред централния вход на ул. “Гурко”. И в двата дни касите ще отворят в 10:00 ч., като на 10 октомври ще работят до 19:00 ч., а в деня на двубоя – до края на първото полувреме.


  • 1 Директора👨‍✈️

    2 0 Отговор
    Ко? Не!

    14:41 19.09.2025

  • 2 Бай Ганьо

    7 1 Отговор
    По-добре направете входа свободен иначе стадиона ще остане празен

    14:42 19.09.2025

  • 3 Лост

    5 1 Отговор
    Под осем пропуска трябва да имат в предвид -Купуваш един, другите седем са бонус.

    14:44 19.09.2025

  • 4 честен ционист

    3 3 Отговор
    Мачът трябвя да е в Разград.

    14:51 19.09.2025

  • 5 Коко

    2 1 Отговор
    Жадното ли ще води нац.отбор срещу турчалята

    14:55 19.09.2025

  • 6 665

    5 1 Отговор
    Само отчаян мазохист би отишъл на този мач.

    14:59 19.09.2025

  • 7 Роден в НРБ

    2 1 Отговор
    Турците в Анадола! 29.05.1989 отново

    15:07 19.09.2025

  • 8 Немазохист

    2 1 Отговор
    Ако ми платят 100 лв, може да реша да се прежаля за два часа да бъда подложен на това тежко психологическо изпитание. Да пускат осмокласници безплатно, те поне могат да бият някого.

    15:14 19.09.2025

  • 9 Ньькьк

    1 0 Отговор
    Ми дайте цените!!! Да видим дали си заслужава да дам 50 лв да им гледам сеира!

    15:31 19.09.2025

