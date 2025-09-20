Ливърпул лети високо, но Арне Слот предупреждава: Има още какво да подобрим

Ливърпул започна сезона 2025/26 по мечтан начин – пет победи в пет мача във всички турнири, включително драматичен успех над Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Във Висшата лига „червените“ са с пълен актив след четири кръга и в събота ги чака дерби с Евертън на „Анфийлд“.

Въпреки резултатите, мениджърът Арне Слот настоява за повече стабилност. Ливърпул вече три пъти изпуска двуголов аванс, а седем от деветте гола във Висшата лига са вкарани след почивката – пет от тях в последните десет минути.

Слот подчерта, че подобни късни обрати не трябва да се превръщат в навик, защото могат да изтощят отбора в дългия сезон. Въпреки това тимът има шанс да започне кампанията с пет поредни победи за трети път в историята.

Добра новина за феновете е завръщането на Къртис Джоунс, както и дебютът в първенството на рекордната покупка Александър Исак, който вече записа минути срещу Атлетико.