Ясен е планът за помирение на принц Хари с баща си крал Чарлз III

Принц Хари планира да направи символичен жест на помирение към баща си, крал Чарлз III, като го покани да открие предстоящите Invictus Games във Великобритания през 2027 г., съобщава в. The Sun, позовавайки се на източници, близки до организацията на събитието.

По информация на изданието, херцогът на Съсекс настоява именно кралят да застане до него на сцената по време на откриването на игрите, които ще се проведат в Бирмингам. Според източници, това би било „изпълнение на лична мечта“ за Хари и възможност за символично затваряне на дългогодишния конфликт между баща и син.

Отбелязва се, че Invictus Games се завръщат във Великобритания за първи път от 2014 г., а участието на Чарлз III би имало и институционално значение, тъй като той е върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Игрите, посветени на ранени и пострадали военнослужещи, са кауза, която традиционно се ползва с подкрепата на кралското семейство.

По данни на The Sun, планиращите събитието вече разглеждат сценарий, при който кралят има роля в церемонията по откриването. Игрите са насрочени за периода от 10 до 17 юли 2027 г., като финалният ден съвпада с 80-ия рожден ден на кралица Камила. Източници твърдят, че организаторите са наясно с датата и търсят начин кралят да съчетае участието си с ангажиментите към съпругата си.

От фондацията Invictus Games обаче подчертаха пред Page Six, че официални покани за събитието все още не са изпратени. „Кралското семейство е дългогодишен поддръжник на Invictus Games още от създаването им през 2014 г., като херцогът на Съсекс е основател и патрон на фондацията“, се казва в изявлението. Оттам допълват, че покани към членове на кралското семейство ще бъдат изпратени на по-късен етап.

Медиите напомнят, че отношенията между принц Хари и крал Чарлз бяха сериозно обтегнати след оттеглянето на Хари и съпругата му Меган Маркъл от активните кралски задължения и преместването им в САЩ през 2020 г. Двамата се срещнаха за кратко през февруари 2024 г. след обявяването на онкологичното лечение на краля, а по-късно и през септември на частна среща в Лондон.

Очаква се принц Хари да посети Великобритания по-късно този месец във връзка със съдебно дело срещу Associated Newspapers, но според източници времето му ще бъде ограничено, а възможността за нова среща с краля към момента изглежда малка.