Треньорът на Байерн Мюнхен след 8:1: Такива резултати не са даденост, трябва постоянно да се подобряваме

Старши треньорът на Байерн Мюнхен - Венсан Компани, изрази задоволство от начина, по който тимът му стигна до внушителната победа с 8:1 над Волфсбург в мач от 16-ия кръг на германската Първа Бундеслига. С този успех баварците увеличиха аванса си на върха до цели 11 точки пред втория в класирането, но белгийският специалист остана здраво стъпил на земята и подчерта, че подобни резултати не бива да се приемат за даденост.

„Не е нормално, не е даденост (б.р. - да победим Волфсбург с 8:1). Не бива да забравяме това. Първото полувреме наистина не беше лесно. Вече казах преди мача, че Волфсбург са силни в атака и не се нуждаят от много положения, за да отбележат и точно това видяхме. Но имах чувството, че когато се уморят малко, ще създадем още повече положения и точно това се случи през второто полувреме“.

Компани акцентира върху манталитета и интензитета, които отборът е запазил дори при решен изход на срещата.

„Има моменти, когато резултатът е 5:1, 6:1, 7:1, но момчетата продължават да тичат, да натискат и да се опитват да вкарат още повече голове. Това много ми харесва. Харесва ми и тази комбинация, при която младите играчи могат да влязат и да покажат какво могат, но въпреки това не губим характера на Байерн. Когато става въпрос за такова представяне, разбира се, има няколко неща, от които можеш да бъдеш доволен, но винаги трябва да търсим начини да се подобрим“.

Наставникът коментира и богатството от офанзивни опции в състава, като отдели внимание на индивидуалната класа в предни позиции.

„Момчетата отпред имат високи индивидуални качества, просто така стоят нещата. Те винаги са заплаха. Не са само те. (Рафаел) Герейро винаги влизаше в игра и се справяше добре, там са Ленарт Карл, Серж Гнабри и Джамал (Мусиала), когато се завърне. Една от силните ни страни е, че имаме много играчи, които могат да вкарват и да създават голове“.

Белгиецът говори и за поддържането на концентрацията и мотивацията в първенството въпреки комфортния аванс преди решаващите двубои в Шампионската лига.

„Казах на момчетата: няма значение колко точки сме спечелили. Винаги се връщаме към нулата. Когато загубим мач, понякога е като титла, подарена на противника, не искаме да си го позволим. Това е много голяма мотивация“.

Накрая треньорът бе попитан дали Луис Диас и Майкъл Олисе могат да се превърнат в новите Франк Рибери и Ариен Робен за Байерн.

„Все още не бих ги сравнявал с Робен и Рибери. Имам голямо уважение към тези двама футболисти, срещу които играх. Мисля, че Мийкъл и Лучо трябва да поемат по свой собствен път. В крайна сметка не става въпрос само за индивидуалните качества, но и за това да печелиш трофеи като отбор. Ако накрая спечелят големите трофеи, тогава може би ще можем да поговорим по тази тема. Но в момента изобщо не“.