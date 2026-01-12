Получилите френски паспорти Джордж и Амал Клуни се появиха на наградите "Златен глобус"

Американският актьор Джордж Клуни, който получи френско гражданство, присъства на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“ в Лос Анджелис, пише Daily Mail.

Клуни мина по червения килим със съпругата си Амал. Актьорът получи номинация за „Златен глобус“ за ролята си в трагикомедията „Джей Кели“, но наградата отиде при Тимоти Шаламе за ролята му в „Марти Магнифисънт“.

Снимка: БГНЕС

През декември беше обявено, че Джордж Клуни, съпругата му и двете им деца са получили френско гражданство. През 2021 г. семейството придоби винарското имение „Домейн дьо Канадел“ в южна Франция. В края на 2025 г. Клуни заяви, че той и семейството му са най-щастливи във Франция. Той също така каза, че не би искал да отглежда децата си в Лос Анджелис.

По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува придобиването на френско гражданство от Клуни и семейството му. Той подчерта, че европейската страна „е в епицентъра на сериозен проблем с престъпността поради абсолютно ужасяващото си отношение към имиграцията“.