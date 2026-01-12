Новини
Получилите френски паспорти Джордж и Амал Клуни се появиха на наградите "Златен глобус"

12 Януари, 2026 13:46 590 2

  • джордж клуни-
  • амал клуни-
  • златен глобус-
  • френски паспорти

Актьорът получи номинация за „Златен глобус“ за ролята си в трагикомедията „Джей Кели“

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският актьор Джордж Клуни, който получи френско гражданство, присъства на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“ в Лос Анджелис, пише Daily Mail.

Клуни мина по червения килим със съпругата си Амал. Актьорът получи номинация за „Златен глобус“ за ролята си в трагикомедията „Джей Кели“, но наградата отиде при Тимоти Шаламе за ролята му в „Марти Магнифисънт“.

Снимка: БГНЕС

През декември беше обявено, че Джордж Клуни, съпругата му и двете им деца са получили френско гражданство. През 2021 г. семейството придоби винарското имение „Домейн дьо Канадел“ в южна Франция. В края на 2025 г. Клуни заяви, че той и семейството му са най-щастливи във Франция. Той също така каза, че не би искал да отглежда децата си в Лос Анджелис.

По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува придобиването на френско гражданство от Клуни и семейството му. Той подчерта, че европейската страна „е в епицентъра на сериозен проблем с престъпността поради абсолютно ужасяващото си отношение към имиграцията“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Новичок

    3 0 Отговор
    Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...

    13:50 12.01.2026

  • 2 Този

    4 0 Отговор
    Ракурс показва брадичката на мадамата като на Терминатор!

    13:56 12.01.2026