Алекс Николов: Извинявам се, този човек ми даде най-големият шанс в живота и не заслужава такива думи от мен

Националът на България Александър Николов се извини ръководството на клубния му отбор Лубе след убедителната победа с 3:0 над Падова снощи в среща от Серия „А1“.

"Преди да говоря за мача, искам да се извиня на феновете, на клуба Лубе и най-вече на президента Фабио Джованели заради коментара, който направих относно ситуацията с иранеца Пория Хосейн. Казаното беше инстинктивно, тъй като се почувствах зле заради съотборник и видях написани много лоши неща за него. Не от клуба, но в италианските социални мрежи. Това беше импулсивна реакция и съжалявам за казаното.

Аз съм част от Лубе, винаги съм бил и ще бъда. Г-н Джованели ми даде най-големият шанс в живота и не заслужава такива думи от мен. Извинявам се още веднъж", заяви Николов.