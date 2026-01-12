Новини
Спорт »
Волейбол »
Алекс Николов: Извинявам се, този човек ми даде най-големият шанс в живота и не заслужава такива думи от мен

Алекс Николов: Извинявам се, този човек ми даде най-големият шанс в живота и не заслужава такива думи от мен

12 Януари, 2026 10:59 1 222 2

  • александър николов-
  • волейбол-
  • спорт-
  • лубе

Аз съм част от Лубе, винаги съм бил и ще бъда

Алекс Николов: Извинявам се, този човек ми даде най-големият шанс в живота и не заслужава такива думи от мен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националът на България Александър Николов се извини ръководството на клубния му отбор Лубе след убедителната победа с 3:0 над Падова снощи в среща от Серия „А1“.

"Преди да говоря за мача, искам да се извиня на феновете, на клуба Лубе и най-вече на президента Фабио Джованели заради коментара, който направих относно ситуацията с иранеца Пория Хосейн. Казаното беше инстинктивно, тъй като се почувствах зле заради съотборник и видях написани много лоши неща за него. Не от клуба, но в италианските социални мрежи. Това беше импулсивна реакция и съжалявам за казаното.

Аз съм част от Лубе, винаги съм бил и ще бъда. Г-н Джованели ми даде най-големият шанс в живота и не заслужава такива думи от мен. Извинявам се още веднъж", заяви Николов.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма страшно

    4 0 Отговор
    малко слава и пари дайте на човека и му гледайте сеира после :) никой не е застрахован от бързо падение

    11:09 12.01.2026

  • 2 Дуче

    0 1 Отговор
    Ама лошият вкус остава ...говедо като баща си

    11:15 12.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ