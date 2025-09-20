Новини
Жером Боатенг слага край на легендарната си кариера

Жером Боатенг слага край на легендарната си кариера

20 Септември, 2025

Световният шампион от 2014-а се оттегля след 19 години на терена

Жером Боатенг слага край на легендарната си кариера - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Световният шампион с Германия от 2014 година Жером Боатенг официално обяви края на футболната си кариера. „Футболът ми даде много, сега е време да продължа напред. Не защото трябва, а защото съм готов“, заяви 37-годишният защитник във видеоклип в Инстаграм.

Боатенг започва професионалната си кариера през 2007-а в Херта Берлин, а най-големите си успехи постига с Байерн Мюнхен, където печели две Шампионски лиги, девет титли в Бундеслигата и пет Купи на Германия. След това играе за Олимпик Лион, Салернитана и австрийския Линцер АШК, където приключи сезона с 14 мача.

За Германия Боатенг записва 76 мача между 2009 и 2018-а и е част от световната титла в Бразилия през 2014-а. Освен това той е европейски шампион за младежи до 21 години от 2009 година.


Германия
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Оценка 3.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    3 1 Отговор
    Даже и заглавието е с грешка. Абсолютни аматьори.

    15:40 20.09.2025

  • 2 бушприт

    2 1 Отговор
    Слага,а не кслага,бре,алоооууу!

    15:52 20.09.2025

  • 3 Факт

    0 0 Отговор
    Как някогашният Меси го хързулна легендарно!

    16:02 20.09.2025

  • 4 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Еее много жалко. А кой е тоя?

    16:09 20.09.2025

