Новини
Спорт »
Световен футбол »
Уейн Рууни: Евертън изглежда опасен, може да шокира Ливърпул

Уейн Рууни: Евертън изглежда опасен, може да шокира Ливърпул

20 Септември, 2025 13:45 352 0

  • уейн рууни-
  • евертън-
  • ливърпул

Легендата вярва, че „карамелите“ могат да сложат край на 25-годишната серия без победа като гости

Уейн Рууни: Евертън изглежда опасен, може да шокира Ливърпул - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Евертън ще пристигне на „Анфийлд“ с високо вдигнати глави в днешното мърсисайдско дерби, а Уейн Рууни смята, че „сините“ са способни да измъкнат нещо голямо срещу Ливърпул. „Червените“ стартираха перфектно защитата на титлата си и са абсолютни фаворити. Въпреки това, Евертън влезе в ритъм – със седем точки от първите четири мача и без загуба след откриващия ден срещу Лийдс.

„Евертън изглежда опасен – както в атака с новите попълнения, така и стабилен в защита. Давид Мойс върна духа и културата на клуба. Не бих се изненадал, ако успеем да вземем нещо от този мач“, заяви бившият голмайстор на „карамелите“ в своето предаване “The Wayne Rooney Show”.

Рууни призна, че самият той не е успял да спечели нито едно от дербитата си като играч на Евертън, а напрежението около тези мачове винаги е било „ужасно“.

„Когато губиш, цяла седмица ти е тежко, защото феновете на Ливърпул не ти го прощават“, споделя той. Въпреки личния си горчив опит, легендата на английския футбол вярва, че точно сега Евертън има шанс да прекъсне проклятието на „Анфийлд“, което тегне от 1999 година насам.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ