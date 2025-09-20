Уейн Рууни: Евертън изглежда опасен, може да шокира Ливърпул

Евертън ще пристигне на „Анфийлд“ с високо вдигнати глави в днешното мърсисайдско дерби, а Уейн Рууни смята, че „сините“ са способни да измъкнат нещо голямо срещу Ливърпул. „Червените“ стартираха перфектно защитата на титлата си и са абсолютни фаворити. Въпреки това, Евертън влезе в ритъм – със седем точки от първите четири мача и без загуба след откриващия ден срещу Лийдс.



„Евертън изглежда опасен – както в атака с новите попълнения, така и стабилен в защита. Давид Мойс върна духа и културата на клуба. Не бих се изненадал, ако успеем да вземем нещо от този мач“, заяви бившият голмайстор на „карамелите“ в своето предаване “The Wayne Rooney Show”.



Рууни призна, че самият той не е успял да спечели нито едно от дербитата си като играч на Евертън, а напрежението около тези мачове винаги е било „ужасно“.



„Когато губиш, цяла седмица ти е тежко, защото феновете на Ливърпул не ти го прощават“, споделя той. Въпреки личния си горчив опит, легендата на английския футбол вярва, че точно сега Евертън има шанс да прекъсне проклятието на „Анфийлд“, което тегне от 1999 година насам.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 Оценка 5 от 1 гласа.