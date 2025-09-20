Ливърпул взе мърсисайдското дерби с Евертън -2:1. В герой за "червените" се превърна нидерландският полузащитник Раян Гравенберх, който вкара гол и добави асистенция, а тимът на мениджъра Арне Слот вече има 15 точки в класирането и е едноличен лидер, предава БТА.

На "Анфийлд" домакините поведоха в десетата минута, когато Мохамед Салах намери навлизащия от втора линия Гравенберх и той с известна доза късмет прати параболична топка неспасяемо в далечния ъгъл на вратата на Джордан Пикфорд.

Ливърпул увеличи аванса си на 2:0 в 29-ата минута, когато Гравенберх асистира на Юго Екитике и французинът реализира четвъртия си гол за сезона.

През второто полувреме домакините свалиха много оборотите в играта си и това даде инициативата на Евертън. "Карамелите" намалиха изоставането си в 58-мата минута чрез Идриса Гана Гей, който с мощен шут в левия горен ъгъл не остави надежди на вратаря Алисон Бекер. Гостите обаче не успяха да използват инерцията и трябваше да се примирят с минималната загуба.