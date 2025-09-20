Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул взе мърсисайдското дерби с Евертън

Ливърпул взе мърсисайдското дерби с Евертън

20 Септември, 2025 19:25 515 0

  • ливърпул-
  • евертън-
  • раян гравенберх-
  • арне-
  • слот

Раян Гравенберх се отчете с гол и асистенция

Ливърпул взе мърсисайдското дерби с Евертън - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ливърпул взе мърсисайдското дерби с Евертън -2:1. В герой за "червените" се превърна нидерландският полузащитник Раян Гравенберх, който вкара гол и добави асистенция, а тимът на мениджъра Арне Слот вече има 15 точки в класирането и е едноличен лидер, предава БТА.

На "Анфийлд" домакините поведоха в десетата минута, когато Мохамед Салах намери навлизащия от втора линия Гравенберх и той с известна доза късмет прати параболична топка неспасяемо в далечния ъгъл на вратата на Джордан Пикфорд.

Ливърпул увеличи аванса си на 2:0 в 29-ата минута, когато Гравенберх асистира на Юго Екитике и французинът реализира четвъртия си гол за сезона.

През второто полувреме домакините свалиха много оборотите в играта си и това даде инициативата на Евертън. "Карамелите" намалиха изоставането си в 58-мата минута чрез Идриса Гана Гей, който с мощен шут в левия горен ъгъл не остави надежди на вратаря Алисон Бекер. Гостите обаче не успяха да използват инерцията и трябваше да се примирят с минималната загуба.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ