Хората вече не гласуват за най-малкото зло, защото и то им се струва голямо

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес ГЕРБ-СДС върнаха веднага на президента папката с проучвателния мандат за съставяне на правителство. От ПП-ДБ обявиха предварително, че също няма да задържат мандата. Според политолога и преподавател в ПУ "Паисий Хилендарски" Даниела Пастармаджиева на този етап не може да се предвиди коя политическа сила ще спечели във времето до изборите. Според нея много е важно как партиите ще артикулират и представят своите послания пред избирателите.

Най-голям потенциал, смята тя, имат ПП-ДБ заради протестната вълна през декември миналата година. Смущаващи са обаче изявленията им за 121 депутати и заявката да не се коалират с ГЕРБ-СДС:

Чисто от политологична гледна точка, а от гледна точка дори на математиката, бих казала, че избирателната система, която ние ползваме, и методът за изчисляване на резултата не им позволяват да получат такъв резултат от 121 мандата. Това е сигурно. Бързата заявка да не се коалират с политическа партия ГЕРБ е разбираема от гледна точка на тяхната коалиция, но от гледна точка на прагматизма тя е невъзможна. А дори излязоха днес резултати на агенция „Маркет линкс“, които показват шестпартиен парламент. Водеща партия отново е ГЕРБ, макар и с по-нисък резултат, и евентуална коалиция между тях и „Продължаваме промяната“ би могла да осигури мнозинство за правителство.

Пастармаджиева прогнозира, че след загубата на местните избори в Пазарджик и след декемврийските протести лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще положи големи усилия партията да се позиционира добре и на новите избори. По думите ѝ евентуалната партия на президента Румен Радев няма да бъде създадена за тези избори.

Струва ми се, че настоящата ситуация за президента не е много благоприятна и той не би могъл да извлече максимума, ако сега се впусне с участие в тези избори. На мен ми се струва, че той няма да го направи, освен ако хората около него не окажат твърде силен натиск, тъй като остава малко от мандата.

В БСП взетите решения през изминалата година сега се отразяват негативно на партията, но тя има потенциал и структури, за да укрепи позициите си, прогнозира Даниела Пастармаджиева.

Тя обясни липсата на висока избирателна активност с невъзможността на партиите да комуникират с обществото. От друга страна, българското общество е разделено, а политическият опонент се представя като враг, което отблъсква повечето хора.

Дошъл е моментът, в който хората вече не гласуват на принципа на най-малкото зло, защото и то им се струва твърде голямо. Със своето поведение партиите демотивират гражданите да гласуват.