Хората вече не гласуват за най-малкото зло, защото и то им се струва голямо

12 Януари, 2026 15:55 377 8

  • даниела пастармаджиева-
  • избори-
  • мандат-
  • партии

Пастармаджиева прогнозира, че след загубата на местните избори в Пазарджик и след декемврийските протести лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще положи големи усилия партията да се позиционира добре и на новите избори

Днес ГЕРБ-СДС върнаха веднага на президента папката с проучвателния мандат за съставяне на правителство. От ПП-ДБ обявиха предварително, че също няма да задържат мандата. Според политолога и преподавател в ПУ "Паисий Хилендарски" Даниела Пастармаджиева на този етап не може да се предвиди коя политическа сила ще спечели във времето до изборите. Според нея много е важно как партиите ще артикулират и представят своите послания пред избирателите.

Най-голям потенциал, смята тя, имат ПП-ДБ заради протестната вълна през декември миналата година. Смущаващи са обаче изявленията им за 121 депутати и заявката да не се коалират с ГЕРБ-СДС:

Чисто от политологична гледна точка, а от гледна точка дори на математиката, бих казала, че избирателната система, която ние ползваме, и методът за изчисляване на резултата не им позволяват да получат такъв резултат от 121 мандата. Това е сигурно. Бързата заявка да не се коалират с политическа партия ГЕРБ е разбираема от гледна точка на тяхната коалиция, но от гледна точка на прагматизма тя е невъзможна. А дори излязоха днес резултати на агенция „Маркет линкс“, които показват шестпартиен парламент. Водеща партия отново е ГЕРБ, макар и с по-нисък резултат, и евентуална коалиция между тях и „Продължаваме промяната“ би могла да осигури мнозинство за правителство.

Пастармаджиева прогнозира, че след загубата на местните избори в Пазарджик и след декемврийските протести лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще положи големи усилия партията да се позиционира добре и на новите избори. По думите ѝ евентуалната партия на президента Румен Радев няма да бъде създадена за тези избори.

Струва ми се, че настоящата ситуация за президента не е много благоприятна и той не би могъл да извлече максимума, ако сега се впусне с участие в тези избори. На мен ми се струва, че той няма да го направи, освен ако хората около него не окажат твърде силен натиск, тъй като остава малко от мандата.

В БСП взетите решения през изминалата година сега се отразяват негативно на партията, но тя има потенциал и структури, за да укрепи позициите си, прогнозира Даниела Пастармаджиева.

Тя обясни липсата на висока избирателна активност с невъзможността на партиите да комуникират с обществото. От друга страна, българското общество е разделено, а политическият опонент се представя като враг, което отблъсква повечето хора.

Дошъл е моментът, в който хората вече не гласуват на принципа на най-малкото зло, защото и то им се струва твърде голямо. Със своето поведение партиите демотивират гражданите да гласуват.


  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    За EUR 50 ще гласуват и хоро ще играят.

    Коментиран от #4, #7

    15:58 12.01.2026

  • 2 Фют

    1 0 Отговор
    Ама разбира се. Друго си е да ви шибнат "Poison“ and to screamin "Demon"

    15:58 12.01.2026

  • 3 Тази

    1 0 Отговор
    Обича пастърмата по твърда.

    16:00 12.01.2026

  • 4 Хаха хаха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ама само как сами се надъхват путлериските тролове на Борисов и Копейкин...

    16:02 12.01.2026

  • 5 Решение

    2 0 Отговор
    Гласуват само грамотни като си напишат трите имена и ЕГН то собственоръчно на български
    Второ: депутати и министри без охрана и имунитет
    Трето: заплатите им не трябва да превишават два пъти средната за страната.
    Четвърто: всекидневни проба за алкохол и наркотици
    .
    Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
    Да добавя: депутат само един мандат и край.

    16:02 12.01.2026

  • 6 Тодор

    0 0 Отговор
    Панчугов оня ден беше заявил че Възраждане няма да минат 4%-ната бариера. От къде ги изкарват такива платени примати-анализатори не мога да разбера.

    16:02 12.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Защо да дават на 1 000 команЦи по 50 евра, като може да дадат на двама дето броят по 5 000❗

    16:02 12.01.2026

  • 8 Бялджип

    0 0 Отговор
    Още първото изречение не е вярно. ГЕРБ не върнаха веднага мандата, а трябваше да изслушаме логорейното скудоумие на Желязков. Този човек е толкова примитивен, че ако не е облечен с костюм и вратовръзка, никой не би го оценил повече от булдозерист. Жалко за България, че се дава власт да я водят и решават съдбите ни такива хора.

    16:02 12.01.2026