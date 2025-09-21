Манчестър Юнайтед пречупи Челси в дъжда на „Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед постигна важна победа с 2:1 над Челси в дербито от петия кръг на Висшата лига. Бруно Фернандеш (14) и Каземиро (37) дадоха аванс на домакините, а Трево Чалоба (80) върна интригата, но усилията на гостите не стигнаха за равенство.

Срещата започна бурно – още в 5-ата минута вратарят на „сините“ Роберт Санчес бе изгонен за нарушение извън наказателното поле. Това позволи на Юнайтед да наложи контрол и да стигне до два бързи гола. В края на първата част обаче Каземиро получи втори жълт картон и остави тима си също с човек по-малко.

През второто полувреме Челси заигра по-офанзивно и в заключителните минути успя да върне едно попадение чрез Чалоба. „Сините“ натиснаха сериозно, но стабилната защита на Юнайтед и добрите намеси на вратаря запазиха победата за домакините.

Успехът донесе втори пореден домакински триумф за отбора на Рубен Аморим, който си осигури малко спокойствие след напрегнатите седмици. За Челси обаче загубата бе втора в рамките на няколко дни след поражението от Байерн в Шампионската лига.