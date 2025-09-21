Марк Гехи от Кристъл Палас бе близо до подпис с Ливърпул, но сделката пропадна. Очаква се обаче „червените“ да опитат нова офанзива за футболиста през януари, когато отваря зимния трансферен прозорец, предава gong.bg.
Според вестник "Мирър" обаче, защитникът е размислил и е уведомил своите агенти, че предпочита да се присъедини към Реал Мадрид, поставяйки шампионите на Висшата лига пред сериозна дилема в защита.
Гехи е бил развълнуван от възможността да играе за Мадрид. Чуждестранните клубове имат право да преговарят директно с него през януари, тъй като договорът му изтича в края на сезона. Това дава възможност на испанския гранд да действа по-рано и да осигури 25-годишния играч без да плаща трансферна сума.
Марк Гехи и Ливърпул - май нищо не е приключило
21 Септември, 2025 17:04 607 0
Или в спора ще се намеси и Реал Мадрид…
