Шестима български гимнастици с амбиция за отличия на Световната купа в Сомбатхей

Шестима български гимнастици ще се впуснат в битката за медали на престижната Световна купа по спортна гимнастика, която ще се проведе в унгарския град Сомбатхей от 26 до 28 септември. Родните надежди са готови да защитят честта на България и да се изправят срещу най-добрите в света.

В женския състав вниманието е насочено към Валентина Георгиева – двукратна европейска вицешампионка на прескок, която ще демонстрира уменията си както на любимия си уред, така и на греда. До нея ще застане Никол Стоименова, която вече има бронз от Световната купа във Варна на греда и сега ще се състезава на всички четири уреда, търсейки нови върхове.

Мъжкият отбор също е зареден с енергия и опит. След четиригодишна пауза, Дейвид Хъдълстоун се завръща на международната сцена, решен да се пребори за отличие на успоредка и висилка. Братята Еди и Кевин Пеневи ще атакуват медалите на земя, прескок и кон с гривни. Към тях се присъединява и младата звезда Давид Иванов – сребърен медалист от Европейското първенство за младежи в Римини, който ще се стреми към призово класиране на кон с гривни и успоредка.

Треньорският щаб е в сигурни ръце – Милко Танкушев, старши треньор на мъжкия национален отбор, и Филип Янев, личен наставник на Валентина Георгиева, ще ръководят подготовката и представянето на българските състезатели.

В съдийския състав страната ни ще бъде представена от Димитър Митев при мъжете и Нели Танкушева при жените.