Марин Петков се довери на агенцията, представляваща звездата Александър Исак

Марин Петков пое по нов професионален път в търсене на международна кариера. Младият футболист на Левски официално се присъедини към престижната мениджърска компания „Universal Twenty Two“ – същата агенция, която стои зад впечатляващия трансфер на Александър Исак в Ливърпул, съобщава „Мач Телеграф“.

Новият агент на Петков ще бъде португалецът Едуардо Мариньо, който е сред водещите фигури в агенцията и има богат опит в реализирането на трансфери на европейско ниво.

С този ход Марин Петков ясно показва амбициите си да направи следващата голяма крачка в кариерата си и да се докаже на международната футболна сцена.

Любопитен факт е, че още един играч на „сините“ – Борислав Рупанов, също е част от клиентската листа на „Universal Twenty Two“.

Сред българските футболисти, които се доверяват на агенцията, са и имената на Кирил Десподов, Валентин Антов, Ангел Лясков, Ахмед Ахмедов, Георги Минчев и Чунг Нгуен До.