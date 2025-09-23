Жозе Моуриньо се прицели във френския голмайстор Карим Бензема за Бенфика

Жозе Моуриньо, който наскоро пое кормилото на португалския гранд Бенфика, вече работи усилено по лятната селекция и е насочил вниманието си към истинска футболна легенда – Карим Бензема. Според авторитетния журналист Екрем Конур, португалският специалист е изразил желание да привлече опитния нападател, който в момента носи екипа на саудитския Ал-Итихад.

Въпреки че Бензема е част от Ал-Итихад едва от миналото лято, слуховете за евентуален трансфер към Лисабон набират скорост. За да се осъществи подобен ход, 37-годишният французин ще трябва да направи сериозен компромис със заплатата си, тъй като условията в Европа са далеч от щедрите оферти в Саудитска Арабия.

Карим Бензема, който е добре познат на футболните фенове с впечатляващата си кариера в Реал Мадрид, се представя стабилно и в новия си клуб – през настоящия сезон той вече има 3 попадения в 2 изиграни срещи във всички турнири за Ал-Итихад.