Апелативната комисия потвърди санкциите за футболисти, уличени в нерегламентирани залози

Апелативната комисия към Българския футболен съюз окончателно отхвърли жалбите на 11 играчи, наказани за участие в нерегламентирани залагания на мачове с български отбори. Решението затвърди позицията на футболните власти срещу подобни нарушения и подчерта сериозността на проблема с нелегалните залози в родния спорт.

Дисциплинарната комисия вече беше наложила глоби в размер на 10 000 лева на общо 46 лица, замесени в скандала. Санкциите са част от по-широка кампания за борба с корупцията и опазване на честната игра в българския футбол.

Въпреки опитите на част от наказаните да обжалват, Апелативната комисия не намери основания да промени първоначалните решения.

Ето какво гласи решението на АК:

"Днес бе проведено заседание на Апелативната комисия при БФС. Бяха разгледани жалби от 11 лица, наказани с Решение на ДК от 16.09.2025 г.

Апелативната комисия, след като се запозна с обстоятелствата по жалбите и разгледа всяка отделно по същество, реши, че оставя без уважение подадените жалби и потвърждава решението на Дисциплинарната комисия при БФС от 16.09.2025 г., като правилно и законосъобразно. Жалбоподателите са уведомени за решението.

Решенията на Апелативната комисия са окончателни и не подлежат на обжалване."