Новини
Спорт »
Бг футбол »
Апелативната комисия потвърди санкциите за футболисти, уличени в нерегламентирани залози

Апелативната комисия потвърди санкциите за футболисти, уличени в нерегламентирани залози

26 Септември, 2025 22:47 451 2

  • апелативната комисия-
  • българския футболен съюз-
  • жалбите -
  • играчи-
  • участие -
  • нерегламентирани залагания-
  • мачове -
  • залози -
  • спорт-
  • футбол

Наказани са общо 46 лица

Апелативната комисия потвърди санкциите за футболисти, уличени в нерегламентирани залози - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Апелативната комисия към Българския футболен съюз окончателно отхвърли жалбите на 11 играчи, наказани за участие в нерегламентирани залагания на мачове с български отбори. Решението затвърди позицията на футболните власти срещу подобни нарушения и подчерта сериозността на проблема с нелегалните залози в родния спорт.

Дисциплинарната комисия вече беше наложила глоби в размер на 10 000 лева на общо 46 лица, замесени в скандала. Санкциите са част от по-широка кампания за борба с корупцията и опазване на честната игра в българския футбол.

Въпреки опитите на част от наказаните да обжалват, Апелативната комисия не намери основания да промени първоначалните решения.

Ето какво гласи решението на АК:

"Днес бе проведено заседание на Апелативната комисия при БФС. Бяха разгледани жалби от 11 лица, наказани с Решение на ДК от 16.09.2025 г.

Апелативната комисия, след като се запозна с обстоятелствата по жалбите и разгледа всяка отделно по същество, реши, че оставя без уважение подадените жалби и потвърждава решението на Дисциплинарната комисия при БФС от 16.09.2025 г., като правилно и законосъобразно. Жалбоподателите са уведомени за решението.

Решенията на Апелативната комисия са окончателни и не подлежат на обжалване."


Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел

    2 0 Отговор
    Хората си дават парите за тези мошенници,кажете им имената??!!

    23:00 26.09.2025

  • 2 Искам да знам

    2 0 Отговор
    Обявете ги да ги знаем защо ги криете . Ако искате да се спазват правила и закони за назидание срещу такива прояви трябва да се обявяват нарушителите

    23:05 26.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ