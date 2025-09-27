Новини
Роналдо и Мане поведоха Ал Насър към върха след победа в дербито с Ал Итихад

27 Септември, 2025 08:23 448 0

Звездното дуо реши мача и изведе тима еднолично на първото място

Роналдо и Мане поведоха Ал Насър към върха след победа в дербито с Ал Итихад - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ал-Насър показа, че е готов да се бори за титлата, след като надви с 2:0 като гост прекия си съперник Ал-Итихад в дербито на Саудитската Про Лига. Победата изстреля отбора еднолично на върха в класирането.

Садио Мане беше човекът, който даде началото – още в 9-ата минута сенегалецът се разписа със страхотен удар от воле след центриране на Кингсли Коман. Малко преди почивката, в 35-ата минута, дойде ред и на Кристиано Роналдо да добави ново попадение в своята изключителна кариера. Това бе гол №946 за португалската легенда, който вече заема второ място сред голмайсторите в първенството с 4 гола – само на един зад съотборника си Жоао Феликс.

Мане не само откри резултата, но и подаде за попадението на Роналдо, като така се превърна в другия голям герой за „жълтите“.

Преди началото на мача не липсваха и емоционални моменти – Роналдо и Карим Бензема, които дълги години тероризираха защитите в Европа с екипа на Реал Мадрид, се поздравиха приятелски. На терена обаче надмощие показа Ал-Насър, който вече гледа от първо място в класирането с пълен актив от точки.


