Георги Миланов с ключова роля за равенство на Динамо срещу Университатя в Румъния

Българският полузащитник Георги Миланов, който не попадна в състава на националния отбор под ръководството на Александър Димитров, се отличи с важен принос за Динамо (Букурещ) при гостуването на лидера Университатя (Крайова). Срещата от 11-ия кръг завърши при резултат 2:2, като интригата се запази до последния съдийски сигнал.

Макар да започна двубоя на резервната скамейка поради лека травма, Миланов се появи на терена в 57-ата минута, заменяйки Юлиус Маргинян. По това време домакините вече водеха с 2:1, след като обърнаха резултата в своя полза.

Още в 17-ата минута Алесандро Муси даде преднина на "червените кучета", но само три минути по-късно Телеш възстанови равенството.

В началото на второто полувреме Юрай Бадел изведе Университатя напред, а в 65-ата минута "студентите" останаха с човек по-малко след червен картон на Никушор Банку.

Драмата достигна своя връх в последните секунди, когато Александру Поп реализира изравнителния гол за Динамо в 90-ата минута, осигурявайки ценна точка за гостите.

С този резултат Университатя запазва лидерската си позиция с 24 точки, докато Динамо се изкачва на трето място с 20 точки и вече седем поредни мача без поражение.