Новини
Спорт »
Световен футбол »
Брентфорд удари Манчестър Юнайтед

Брентфорд удари Манчестър Юнайтед

27 Септември, 2025 16:46 645 1

  • лудогорец -
  • игор тиаго -
  • брентфорд-
  • манчестър юнайтед-
  • висша лига-
  • футбол-
  • свят

"Червените дяволи" с нова загуба

Брентфорд удари Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият нападател на Лудогорец – Игор Тиаго се превърна в герой за Брентфорд, след като изведе своя тим до впечатляваща победа с 3:1 над Манчестър Юнайтед в шестия кръг на английската Висша лига.

Още в началните минути на срещата бразилецът демонстрира класата си, като откри резултата в 8-ата минута след прецизно подаване от Джордън Хендерсън. Само дванадесет минути по-късно Тиаго отново разтърси мрежата на "червените дяволи", удвоявайки преднината на домакините и хвърляйки в екстаз феновете на Брентфорд.

Гостите от Манчестър не се предадоха и в 26-ата минута словенският национал Бенджамин Шешко върна интригата с красиво попадение, но това се оказа недостатъчно за обрат.

В 76-ата минута Бруно Фернандеш пропусна дузпа за Манчестър Юнайтед, с което надеждите на гостите за равенство се изпариха.

В добавеното време на двубоя резервата Матиас Йенсен сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:1 и подпечата заслужения успех за "пчелите".

След този триумф Брентфорд се изкачи на 11-о място във временното класиране с актив от 7 точки, докато Манчестър Юнайтед заема 13-а позиция със същия брой точки, но с по-лоша голова разлика.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    0 0 Отговор
    От кога повтарям че Оморим не е за там.Човека не знае къде се намира вече 10 месеца.

    16:53 27.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ