Брентфорд удари Манчестър Юнайтед

Бившият нападател на Лудогорец – Игор Тиаго се превърна в герой за Брентфорд, след като изведе своя тим до впечатляваща победа с 3:1 над Манчестър Юнайтед в шестия кръг на английската Висша лига.

Още в началните минути на срещата бразилецът демонстрира класата си, като откри резултата в 8-ата минута след прецизно подаване от Джордън Хендерсън. Само дванадесет минути по-късно Тиаго отново разтърси мрежата на "червените дяволи", удвоявайки преднината на домакините и хвърляйки в екстаз феновете на Брентфорд.

Гостите от Манчестър не се предадоха и в 26-ата минута словенският национал Бенджамин Шешко върна интригата с красиво попадение, но това се оказа недостатъчно за обрат.

В 76-ата минута Бруно Фернандеш пропусна дузпа за Манчестър Юнайтед, с което надеждите на гостите за равенство се изпариха.

В добавеното време на двубоя резервата Матиас Йенсен сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:1 и подпечата заслужения успех за "пчелите".

След този триумф Брентфорд се изкачи на 11-о място във временното класиране с актив от 7 точки, докато Манчестър Юнайтед заема 13-а позиция със същия брой точки, но с по-лоша голова разлика.