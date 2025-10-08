Аржентински талант на Рома може да облече екипа на Италия

Бъдещето на Матияс Суле на международната сцена може да поеме в неочаквана посока. Агентът на футболиста, Мартин Гуастадисеньо, разкри, че младият аржентинец с италиански корени е близо до това да приеме предложението на селекционера Лучано Спалети да играе за Италия, пише “La Gazzetta dello sport”.

“Матияс работи много, за да заслужи място в национален отбор. Той е единственият от младите аржентински таланти, който не е получил нито една минута с първия състав,“ заяви агентът му пред “LaRoma24.it”.

“В момента се утвърждава като лидер в силен клуб като Рома и заслужава шанс. Знаем, че Аржентина разполага с много играчи на неговата позиция, но с постоянството, което показва, той напълно е заслужил повиквателна.“

Суле, който притежава и италианско гражданство, все още не е дебютирал за мъжкия национален отбор на Аржентина. Това му дава право – съгласно правилата на ФИФА – да смени националната си принадлежност и да избере да представлява Италия.

„Суле е итало-аржентинец и ако ситуацията с Аржентина не се промени, той има напълно законна възможност да бъде повикан от Италия,“ допълни Гуастадисеньо.

Според самия футболист, Спалети вече е проявявал интерес към него преди Европейското първенство през 2024 г.

“Спалети ме искаше за Евро 2024, но тогава моят приоритет беше Аржентина,“ призна Суле по-рано през годината.

Сега обаче ситуацията може да се промени. Конкуренцията в аржентинския национален отбор остава изключително силна, докато в Италия Суле може да се превърне в ценен атакуващ актив за новия селекционер Дженаро Гатузо, който се стреми да изгради отбор с повече креативност в предни позиции преди следващото Световно първенство.