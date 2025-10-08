Венци Стефанов разпали скандал: Обвини Ботев Пловдив в опит за манипулация на играчи

В навечерието на сблъсъка между Славия и Ботев Пловдив от 12-ия кръг на Първа лига, напрежението между двата футболни клуба достигна връхната си точка. Президентът на "белите" Венцеслав Стефанов хвърли истинска бомба в родния футбол, като отправи тежки обвинения към пловдивския тим.

В изявление пред Sportal.bg, Стефанов разкри, че лица, свързани с ръководството на Ботев Пловдив, са се опитали да склонят играчи на Славия към умишлено загубен мач. По думите му, емисари, близки до собственика на "жълто-черните", са потърсили контакт с футболисти на столичния клуб с цел да ги убедят да "продадат" предстоящата среща.

Тези остри думи предизвикаха незабавна реакция от страна на Ботев Пловдив, които категорично отрекоха обвиненията и настояха за уважение към феърплея и честната игра. От клуба подчертаха, че подобни твърдения са неоснователни и уронват престижа на българския футбол.

Ето какво написаха от Ботев Пловдив в отговор на Венци Стефанов:

"Уважаеми господин Стефанов,

Във връзка с отправените от Вас твърдения, че „Емисари на Ботев (Пд) са в София и са искали от играчи на Славия да продадат мача”, заявяваме следното:

Никога, при никакви обстоятелства и в никакви форми, ръководството или представители на клуба не са водили разговори, не са отправяли предложения и не са имали намерение да уредят какъвто и да е мач. Подобни твърдения са изключително сериозни и представляват тежко клеветническо обвинение към нашия клуб, което нанася пряка вреда на имиджа, на играчите и на фенската общност.

Призоваваме г-н Стефанов — ако разполага с конкретна информация, лица, дати или доказателства — незабавно да ги предостави на компетентните органи. Ние сме напълно готови да съдействаме на разследващите органи и при предоставяне на информация, да предприемем вътрешни проверки и съответните дисциплинарни мерки.

Ако съществува информация, засягаща лицензионните правила, спортната честност или уреден мач, молим тя да бъде споделена и с нас, за да вземем необходимите действия в интерес на истината и на защитата на клуба. Няма да позволим коварни интриги и инсинуации да смачкат честта на отбора и хората, които работят за него.

Ботев винаги е защитавал принципите на феърплея. Ще защитим името на клуба си докрай — както пред институциите, така и пред нашите верни фенове.

С уважение,

Ръководство на ПФК Ботев Пловдив"