Наставникът на Лудогорец: Много хубав ден за нас

Наставникът на Лудогорец – Пер-Матиас Хьогмо, похвали играчите си за поведението им в дербито с ЦСКА. Разградчани сразиха своя противник с 3:0 на „Хювефарма арена“. По този начин „орлите“ отново се доближиха на шест точки от лидера Левски.

„Това е много хубав ден за Лудогорец. 3:0 за мъжкия ни тим, 3:0 за дамите ни днес. Страхотен ден за нашите фенове, които ни подкрепиха. Имахме затруднения в първите 7-8 минути, когато не можехме да пресираме съперника. Бяхме по-високо на терена и те намираха пространства зад гърба ни. Не допуснахме гол. След това вкарахме два гола, при които Ерик Маркус свърши отлична работа.

Разбира се, след това играта ни през второто полувреме бе добра. Контролирахме мача, играхме с топката, доминирахме, докато те нямаха положения. Трябва да отбележим и страхотната работа на Руан Круз за дузпата. Страхотна работа от Круз за дузпата“, коментира норвежецът.

„Много добро поведение от играчите, има какво да подобряваме, но съм доволен от отношението на футболистите. Ивайло Чочев ни дава характер, отношение. Той винаги дава най -доброто от себе си. Той е страхотен пример за играч, който може да изгради култура, която другите да следват. Освен в нападение, той е добър и в защита. Изключително добър двубой за Чочев“, продължи Хьогмо.

„Казах на играчите, че ще срещнем ЦСКА сигурно още 4 пъти. Те са добър отбор, имат добри футболисти, добър треньор. Трябва да имаме време да тренираме. В последните седмици имахме възможност да тренираме интензивно, защото не играхме на всеки три дни. Сега обаче има само четири дни до следващия мач, след което ще имаме време да работим повече с играчите. Сега обаче трябва да запазим това отношение и за мача със Спартак Варна.“

„Ние трябва да гледаме единствено към следващия си мач. Играхме силно срещу Левски, ЦСКА, Монтана, трябва да продължим по същия начин. Всеки мач е труден и трябва да сме готови за предизвикателствата пред нас“, завърши наставникът на „орлите“.