Шампионът на Италия с важна победа след обрат

14 Март, 2026 21:29 473 0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наполи обърна и победи Лече с 2:1 в двубой от 29-ия кръг на Серия А. С този успех партенопеите събраха актив от 59 точки на третото място в класирането, а Лече е 16-и с 27.

Двубоят започна изключително агресивно от страна на гостите от Лече. Още във втората минута Тиаго Габриел се опита да засече топката с глава, но ударът му бе отклонен в ъглов удар. Секунди по-късно, в 3-ата минута, Джамил Зиберт шокира трибуните на стадион "Диего Марадона". Защитникът бе оставен напълно непокрит на далечната греда при втория пореден корнер и с глава вкара за 0:1. Били Гилмор и Матиас Оливера определено не се справиха с опеката му в тази ситуация.

Лече продължи да натиска, като в 6-ата минута Ласана Кулибали стреля над вратата след добър пробив на Ламек Банда.

Наполи опита да се събуди едва около 10-ата минута, когато Матео Политано проби отдясно, но центрирането му бе блокирано от Антонио Гало. Малко след това удар на Алисон Сантос рикошира болезнено в тялото на Кулибали, който се пожертва, за да спре топката.

Проблемите за неаполитанците при статични положения бяха очевидни. В 16-ата минута Тиаго Габриел стреля с глава от пет метра след нов корнер, докато вратарят Алекс Мерет бе увиснал неразчетено. Виждайки колебливата игра, старши треньорът Антонио Конте реагира остро край тъчлинията:

В 24-ата минута пролича липсата на игрова практика при Андре-Франк Замбо Ангиса, който започна като титуляр за първи път от близо пет месеца. Съдията Розарио Абисо също попадна в центъра на събитията, след като топката го удари два пъти, налагайки спиране на играта. В края на частта Кулибали получи контузия без съприкосновение с противник, а Мерет трябваше да спасява опасен диагонален удар на Никола Щулич. Политано пък разтресе мрежата, но от външната страна.

На почивката Антонио Конте предприе решителни действия. Скот Мактоминей и Кевин Де Бройне се появиха в игра на местата на Ангиса и Елиф Елмас. За Де Бройне това бе първи мач в Неапол след контузията му срещу Интер. В лагера на Лече принудително влезе Ганделман на мястото на травмирания Кулибали.

Резултатът от смените не закъсня. Още в 46-ата минута, по-малко от 60 секунди след подновяването на играта, Наполи изравни. Лече загуби топката в центъра, Гилмор пусна вдъхновяващ пас към Политано по дясното крило, който върна топката към Расмус Хойлунд. Датският нападател засече топката от шест метра и направи резултата 1:1.

Въпреки изравнителното попадение, гостите не се прибраха в защита. В 49-ата минута защитата на Наполи отново се пропука при статично положение, но Тиаго Габриел стреля неточно с глава.

В 59-ата минута на терена за Лече се появи Уалид Шедира, който играе под наем именно от Наполи, заменяйки Стулич. Малко по-късно Чедира имаше шанс да огорчи бившия си клуб, но ударът му от малък ъгъл намери само външната част на мрежата.

Натискът на домакините даде резултат в 67-ата минута. След изпълнение на ъглов удар, топката бе отклонена към далечната греда, където Матео Политано се нагласи перфектно и с воле от шест метра разстреля вратаря Фалконе за 2:1. Това бе първият му гол в Серия А за сезона и първи от март 2025 година насам.

До края на мача Наполи имаше възможности да реши всичко. В 65-ата минута Алисон Сантос бе изведен сам срещу вратаря от Де Бройне, но Фалконе спаси с крак. В 74-ата минута отново белгийският плеймейкър намери Сантос, чийто удар премина между краката на защитник, но профуча на сантиметри от гредата.

В 82-ата минута гостите отнеха топката в опасна зона, но Ганделман и Рамадани не успяха да се възползват от ситуацията.

Притеснителен момент беляза края на мача, след като футболистът на гостите Ламек Банда получи здравословен проблем на терена.

В 87-ата минута медицинският екип на Лече се втурна към терена, след като Банда се почувства зле. Ситуацията беше забелязана и от треньора на Наполи Aнтонио Конте, който се намираше в близост до играча.

Минута по-късно на стадиона настъпи напрегната тишина, докато медицинските екипи оказваха помощ на футболиста. Първоначалните информации бяха обнадеждаващи, тъй като Банда беше в съзнание.

Малко след това крилото на Лече беше изнесено на носилка и качено на медицинската количка, за да бъде изведен от терена. От щаба на Лече не изглеждаха паникьосани, което донякъде успокои ситуацията.

Публиката на стадиона аплодира играча, докато той беше изнасян, а от щаба на гостите направиха окуражителен жест към трибуните. Според първоначалните данни Банда се е държал за корема и е възможно да е получил удар, който да е затруднил дишането му.


