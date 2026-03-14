Девет от Байерн Мюнхен не се дадоха на Леверкузен, съдията и ВАР с ключови решения

Байер Леверкузен и шампионът Байерн Мюнхен завършиха 1:1 в изключително оспорваното дерби от 26-ия кръг на германската Първа Бундеслига. Домакините откриха резултата още в шестата минута чрез Алейш Гарсия, който даде аванс на „аспирините“. Баварците обаче стигнаха до изравняване в 69-ата минута, когато точен бе Луис Диас.

Гостите доиграха по-голямата част от срещата девет човека. В 42-ата минута Николас Джаксън бе изгонен с директен червен картон, а в 84-ата и Диас получи втори жълт картон заради симулация. Двубоят бе силно повлиян и от решенията на съдията Кристиан Дингерт, който освен двата червени картона отмени и общо три попадения – едно за домакините и две за гостите, след ключови намеси на системата ВАР.

След равенството Байер Леверкузен продължава битката си за място в челната четворка, но отборът има само една победа в последните си пет мача в първенството Тимът на Каспер Хюлманд остава шести с 45 точки и изостава две от Щутгарт, който обаче е с мач по-малко. Байерн пък прекъсна серията си от пет поредни победи в шампионата и остава първи с 67 пункта, но вече с девет повече от втория Борусия Дортмунд.

Байер Леверкузен влезе в дербито с редица кадрови проблеми, след като Алехандро Грималдо пропусна срещата заради наказание. Наставникът Каспер Юлманд също нямаше възможност да използва няколко други футболисти, сред които вратарят Марк Флекен, Лукас Васкес, Артур, Елиес Бен Сегир и Лоик Баде. В предни позиции обаче се завърна Патрик Шик, който поведе атаката на „аспирините“, а зад него действаха Малик Тилман и Мартен Терие.

При гостите от Байерн Мюнхен Хари Кейн също не започна сред титулярите, тъй като едва преди дни се възстанови от травма в прасеца. Английският нападател остана на резервната скамейка, а в стартовия състав отново бе предпочетен Николас Джаксън. На вратата застана Свен Улрайх, след като в предишния мач срещу Аталанта сътресение получи Йонас Урбих. Друга промяна след убедителния успех над италианците бе включването на младия талант Ленарт Карл на мястото на Серж Гнабри. Титулярният страж Мануел Нойер е контузен, а извън състава поради травми останаха още Джамал Мусиала и Алфонсо Дейвис.

Домакините започнаха много силно и още в шестата минута откриха резултата. Луис Диас изгуби топката, а след подаване на Патрик Шик тя достигна до Алейш Гарсия. Халфът стреля незабавно, топката се отклони в Йонатан Та и стана неспасяема за Свен Улрайх – 1:0 за Леверкузен.

Малко след това Николас Джаксън имаше шанс да изравни, но изстрелът му от наказателното поле не намери целта. В 24-ата минута сенегалецът отново получи добра възможност след подаване на Майкъл Олисе, но стреля право в ръцете на Янис Бласвих. Малко по-късно Йонатан Та изпрати топката във вратата след центриране от пряк свободен удар, но попадението бе отменено, след като повторенията показаха игра с ръка.

В 31-ата минута младият Монтръл Кълбрет бе близо до второ попадение за домакините, но далечният му удар премина на сантиметри покрай гредата.

Много важен момент настъпи в 42-ата минута. Николас Джаксън извърши грубо нарушение срещу Мартен Терие и първоначално получи жълт картон. След намесата на системата ВАР обаче главният съдия Бастиан Динкерт преразгледа ситуацията и показа директен червен картон на нападателя на Байерн. Малко по-късно Малик Тилман отправи опасен удар от наказателното поле, но Свен Улрайх реагира стабилно.

В началото на второто полувреме Луис Диас се озова в добра позиция, но не успя да намери целта. В 58-ата минута Леверкузен пропусна отлична възможност да увеличи преднината си, след като Патрик Шик изведе Малик Тилман очи в очи с вратаря, но американецът стреля покрай вратата в аут. Само минута по-късно и самият Шик се озова сам срещу Улрайх, но ударът му бе спасен с крак от стража.

Малко след това, в 61-ата минута, в игра се появи Хари Кейн и веднага се оказа в центъра на вниманието. Две минути по-късно вратарят на Леверкузен Янис Бласвих допусна сериозна грешка и изчисти топката в тялото на англичанина. Луис Диас реагира бързо и подаде към Кейн, който без проблеми изпрати топката в мрежата. След нов преглед с ВАР обаче попадението бе отменено заради спорна игра с ръка на нападателя при изчистването на стража. Ръката му Кейн изглеждаше прибрана до тялото, но не на това мнение бе съдията.

В 66-ата минута Ернест Поку също пропусна добра възможност за Леверкузен, след като стреля покрай вратата.

Само три минути по-късно обаче домакините бяха наказани за пропуските си. Роберт Андрих загуби топката, връщайки неточно назад, Майкъл Олисе организира бърза атака и изведе Луис Диас в наказателното поле, който този път не сгреши и изравни резултата – 1:1.

Малко след това отново Олисе проби през центъра, комбинира с Диас отляво, а той върна топката за французина, но ударът му беше блокиран от Андрих.

Шест минути преди края на редовното време двубоят предложи нов драматичен епизод. Луис Диас се откъсна сам срещу вратаря и опита да изпроси дузпа след контакт с Янис Бласвих. Главният съдия Бастиан Дингерт обаче прецени, че колумбиецът е симулирал в наказателното поле и му показа втори жълт картон, който автоматично се превърна в червен. Така Байерн остана с девет футболисти на терена в заключителните минути на срещата.

Малко след това резервата Ибрахим Маза отправи опасен удар, но Свен Улрайх реагира добре и успя да спаси, а малко не достигна на Джаер Куанса да направи добавка. Въпреки че играеха с двама души по-малко, футболистите на Байерн също стигнаха до добра възможност, но опитът на Йосип Станишич бе отразен от Янис Бласвих.

С логичното числено превъзходство Байер Леверкузен засили натиска си към края на срещата. Резервата Йонас Хофман се включи активно по десния фланг и успя да изпрати топката във вратата на Свен Улрайх, което предизвика бурна радост сред феновете на „БайАрена“. След преглед с ВАР обаче стана ясно, че в началото на атаката е имало засада и попадението бе отменено. Малко по-късно третият избор под рамката на Байерн отново се намеси решително, след като Свен Улрайх отрази много опасен удар на Ибрахим Маза.

До края Байерн все пак удържа равенството и продължи да няма загуба като гост през сезона.