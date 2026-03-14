Манчестър Юнайтед прибира сериозни приходи след трансфери през лятото?

Манчестър Юнайтед прибира сериозни приходи след трансфери през лятото?

14 Март, 2026 20:56 571 0

Наполи вече е платил 6 милиона евро за наема на датския национал, а опцията за откупуване на стойност 44 милиона евро ще се активира, ако тимът си осигури участие в Шампионската лига

Манчестър Юнайтед прибира сериозни приходи след трансфери през лятото? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед може да реализира сериозни приходи през предстоящия летен трансферен прозорец. Според информация на авторитетния италиански журналист Фабрицио Романо, Наполи и Барселона са готови да направят постоянни трансферите на Расмус Хьойлунд и Маркъс Рашфорд.

В момента и двамата футболисти играят под наем в съответните клубове до края на сезона, но желанието на всички страни е сделките да бъдат финализирани. Наполи вече е платил 6 милиона евро за наема на датския национал, а опцията за откупуване на стойност 44 милиона евро ще се активира, ако тимът си осигури участие в Шампионската лига.

Барселона също проявява интерес към постоянен трансфер на Рашфорд, като каталунците се опитват да намалят цената от 30 милиона евро. От Манчестър Юнайтед обаче засега не отстъпват от исканата сума, като преговорите между двете страни продължават и са в напреднал етап.

Очакват се промени и в халфовата линия на „червените дяволи“. Договорът на Каземиро изтича и клубът вече е обявил, че бразилецът ще напусне след края на сезона. Контрактите на Том Хийтън, Хари Магуайър и Тайрел Маласия също приключват на 30 юни, но засега единствено с Магуайър се водят разговори за ново споразумение.


