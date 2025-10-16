Венци Стефанов за отказа на Светослав Вуцов: "Баща му говори за заплашвания, това не е мъж, а лигльо"

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде коментар след новината за временното отказване на Светослав Вуцов от националния отбор. Босът на най-стария столичен тим заяви пред Блиц, че всичко това идва от баща му (Велислав Вуцов).

Той добави, че трябва да се даде време и търпение на Александър Димитров, начело на "лъвовете".

"Това са думи на баща му за мен, този човек само вреди на малкия. Какво значи временно - сега искам, утре не искам. Това е национален отбор, чест и гордост е за всеки, ти трябва да защитаваш честта на родината. За мен такива хора нямат място в националния и никога повече не трябва да бъде викан. Как така е временно българин, ама малко няма да бъде, после пак ще бъде. Кой си ти? Над националния отбор или флаг? Само баща му може да му докара такива главоболия на главата. Не виждам с какво е наранен, просто срамота. Не може един млад по този начин да си играе с националната чест и гордост, не можеш да бъдеш малко българин, а утре ще бъде повече българин, какво трябва да се промени за него? По същия начин се държеше в Славия накрая. Баща му говори за заплашвания, това не е мъж, а лигльо", сподели Венцеслав.

Относно селекционера на България Александър Димитров, Стефанов заяви:

"За Сашо само хора, които не разбират от футбол могат да хвърлят камъни. Тука сгрешил, там сбъркал, ние в момента разполагаме с този материал. Момчетата не са слаби, но трябва работа. Преди треньорът идваше един или два пъти в месеца, събере ги, потренират и това е.

Сигурен съм, че Сашо ще ги поведе, защото тези момчета, с които той работеше, видяхте как достойно защитиха България. Оставете хората да работят!

Той познава най-добре младите, има качества за треньор. Ако трябва да се търси вина - трябва да се почне от държавата, от треньорите, които са работили до момента, обезбългаряването по съставите, там е вината, оставете го да работи", завърши шефът на "белите".