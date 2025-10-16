Новини
Венци Стефанов за отказа на Светослав Вуцов: "Баща му говори за заплашвания, това не е мъж, а лигльо"

Венци Стефанов за отказа на Светослав Вуцов: "Баща му говори за заплашвания, това не е мъж, а лигльо"

16 Октомври, 2025 21:27

"Какво значи временно - сега искам, утре не искам?", запита президентът на Славия

Венци Стефанов за отказа на Светослав Вуцов: "Баща му говори за заплашвания, това не е мъж, а лигльо" - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде коментар след новината за временното отказване на Светослав Вуцов от националния отбор. Босът на най-стария столичен тим заяви пред Блиц, че всичко това идва от баща му (Велислав Вуцов).

Той добави, че трябва да се даде време и търпение на Александър Димитров, начело на "лъвовете".

"Това са думи на баща му за мен, този човек само вреди на малкия. Какво значи временно - сега искам, утре не искам. Това е национален отбор, чест и гордост е за всеки, ти трябва да защитаваш честта на родината. За мен такива хора нямат място в националния и никога повече не трябва да бъде викан. Как така е временно българин, ама малко няма да бъде, после пак ще бъде. Кой си ти? Над националния отбор или флаг? Само баща му може да му докара такива главоболия на главата. Не виждам с какво е наранен, просто срамота. Не може един млад по този начин да си играе с националната чест и гордост, не можеш да бъдеш малко българин, а утре ще бъде повече българин, какво трябва да се промени за него? По същия начин се държеше в Славия накрая. Баща му говори за заплашвания, това не е мъж, а лигльо", сподели Венцеслав.

Относно селекционера на България Александър Димитров, Стефанов заяви:

"За Сашо само хора, които не разбират от футбол могат да хвърлят камъни. Тука сгрешил, там сбъркал, ние в момента разполагаме с този материал. Момчетата не са слаби, но трябва работа. Преди треньорът идваше един или два пъти в месеца, събере ги, потренират и това е.

Сигурен съм, че Сашо ще ги поведе, защото тези момчета, с които той работеше, видяхте как достойно защитиха България. Оставете хората да работят!

Той познава най-добре младите, има качества за треньор. Ако трябва да се търси вина - трябва да се почне от държавата, от треньорите, които са работили до момента, обезбългаряването по съставите, там е вината, оставете го да работи", завърши шефът на "белите".


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    10 1 Отговор
    Тишо ,брат остави венци ст.( Сик) Ясно е ..земете пишете за Благо Коцев , за магнит, за мафията за завладяна та и овладяна и предадена държава ...остави спорта ..виж Ено как Усука Карлос със 100 хол лева подаяние от държавния тотализатор...на маика Му.. та дебела ...нали от Катар му давали 1,5 милиона ...това беше Лъжа на Карлос Насар ..язък

    Коментиран от #5

    21:32 16.10.2025

  • 2 Венцеслав Стефанов

    13 8 Отговор
    Е НАЙ ВИНОВЕН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ, ТОВА МЕКЕРЕ НЕ РАЗБИРА ОТ НИЩО

    Коментиран от #8

    21:33 16.10.2025

  • 3 Яшар

    10 4 Отговор
    Забравих ..вашият (на факти) Венци ..е елементарен человеко ....жалко за България

    21:35 16.10.2025

  • 4 Добреее

    9 2 Отговор
    ДОкао се с мисленето, че държавата трябвало да ви даде, футбол няма да има. А с такова мислене са всички занимаващи се с футбол в България и не само с футбол. С даване от дъжавата и крадене от вас нищо няма да стане.

    21:42 16.10.2025

  • 7 Гацо Бацов

    2 2 Отговор
    Това е национален отбор, НО чест и гордост е било някога. Сега е смирение и скромност. Закривай!

    21:45 16.10.2025

  • 8 Един от русенско

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Венцеслав Стефанов":

    Да ,запомних го от медиите ,че все дава акъл и поучава и говори тежко ..другия е Гриша Ганчев ..Тея двамата се кепазят хората ..завистливи са и елементи

    21:46 16.10.2025

  • 9 Точен

    6 4 Отговор
    Поредната изцепка на Вуцов старши...

    21:47 16.10.2025

  • 10 Доносник

    7 2 Отговор
    на милицията! Това е лицето от снимката!

    21:49 16.10.2025

  • 11 Локо Сф

    8 1 Отговор
    Г-н Стефанов адвокат ли сте на треньорът който е разкрит от играчите колко неможещ е?Бих оправдал постъпката на вратарчето обаче ако в прав текст назове с истинските думи причините за своето решение.Футболът в България вече не интересен и грам с това качество.По-добре всичко отначало и истински и професионално!

    21:53 16.10.2025

  • 12 Вероятно

    4 2 Отговор
    Временно означава ,докато Александър Димитров е селекционер на България! Чичо Венци е доволен защото този вика в националния бивши и настоящи играчи на Славия. Че материала е кофти ,то ясно но това връзкарче не е за там! С деца и юноши и до там.

    22:01 16.10.2025

  • 13 Весело

    1 1 Отговор
    Дядо Венци пенсионирай се, вече за нищо не ставаш.

    22:31 16.10.2025

