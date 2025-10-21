Новини
Гонзо завежда дело срещу Вили Вуцов за сериозна сума

21 Октомври, 2025 10:59 1 350 11

Георги Иванов завежда иск за 50 000 лева заради клеветите по негов адрес

Гонзо завежда дело срещу Вили Вуцов за сериозна сума - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на БФС - Георги Иванов, ще заведе дело срещу Велислав Вуцов. Иванов завежда иск за 50 000 лева заради клеветите по негов адрес.

Думите, които са засегнали ръководителя на родния футбол, бяха отправени от треньора в неговия подкаст.

Синът на Иван Вуцов изригна с гневен коментар след скандала със сина му Светослав в националния отбор. Младият вратар обяви, че временно се оттегля от държавния тим заради проблеми с част от щаба на "трикольорите".

До сериозното напрежение се стигна, след като Вуцов закъснял за тръгването на националите за мача с Турция.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
