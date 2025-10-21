Гонзо завежда дело срещу Вили Вуцов за сериозна сума

Президентът на БФС - Георги Иванов, ще заведе дело срещу Велислав Вуцов. Иванов завежда иск за 50 000 лева заради клеветите по негов адрес.

Думите, които са засегнали ръководителя на родния футбол, бяха отправени от треньора в неговия подкаст.

Синът на Иван Вуцов изригна с гневен коментар след скандала със сина му Светослав в националния отбор. Младият вратар обяви, че временно се оттегля от държавния тим заради проблеми с част от щаба на "трикольорите".

До сериозното напрежение се стигна, след като Вуцов закъснял за тръгването на националите за мача с Турция.