Първа лига се завръща след паузата - ПРОГРАМА

Първа лига - програма за 11 кръг:
17 октомври - петък, 20:00 ч
Локомотив Пловдив - Ботев Враца
18 октомври - събота, 15:00 ч
Ботев Пловдив - Славия
18 октомври - събота, 17:30 ч
Лудогорец - Спартак Варна
19 октомври - неделя, 15:00 ч
Добруджа Добрич - ЦСКА
19 октомври - неделя, 17:30 ч
Черно море Варна - Левски
19 октомври - неделя, 20:00 ч
Локомотив София - ЦСКА 1948
20 октомври - понеделник, 17:30 ч
Арда Кърджали - Септември София
20 октомври - понеделник, 20:00 ч
Берое Стара Загора - Монтана
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА