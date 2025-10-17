Новини
Първа лига се завръща след паузата - ПРОГРАМА

17 Октомври, 2025

Един мач ще се изиграе днес

Първа лига - програма за 11 кръг:

17 октомври - петък, 20:00 ч
Локомотив Пловдив - Ботев Враца

18 октомври - събота, 15:00 ч
Ботев Пловдив - Славия

18 октомври - събота, 17:30 ч
Лудогорец - Спартак Варна

19 октомври - неделя, 15:00 ч
Добруджа Добрич - ЦСКА

19 октомври - неделя, 17:30 ч
Черно море Варна - Левски

19 октомври - неделя, 20:00 ч
Локомотив София - ЦСКА 1948

20 октомври - понеделник, 17:30 ч
Арда Кърджали - Септември София

20 октомври - понеделник, 20:00 ч
Берое Стара Загора - Монтана


