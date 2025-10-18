Новини
Спорт »
Световен футбол »
Луд мач с шест гола между ПСЖ и Страсбург

Луд мач с шест гола между ПСЖ и Страсбург

18 Октомври, 2025 08:11 638 0

  • лига 1-
  • страсбург-
  • псж

Столичани останаха начело в класирането на Лига 1

Луд мач с шест гола между ПСЖ и Страсбург - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сени Мaюлу се разписа в края и Пари Сен Жермен измъкна точка след равенство 3:3 срещу Страсбург в първи двубой от осмия кръг на френското първенство по футбол. Така столичани останаха начело в класирането на Лига 1 с точка пред "синьо-белите", предаде БТА.

Пари Сен Жермен поведе в резултата с попадение на Брадли Баркола в шестата минута, но гостите направиха бързо пълен обрат. В 26-ата минута Хоакин Паникели бе точен с глава, а четири преди почивката Диего Морейра вкара за 2:1.

Паникели вкара втория си гол веднага след старта на второто полувреме, когато бе оставен непокрит в наказателното поле при центриране, но Пари Сен Жермен доминира остатъка от мача. Гонсало Рамош намали пасива на столичани от дузпа за нарушение срещу Дезире Дуе в 58-та минута, а 19 по-късно Маюлу се разписа с глава за крайното 3:3.

Първенство на Франция по футбол, мачове от осмия кръг на Лига 1:

Пари Сен Жермен - Страсбург - 3:3

по-късно днес:

Ница - Олимпик Лион

Олимпик Марсилия - Льо Авър

в неделя: Ланс - Париж ФК

Лориен - Брест

Рен - Оксер

Тулуза - Мец

Нант - Лил


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ