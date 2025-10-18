Луд мач с шест гола между ПСЖ и Страсбург

Сени Мaюлу се разписа в края и Пари Сен Жермен измъкна точка след равенство 3:3 срещу Страсбург в първи двубой от осмия кръг на френското първенство по футбол. Така столичани останаха начело в класирането на Лига 1 с точка пред "синьо-белите", предаде БТА.

Пари Сен Жермен поведе в резултата с попадение на Брадли Баркола в шестата минута, но гостите направиха бързо пълен обрат. В 26-ата минута Хоакин Паникели бе точен с глава, а четири преди почивката Диего Морейра вкара за 2:1.

Паникели вкара втория си гол веднага след старта на второто полувреме, когато бе оставен непокрит в наказателното поле при центриране, но Пари Сен Жермен доминира остатъка от мача. Гонсало Рамош намали пасива на столичани от дузпа за нарушение срещу Дезире Дуе в 58-та минута, а 19 по-късно Маюлу се разписа с глава за крайното 3:3.

Първенство на Франция по футбол, мачове от осмия кръг на Лига 1:

Пари Сен Жермен - Страсбург - 3:3

по-късно днес:

Ница - Олимпик Лион

Олимпик Марсилия - Льо Авър

в неделя: Ланс - Париж ФК

Лориен - Брест

Рен - Оксер

Тулуза - Мец

Нант - Лил