Грийнууд отбеляза 4 гола и изкачи Марсилия на върха във Франция

19 Октомври, 2025 09:17

Деветкратните шампиони се изкачиха на върха в Лига 1 с точка пред ПСЖ

Грийнууд отбеляза 4 гола и изкачи Марсилия на върха във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мейсън Грийнууд отбеляза четири попадения и Олимпик Марсилия се наложи с 6:2 срещу Льо Авър в мач от осмия кръг на френското първенство по футбол. С това деветкратните шампиони се изкачиха на върха в Лига 1 с точка пред Пари Сен Жермен, който направи второ поредно равенство в петък, предаде БТА.

Грийнууд завърши трансфера си в Марсилия през лятото на 2024 и в събота изведе отбора си до пета поредна победа. Той отбеляза първите четири гола между 35-ата и 76-ата минута на срещата, след което точни бяха още Робиньо Ваз и Михаел Мурийо.

По-рано Ясин Кечта даде преднина на гостите от Льо Авър в 24-та минута, но Готие Лорис направи дузпа десет по-късно за първия гол на Грийууд и получи червен картон. Марсилци лесно обърнаха мача, а Абдулайе Туре вкара последния гол в мача за крайното 6:2 в полза на домакините.

Льо Авър е 16-и в класирането с шест точки от осем кръга от началото на сезона.


