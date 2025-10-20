Виктория Томова с лек прогрес в световната ранглиста на WTA - кои са най-добрите български тенисистки днес?

Българската тенисистка Виктория Томова отбеляза ново изкачване, макар и само с една позиция, в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA), заемайки 126-о място.

Освен Томова, още шест българки намират място сред първите 500 в световната класация. Лиа Каратанчева се нарежда на 307-а позиция, а Изабелла Шиникова е непосредствено след нея – под номер 323. Денислава Глушкова заема 362-ото място, докато Елизара Янева е 429-а. Гергана Топалова и Росица Денчева също влизат в престижния списък, съответно на 459-а и 486-а позиция.

На върха на световната ранглиста продължава да доминира Арина Сабаленка, която затвърждава лидерската си позиция. След нея се нареждат Ига Швьонтек и Коко Гоф – две от най-ярките звезди на съвременния женски тенис.