Арина Сабаленка и Бадоса побъркаха феновете с горещи танци по бански (ВИДЕО)

Арина Сабаленка и Паула Бадоса отново привлякоха вниманието в социалните мрежи, след като публикуваха съвместно видео в TikTok, което събра десетки хиляди харесвания за броени часове.
Двете близки приятелки се наслаждават на кратка почивка в Дубай, където успяха да отделят време само за себе си и да зарадват феновете си с ново забавно съдържание. Видеото, в което Сабаленка и Бадоса танцуват в перфектен синхрон, бързо стана хит сред последователите им.
“Mi cita favorita”:— Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) October 20, 2025
Porque las tenistas Paula Badosa y Aryna Sabalenka N1 del mundo, se juntaron en Dubai y la pasaron bien juntas pic.twitter.com/Zs5JHGZRrQ
