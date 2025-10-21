Новини
Арина Сабаленка и Бадоса побъркаха феновете с горещи танци по бански (ВИДЕО)

21 Октомври, 2025 08:00

Видеото, в което Сабаленка и Бадоса танцуват в перфектен синхрон, бързо стана хит сред последователите им

Арина Сабаленка и Бадоса побъркаха феновете с горещи танци по бански (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Арина Сабаленка и Паула Бадоса отново привлякоха вниманието в социалните мрежи, след като публикуваха съвместно видео в TikTok, което събра десетки хиляди харесвания за броени часове.

Двете близки приятелки се наслаждават на кратка почивка в Дубай, където успяха да отделят време само за себе си и да зарадват феновете си с ново забавно съдържание. Видеото, в което Сабаленка и Бадоса танцуват в перфектен синхрон, бързо стана хит сред последователите им.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПиПи

    3 4 Отговор
    Ирина Сабальонка и Бадоса се ядоса

    08:06 21.10.2025

  • 2 Въй

    10 4 Отговор
    ГОТИНИ СА МАЦКИТЕ!

    08:07 21.10.2025

  • 3 газов инжекцион

    3 1 Отговор
    Не са пратили почитателите си в психарски клиники,нали?!

    08:11 21.10.2025

  • 4 ООрана държава

    2 3 Отговор
    Отврат

    08:51 21.10.2025

  • 5 МАДОСА

    5 1 Отговор
    ВОлейболистките са НАЙСЕКСИ.ТИЯ СА МНОООГО ЗЛЕ...

    08:51 21.10.2025

