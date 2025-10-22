Голдън Стейт Уориърс надделя над Лейкърс в първия домакински двубой за сезона – Лука Дончич с впечатляващо представяне

Лос Анджелис Лейкърс не успяха да зарадват феновете си в първия си мач у дома, след като отстъпиха пред гостуващия тим на Голдън Стейт Уориърс с резултат 109:119. Срещата, изпълнена с динамика и обрати, се превърна в истински спектакъл за почитателите на баскетбола.

В отсъствието на контузения Леброн Джеймс, лидерската роля в състава на "езерняците" пое словенският магьосник Лука Дончич. Той буквално изригна на паркета със забележителните 43 точки, 12 овладени топки и 9 асистенции, като бе на косъм от трипъл-дабъл.

Остин Рийвс също се отличи с 26 точки и 9 завършващи подавания, но усилията им не бяха достатъчни за успех.

От другата страна, "войните" от Голдън Стейт демонстрираха отлична отборна игра и прецизност от линията за наказателни удари, като реализираха 26 от 29 опита. Джими Бътлър бе най-резултатен за гостите с 31 точки, 5 борби и 4 асистенции, а Стеф Къри добави още 23 точки и 4 асистенции към актива на тима.

Колективната игра на Уориърс се подчерта и от впечатляващите 29 асистенции, които раздадоха помежду си.

Двубоят премина през няколко обрата, като Лейкърс започнаха по-силно, но гостите постепенно наложиха волята си и взеха инициативата през второто полувреме. Въпреки героичните изяви на Дончич, Лейкърс не успяха да се върнат в мача и трябваше да се примирят с поражението.

С този успех Голдън Стейт Уориърс дадоха заявка за силен сезон, докато Лейкърс ще трябва да търсят бързо реванш и да се надяват на скорошното завръщане на Леброн Джеймс.