Спортът по ТВ в сряда (31 януари)

13:50 Ски скокове: Световна купа в Гармиш Партенкирхен, голяма шанца, жени - Евроспорт 1
15:30 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, жени - Евроспорт 1
17:00 Ски скокове: Четирите шанци в Гармиш Партенкирхен, голяма шанца, мъже, квалификация - Евроспорт 1
18:00 Футбол: КАН / Екваториална Гвинея – Алжир - МАХ Спорт 4
18:00 Футбол: КАН / Судан – Буркина Фасо - МАХ Спорт 3
20:00 Баскетбол: НБА / Шарлът – Голдън Стейт - Диема спорт 2
21:00 Футбол: КАН / Мозамбик – Камерун - МАХ Спорт 3
21:00 Футбол: КАН / Габон – Кот д'Ивоар - МАХ Спорт 4
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА