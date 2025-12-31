Новини
Спортът по ТВ в сряда (31 януари)

31 Декември, 2025 10:48 614 0

Зимни спортове, футбол и баскетбол по телевизията в последния ден от годината

Спортът по ТВ в сряда (31 януари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

13:50 Ски скокове: Световна купа в Гармиш Партенкирхен, голяма шанца, жени - Евроспорт 1

15:30 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, жени - Евроспорт 1

17:00 Ски скокове: Четирите шанци в Гармиш Партенкирхен, голяма шанца, мъже, квалификация - Евроспорт 1

18:00 Футбол: КАН / Екваториална Гвинея – Алжир - МАХ Спорт 4

18:00 Футбол: КАН / Судан – Буркина Фасо - МАХ Спорт 3

20:00 Баскетбол: НБА / Шарлът – Голдън Стейт - Диема спорт 2

21:00 Футбол: КАН / Мозамбик – Камерун - МАХ Спорт 3

21:00 Футбол: КАН / Габон – Кот д'Ивоар - МАХ Спорт 4


